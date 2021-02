Patrice-Edouard Ngaïssona et Alfred Yekatom : qui sont les deux anciens chefs de milice jugés pour crimes de guerre

Lui et Alfred Yekatom sont accusés d'avoir coordonné des attaques contre la population musulmane du pays en 2013-14.

Des milliers de personnes ont été tuées lors des affrontements qui ont suivi et les Nations unies (ONU) affirment que plus d'un million de personnes ont été forcées de fuir leurs foyers.

Qui est Patrice-Edouard Ngaïssona ?

Dans ce rôle, la CPI déclare qu'il a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, des actes de torture et le recrutement d'enfants soldats.

Il est un ancien dirigeant de la fédération de football de la RCA et a brièvement occupé le poste de ministre des Sports avant d'être élu à la Confédération africaine de football (Caf) en février 2018.

"[Je ne] mélange pas la politique et le sport - tout ce que j'ai fait a été pour le bien de mon pays", avait-il ajouté.

Les autorités françaises l'ont arrêté en décembre 2018 et l'ont transféré à la CPI en janvier 2019.

Qui est Alfred Yekatom ?

Surnommé Rambo, la CPI allègue que M. Yekatom est responsable de meurtres, de tortures, d'attaques contre des civils et d'utilisation d'enfants combattants en tant qu'ancien chef de milice du groupe anti-Balaka.

M. Yekatom (C) a été arrêté le mois dernier par des membres des services armés

Une coalition de rebelles - qui lui serait alliée - a pris de vastes étendues du pays et a menacé d'entrer dans la capitale Bangui.

Au moins 12 000 casques bleus de l'ONU, soutenus par des soldats rwandais, russes et français, soutiennent les forces gouvernementales, mais leur présence n'a pas empêché des milliers de civils de fuir le pays.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a indiqué en janvier qu'environ 92 000 réfugiés avaient fui vers la République démocratique du Congo et que plus de 13 000 étaient passés au Cameroun, au Tchad et au Congo-Brazzaville. Le reste des réfugiés a été déplacé sur le territoire de la République centrafricaine.