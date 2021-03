Covid 19 : comment s'effectue la prise en charge des malades à domicile

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un ambulancier portant un équipement de protection individuelle (EPI), met un masque chirurgical à un patient afro-américain présentant les symptômes du COVID-19 dans son appartement.

Avec les nouvelles inefctions au Covid enregistrées dans presque tous les pays dans le monde, plusieurs ont opté pour le confinement à domicile de certains patients asymptomatiques ou qui sont dans un états peu préoccupants .

Cette démarche vise à soulager les système de santé classique sous-pression.

Après avoir pu contrôler les premiers cas de Covid, tous les pays d'Afrique font face à une résurgence d'infections au Coronavirus. Une tendance qui rime avec la saturation des structures sanitaires poussant des pays comme le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, le Rwanda ou encore le Sénégal à reconduire les restrictions instaurées lors de la première vague, dont l'instauration de couvre-feux nocturnes.Face à la hausse des cas, aujourd'hui certains pays ont opté pour une nouvelle stratégie celle qui consiste à prendre en charge les patients du covid les moins grave à domicile.Comment cette prise en charge à domicile se fait-elle ? Quel protocole médical est utilisé par le personnel soignant? Comment les familles vivent-elles cette période de suivi et d'évaluation quotidienne de l'état de santé de leurs proches?A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Il existe un protocole édicté par l'Organisation mondiale de la santé qui explique comment prendre en charge d'un patient atteint de Covid-19 chez lui.

Dans l'idéal, tous les patients atteints de COVID-19 devraient être pris en charge dans un établissement de santé.

Cependant, dans certaines circonstances, l'hospitalisation peut ne pas être nécessaire c'est le cas quand les soins hospitaliers sont hors d'atteinte ou présentent des risques ou quand les établissements ne disposent pas de capacités nécessaires pour répondre à la demande en matière de services de santé.

Une décision mûrement réfléchie

Pour Jean Marie Dangou, coordonnateur du programme des maladies non transmissibles de l'OMS, les soins à domicile sont très important sur le continent.

"On assiste à une augmentation du nombre de cas. Les structures sanitaires dévolues à la prise en charge des patients souffrant de Covid 19 sont débordés. La plupart des soins dans le contexte africain se dispensent dans les communautés", déclare-t-il.

Le spécialiste insiste également sur l'importance de briser la chaîne de transmission.

Partager le même espace ou environnement qu'un malade du covid n'est pas chose aisée. Cela augmente le risque de transmission du virus aux autres membres du foyer selon l'OMS.

Toutefois, l'isolement des personnes infectées par le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, peut contribuer grandement à rompre la chaîne de transmission du virus.

La décision d'isoler et de prendre en charge une personne infectée à domicile dépend de plusieurs facteurs selon Jean Marie Dangou.

"C'est une évaluation clinique du malade qui est faite par un professionnel de santé, une évaluation du domicile du malade pour voir si c'est en adéquation avec les éléments d'une prise en charge à domicile et la possibilité d'assurer un suivi de ce malade à son domicile", explique-t-il.

"L'higiène des mains, respiratoire et de l'environnement où va se trouver ce patient et sa famille, la possibilité de reconnaître des signes d'aggravation de la maladie pour très rapidement évacuer le patient vers une structure sanitaire, ainsi que la reconnaissance des signes pour sortir ce patient de l'isolement à domicile parce qu'il est guéri", sont également pris en compte, ajoute-t-il.

A regarder :

Toutefois, des recommandations supplementaires sont souvent données pour le bon déroulement de la prise en charge a domicile. Elles sont essentiellement axées sur les mesures de prévention ou mesures barrières que doit respecter chaque membre de la famille.

Il s'agit du respect du port du masque du malade à la maison, la distanciation avec le reste de la famille tout en limitant les deplacements dans la maison. L'interdiction de toute visite dans la maison ou dans la chambre du patient atteint de Covid 19.

Enfin, il faut observer une bonne règle d'hygiène dans la maison pour éviter la propagation de microbes ou de bactéries.

Un protocole de traitement identique à celui de l'hôpital

En Afrique, pour faire face à la saturation des structures sanitaires, certains pays, comme le Sénégal, ont décidé d'adopter le suivi à domicile en prenant en charge très tôt les malades atteints de covid19 en charge à domicile.

La Croix Rouge locale a expérimenté la prise en charge à domicile des malades du Covid.Le Dr. Djibril Cisse, membre de la Croix Rouge Sénégalaise, a suivi des patients à domicile.

"La prise en charge à domicile se déroule de manière simple et pragmatique. On passe chez le malade et on va vérifier ses constantes c'est-à-dire sa tension, sa saturation et sa température, puis on lui administre le traitement", raconte le médecin.

"Le protocole de traitement est le même qu'au niveau des centres hospitaliers. Nous traitons les symptomes dont la patient se plaint. Par exemple, si le patient a des maux de tête, on lui prescrit un antalgique ; s'il a de la toux, on va chercher un anti-tussif ; plus de la chloroquine que l'on prescrit comme antibiotique. S'il a des problèmes de gêne respiratoire, on voit avec les autorités s'il peut avoir un traitement d'oxygenothérapie chez lui", détaille Dr. Cisse.

25.000 patients traités à domicile

Contrairement au Sénégal, en RDC, le protocole médical appliqué aux patients résulte des recommandations de l'OMS et des résultats obtenus à l'issue d'autres recherches scientifiques."Nous avons adopté le schéma hydoxychloroquine- azithromycine mais elon les cas nos avons intégré dans notre prise en charge d'autres moécule comme par exemple la dexamethasone et prévention des maladies thromboemboliques avec les anti-coagulants", explique le Dr. Stephane Mukendi Kalambay, spécialiste des maladies infectueuses et membre du comité de riposte contre le Covid en République Démocratique du Congo.

"C'est un protocole calqué sur la recherche mondiale, les recommandations de l'OMS et que nous avons adapatées à notre pays", ajoute-t-il.

L'administration d'un tel traitement à domicile ne va pas sans difficultés. Il faut discipliner le patient par rapport à l'isolement et avoir suffisamment de personnel et de moyen pour passer surveiller au quotidien les différents malades.

"Parfois la surveillance se fait au téléphone", dit le Dr. Mukendi Kalambay.

Seuls 10% des patients covid ont été pris en charge à l'hôpital et le reste à domicile, selon les spécialiste. Depuis le début de la pandémie, un peu plus de 25.000 patients ont été traités ainsi dont plus de la moitié durant la deuxième vague de l'épidémie.Georgette (*son prénom a été modifié pour préserver son anonymat), de la RD Congo, a été prise en charge chez elle.

"Ce n'était pas trop facile mais heureusement que le corps médical était là parce que sans eux je ne sais pas si j'allais tenir le coup. Je leurs dois ma vie", témoigne-t-elle.