Vaccin contre le Covid : Ngozi Okonjo-Iweala, la nouvelle patronne de l'OMC, met en garde contre le nationalisme

Ngozi Okonjo-Iweala affirme qu'il faut éviter "un phénomène où les pays riches vaccinent leurs populations et où les pays pauvres doivent attendre".

"La nature de la pandémie et la mutation de nombreuses variantes font qu'aucun pays ne peut se sentir en sécurité tant que tous les pays n'ont pas pris les précautions nécessaires pour vacciner leur population", dit-elle.

C'est ce qui se passe déjà avec le vaccin Oxford-Astra Zeneca, dont la licence est accordée au Serum Institute of India.

Si la pandémie est le défi le plus pressant auquel est confronté la nouvelle directrice de l'OMC, ce n'est pas le seul.

L'organisation se bat pour être pertinente aux yeux de nombreux pays qui considèrent ses règles comme dépassées et estiment que l'organisation elle-même a été lente à s'adapter aux changements de l'économie mondiale.

"Je suis fière d'être la première femme et la première Africaine", affirme-t-elle.

La réformatrice

Cependant, elle tient à se mettre au travail en tant que réformatrice, une réputation qu'elle a acquise lorsqu'elle était second à la Banque mondiale, et en tant que ministre des finances du Nigeria, où elle a obtenu des réductions importantes des obligations de la dette internationale de son pays.

"Il y a un problème de confiance brisée entre les membres et beaucoup de travail [à faire] pour mettre à jour les règles de l'OMC afin de [répondre] aux réalités du 21ème siècle", dit-elle.

"Si les défis du coronavirus peuvent être relevés, ces "petits pas, ces premières victoires et ces succès peuvent alors aider à créer la confiance et vous permettre de faire des réformes plus importantes", soutient-elle.