Les pays d'Afrique de l'Ouest sont-ils mieux préparés que jamais à faire face à Ebola ?

Légende image, Une épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola a balayé trois états d'Afrique de l'Ouest en 2014.

En quelques jours d'intervalles des cas d'infection au virus Ebola ont été signalés en Guinée et en République démocratique du Congo (RDC). L'Afrique de l'Ouest est-elle mieux préparée que jamais à une nouvelle épidémie alors que les pays sont également confrontés au Covid 19 ?

La RDC a décrété la fin de la 11e épidémie d'Ebola à Butembo le 18 novembre dernier et la Guinée n'a plus signalé aucun cas depuis le 6 décembre 2013 mais depuis quelques jours les prémisses de ce qui s'annonce comme étant un nouveau foyer de contamination en Guinée forestière agite l'Afrique de l'Ouest.

Ebola a fait ses premières victimes en Guinée Forestière.

A ce jour, pas moins de 200 cas contacts ont été recensés et 3 personnes sont décédées.

Des recherches ont permis de retrouver le patient zéro.

"La situation est parti d'une infirmière qui travaille au centre de santé améliorée de Gouéké qui, selon les renseignements qui nous sont parvenus, a suivi sa belle-mère qui avait développé des symptômes de diarrhée, de vomissements et de fièvre, lors de la première quinzaine du mois de janvier", explique le ministre guinéen de la Santé, le général Remy Lamah.

A son décès des suites de cette maladie, la dame âgée de 70 ans a été enterrée à Gouéké.

Par la suite, l'infirmière a développé les mêmes symptômes et s'est fait soigner en ambulatoire dans le centre où elle travaille. Elle est également décédée de sa maladie. Les membres de la famille proches de l'infirmière ont à leur tour développé des symptômes identiques.

En 2013, la Guinée a été le point de départ d'une flambée épidémique qui s'est propagé à la Sierra Leone et au Liberia voisins. Le bilan a été lourd pour la sous-région : trois années difficiles ont mis ces pays à terre et 11 300 personnes ont trouvé la mort.

Aucun lien de causalité n'existe entre les cas signalés en RDC et ceux de la Guinée mais le cauchemar et la détresse des survivants d'Ebola sont toujours ressentis.

Les pays africains sont-ils mieux préparés que jamais à faire face à Ebola ?

Depuis l'officialisation des cas en Guinée Forestière ou encore Butembo, la psychose s'est de nouveau emparé des populations.

Glodi Mirembe, journaliste à la RTPA à Butembo en RD Congo et Alpha Saliou Diallo, de la radio Djoma Média à Zérékoré en Guinée Forestière témoignent que les populations de ces deux localités redoutent le spectre d'une nouvelle épidémie.

A Butembo, pour stopper la chaîne de contamination, les autorités recherchent les cas contacts et font leur possible pour sensibiliser les habitants. En Guinée, outre la sensibilisations, des cordons sanitaires avec contrôle de la température et les station de lavages des mains ont été installés à Gouéké.

Quelle est cette maladie dont tout le monde a peur et qui s'appelle Ebola ?

Appelée d'abord fièvre hémorragique, Ebola est une maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité selon l'OMS peut atteindre 90%.

Le virus apparaît pour la première fois en 1976 à Yambuku, un village isolé près de la rivière Ebola en République démocratique du Congo. On ignore son origine, mais les données disponibles actuellement semblent désigner certaines chauves-souris comme des hôtes possibles.

Le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés ou par le sang ou autres fluides corporels de personnes infectées. Il est en tout cas extrêmement contagieux et se manifeste par une fièvre brutale, une faiblesse intense, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et de gorge et parfois même des hémorragies. Contrairement au Covid-19, il n'y pas de malades asymptomatiques et il est extrêmement virulent et contagieux.

Peut-on parler d'une nouvelle épidémie ?

A ce jour, une douzaine de cas cumulés ont été déclaré en Guinée forestière et à l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'OMS, il est fréquent que des cas isolés et sporadiques surviennent à la suite d'une épidémie majeure. Lors de la précédente épidémie à virus Ebola, la Guinée à seule avait enregistré plus de 2500 morts. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration de nouvelle épidémie par les autorités compétentes.

Pour le ministre guinéen de la Santé, le général, Remy Lamah le service de santé de son pays a connu en 8 ans des avancée majeures.

"Lors de la première épidémie, il nous a fallu 3 mois pour poser le diagnostic mais cette fois-ci l'examen a été fait avec rapidité d'action et a confirmé qu'il s'agissait de la fièvre hémorragique."

"Dans toutes les Préfectures, il y a désormais des centres de traitement épidémiologiques".

Légende vidéo, "Ebola est une maladie traitable"

Pour Richard Kojan, président de l'Ong ALIMA, cette résurgence de cas en Guinée est une surprise et il pense que le pays peut compter sur l'expérience acquise lors de la précédente épidémie.

"La Guinée s'est beaucoup améliorée sur ses outils de surveillance comme de riposte et aujourd'hui il s'agit de réactiver et remettre à niveau les structures spécifiques dans chaque région. Cela peut se faire très rapidement".En 2013, il n'y avait pas de remède. Entre temps les recherches ont permis de mettre sur pied un vaccin qui a fait ses preuves en RDC récemment et plus particulièrement à Butembo.Frederick Schrieck, Chef de mission de Médecin Sans Frontière (MSF), rappelle que le vaccin, efficace pour stopper la chaine de contagion est désormais intégré dans les plans de riposte contre la résurgence des cas d'Ebola.

"Les vaccins devraient être livrés dans les jours qui viennent en Guinée et administrés en priorité aux publics les plus à risque c'est à dire les contacts de cas suspects et les contacts de ces contacts", explique-t-il.

Cependant pour le spécialiste, le vaccin ne devrait pas être la réponse unique. Le traçage de cas contacts, l'isolement précoce des cas suspects et l'engagement de la communauté comme partenaire actif et volontaire de la riposte, demeurent essentiels pour le spécialiste.

Légende audio, Ebola: un traitement curatif en RDC

Pour le docteur Benoit Kebela, expert Ebola en RDC, l'obtention du vaccin doit permettre la mise vaccin sur pied d'un système d'alerte précoce à même d'étouffer toutes velléité de flambée épidémique.