Luca Attanasio: l’Italie met la pression sur le PAM et exige une enquête de l'ONU sur l’assassinat de son ambassadeur en RDC

Luca Attanasio voyageait dans un convoi du PAM dans l'est du pays quand il a été tué lundi.

Luca Attanasio, l'ambassadeur d'Italie en RDC, a été tué lundi dans l'Est du pays en même temps qu'un officier de la police militaire italienne et un chauffeur congolais, lors d'un voyage organisé par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies pour visiter un projet scolaire dans un village.

Pour le ministre italien des Affaires étrangères, si leur ambassadeur pouvait décider seul des modalités de ses déplacements dans le pays, l'organisation de ce voyage dans l'Est était de l'entière responsabilité du Programme alimentaire mondial (PAM).

"Nous avons donc officiellement demandé au Programme alimentaire mondial (PAM) et à l'ONU d'ouvrir une enquête afin de clarifier ce qui s'est passé, les raisons des dispositifs de sécurité utilisés et les responsables de ces décisions. Nous avons également expliqué que nous attendions dans un délai très court des réponses claires et exhaustives", affirme Rudi Di Maio.