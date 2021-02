Covid : le programme Covax de l'OMS livre les premiers vaccins au Ghana

Le Ghana a enregistré plus de 80 700 cas de coronavirus

Crédit photo, Anadolu Agency via Getty Images

Au total, 600 000 doses du vaccin mis au point par AstraZeneca et l'université d'Oxford sont arrivées dans la capitale ghanéenne, Accra, mercredi.

Dans une déclaration commune, l'OMS et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) ont déclaré qu'il s'agissait d'un "événement capital".

Ce pays d'Afrique de l'Ouest a enregistré plus de 80 700 cas de coronavirus et 580 décès depuis le début de la pandémie. On estime que ces chiffres sont inférieurs au bilan réel en raison du faible nombre de tests effectués.