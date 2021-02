Ebola en Guinée: ce qu'il faut savoir de la résurgence de la maladie

La Guinée déclare officiellement qu'elle est confrontée à une épidémie d'Ebola après la mort d'au moins trois personnes à cause du virus.

Ces personnes - et quatre autres - ont été atteintes de diarrhée, de vomissements et de saignements après avoir assisté à l'enterrement d'une infirmière.

Entre 2013 et 2016, plus de 11 000 personnes sont mortes lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a débuté en Guinée.

En réponse à cette épidémie, qui a principalement touché la Guinée et ses voisins, le Liberia et la Sierra Leone, plusieurs vaccins ont été testés, qui ont depuis été utilisés avec succès pour lutter contre les épidémies en République démocratique du Congo.

"L'OMS est en état d'alerte et est en contact avec le fabricant [d'un vaccin] pour s'assurer que les doses nécessaires sont disponibles le plus rapidement possible pour aider à lutter contre l'épidémie", a déclaré l'agence de presse AFP, citant Alfred George Ki-Zerbo, le représentant de l'OMS en Guinée.