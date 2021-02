Pourquoi un mystérieux monolithe de métal a été détruit par la foule au Congo

Les habitants de la capitale, Kinshasa, ont lapidé et incendié le prisme triangulaire de 3,7 m (12 pieds) qui ressemble à d'autres monolithes métalliques apparus dans le monde au cours des derniers mois.

"Nous nous sommes réveillés et avons vu ce triangle métallique ... Nous avons été surpris parce que c'est un triangle que nous voyons souvent dans les documentaires sur les francs-maçons ou les illuminati", explique le résident local Serge Ifulu cité par Reuters.

Un collectif anonyme appelé The Most Famous Artist en a pris le crédit et l'a proposé à la vente pour 45 000 $ (34 000 £).