Pourquoi la population de requins du Congo-Brazzaville est menacée

Les pêcheurs de requins du Congo-Brazzaville affirment qu'ils capturent moins de prises et un nombre croissant de jeunes poissons, signe que les stocks sont sous pression.

Cette pêche est largement non réglementée, en violation d'une série de recommandations internationales, et les groupes environnementaux commencent à tirer la sonnette d'alarme.

Dans les années 1980 et 1990, elle était principalement motivée par la demande croissante d'ailerons de requins en provenance d'Asie, où la soupe d'ailerons de requins était un plat populaire.

Mais ces dernières années, l'épuisement d'autres stocks de poissons de base par les chalutiers industriels étrangers a conduit les pêcheurs et les communautés côtières du Congo à dépendre de plus en plus de la viande de requin comme source de nourriture.

Dans la ville portuaire de Pointe-Noire, une évaluation réalisée en 2019 par le groupe de surveillance de la faune Traffic a montré que ces pêcheurs locaux, ou artisanaux, débarquaient souvent 400 à 1 000 requins et raies, qui sont étroitement liés aux requins, par jour en haute saison.

Mais les pêcheurs affirment que cela représente une baisse substantielle par rapport à l'apogée de l'industrie dans les années 1990 et au début des années 2000.

Ils affirment également qu'ils capturent moins de grands reproducteurs et que leur prise est de plus en plus dominée par les jeunes requins, signe que cette pratique devient non durable.

"Par le passé, un seul bateau pouvait attraper jusqu'à 100 requins par jour", explique Alain Pangou, un capitaine local qui pêche les requins depuis près de 20 ans. "Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué".

Les conflits et le changement climatique constituent désormais des menaces supplémentaires pour ce secteur déjà précaire.

Ces deux phénomènes poussent un nombre toujours plus important de personnes vers la côte, gonflent les effectifs des pêcheurs artisanaux et mettent les populations de requins du Congo sous une pression croissante.

Les pêcheurs doivent s'éloigner de la terre ferme, pour des périodes plus longues et dans des eaux plus profondes pour faire des prises, ce qui les expose à des risques croissants.

"Vous ne devez pas avoir peur", dit M. Pangou. "Quel choix avez-vous ?

La situation des pêcheurs a été aggravée par la zone d'exclusion croissante autour des plateformes pétrolières du pays, qui fournissent une grande partie de la richesse du Congo, qui a réduit ces dernières années la taille de la zone de pêche artisanale de près de deux tiers.

Actuellement, les 11 premiers kilomètres (sept milles) de la côte de Pointe-Noire, considérés comme les principales zones de reproduction des requins, sont censés être exclusivement réservés à la pêche artisanale.

Mais selon Jean-Michel Dziengue, observateur des pêcheries locales, les empiètements illégaux par les chalutiers industriels sont monnaie courante.

M. Dziengue reçoit régulièrement des vidéos tournées par les pêcheurs sur leur téléphone qui montrent de telles infractions, qu'il transmet ensuite aux fonctionnaires comme preuves.

"Mais même lorsque nous les attrapons, ils sont rarement punis", dit-il.

La précarité de la pêche au requin au Congo, et plus largement de la pêche artisanale, a des implications économiques non seulement pour les pêcheurs et leurs familles, mais aussi pour de nombreuses autres personnes liées à l'industrie, notamment les transformateurs de poisson, dont la plupart sont des femmes.

"La pêche artisanale était autrefois rentable, mais plus maintenant", explique Justine Tinou, qui vend du poisson séché, y compris des requins, tous les week-ends sur un marché animé de Pointe-Noire.

"Les prix ont augmenté parce que le poisson est rare. Le requin, le thon - ils sont tous deux plus rares maintenant. Même la sardinelle, qui était autrefois si abondante, on ne la voit plus".

La crise économique actuelle du Congo, provoquée par la chute des prix du pétrole et exacerbée par Covid-19, signifie que les femmes comme Mme Tinou sont également confrontées à la double menace d'une diminution du nombre de clients et d'une concurrence accrue, car un plus grand nombre de femmes entrent dans le secteur de la transformation pour fournir un revenu supplémentaire à leurs ménages à court d'argent.

L'absence d'emploi formel signifie également que la taille de la flotte de pêche artisanale, qui compte actuellement environ 700 bateaux, ne fera que continuer à s'accroître, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les populations locales de requins.

Les requins sont gravement menacés dans le monde entier.

Une étude mondiale des océans publiée l'année dernière dans la revue Nature a révélé qu'ils étaient "fonctionnellement éteints" dans un cinquième des 371 récifs côtiers surveillés depuis 2015.

Mais les pauvres pêcheurs comme M. Pangou, qui a travaillé comme ingénieur pour un groupe pétrolier angolais avant de perdre son emploi lorsque la société s'est retirée du Congo au début de la guerre civile en 1993, ne voient pas d'autre solution.

Il espère que ses enfants auront de meilleures opportunités.

"La pêche est vraiment un travail laborieux. Je ne veux pas que ce soit leur avenir", dit-il.

"Pour moi, c'est une obligation de continuer à aller en mer. Mais après tant d'années, c'est aussi là que je me sens le plus chez moi".

