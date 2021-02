Comment des "selfies" de 30 000 éléphants vont contribuer à la survie de l'espèce

Par Helen Briggs

Correspondant scientifique de la BBC

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des milliers d'images d'éléphants ont été collectées sous tous les angles

Les gardiens de zoo ont constitué la plus grande collection d'images thermiques d'éléphants au monde.

Les images montrent les éléphants dans toutes les positions alors qu'ils jouent, mangent et traînent dans leur enclos au ZSL Whipsnade Zoo.

Les 30 000 "selfies" sont utilisés dans un projet de conservation pour aider à sauver les éléphants menacés.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Les chercheurs développent une nouvelle technologie pour aider à réduire les conflits entre l'homme et les éléphants dans les pays où les pachydermes vivent en liberté.

Alasdair Davies est expert en technologies de conservation à la Zoological Society of London (ZSL).

Selon lui, le projet a des implications à la fois pour les éléphants sauvages et pour les populations qui vivent à leurs côtés en Afrique et en Asie.

Crédit photo, ZSL Légende image, La caméra peut "voir" la forme thermique d'un éléphant

Il raconte à BBC News : "il peut détecter les éléphants avec confiance à une certaine distance - et nous voulons le mettre sur le terrain maintenant et le mettre réellement dans la nature pour aider les animaux sauvages et les communautés à vivre côte à côte".

La base de données des images thermiques est utilisée pour entraîner les caméras à reconnaître l'apparence d'un éléphant à partir de la chaleur qu'il dégage.

Les caméras sont capables de détecter quand un éléphant est à proximité - même dans l'obscurité - et d'envoyer une alerte.

Les affrontements entre humains et éléphants constituent une grave menace pour la survie des éléphants sauvages en Asie et en Afrique.

Crédit photo, ZSL Légende image, Les éléphants ont joué un rôle essentiel dans le développement de la nouvelle technologie

Les hommes et les éléphants sont forcés d'entrer en contact de plus en plus étroit à mesure que la population humaine augmente et que l'habitat sauvage disparaît.

Cela peut se traduire par des récoltes détruites, des dégâts matériels et des pertes de vies humaines.

Rien qu'en Inde, 400 personnes et 100 éléphants meurent chaque année à cause des conflits qui surviennent lorsque les éléphants endommagent les récoltes ou les maisons.

L'espoir est que la nouvelle technologie sera une solution abordable pour aider la faune et la flore et les humains à vivre en harmonie et à protéger les espèces menacées.

Crédit photo, ZSL Légende image, Caméra thermique en fonctionnement au ZSL Whipsnade Zoo

Mais le ZSL avertit que les efforts de conservation comme ceux-ci sont menacés par la crise de financement qui touche les zoos britanniques.

"En 2020, ZSL a perdu 20 millions de livres sterling (+ de 15 milliards FCFA) de revenus en raison de la fermeture des zoos de Londres et de Whipsnade, et de la capacité strictement limitée de visiteurs lorsqu'ils étaient ouverts", explique un porte-parole.

Le mois dernier, le zoo de Chester a annoncé qu'il arrêtait ses travaux de conservation en Afrique et en Asie en raison de l'impact de Covid sur ses finances.

Regarder :