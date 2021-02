Covid-19 : tout savoir sur les premières doses de vaccin du Covid-19 réceptionnées par le Sénégal

Ces premiers lots de vaccins sont destinés, à en croire le président sénégalais, à la protection des agents de santé, des personnes âgées de plus de 60 ans et de celles vivant avec une comorbidité.

Les premières doses de vaccin sont destinées aux travailleurs de la santé et aux personnes de plus de 60 ans

Les rassemblements et les cérémonies sont interdits, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et les régions les plus touchées de Dakar et de Thiès sont soumises au couvre-feu de 21 h 00 à 5 h 00.