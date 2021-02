Enlèvements au Nigeria : pourquoi l'autodéfense n'est pas la réponse

Dans notre série de lettres d'écrivains africains, la journaliste et romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani réfléchit à un récent appel aux Nigérians pour qu'ils prennent la sécurité entre leurs mains.

Le gouvernement nigérian semble avoir laissé entendre qu'on ne peut plus compter sur lui pour assurer la sécurité des citoyens.

La semaine dernière, le ministre de la défense avait un message pour les communautés qui ont subi des attaques de gangs armés : Défendez-vous, ne restez pas assis et ne vous faites pas massacrer comme des poulets.

"Je ne sais pas pourquoi les gens fuient des choses mineures, mineures, mineures comme ça. Ils devraient se tenir debout. Faites savoir à ces gens que même les villageois ont la compétence et la capacité de se défendre", ajoute-t-il.

La déclaration de M. Magashi - qui a été faite quelques heures après que des hommes armés aient enlevé des dizaines de personnes, dont des élèves, dans une école du centre-nord de l'État du Niger - a suscité une tempête de commentaires et de critiques de la part des Nigérians.

De nombreuses personnes dans le pays produisent leur propre électricité, pompent leur propre eau, organisent l'enseignement privé pour leurs enfants, etc.

Mais, selon les lois du Nigeria, il est désormais impossible d'acheter une arme à feu. Quelle que soit la détermination d'un individu, il ne peut se défendre à mains nues et avec courage.

Posséder une arme au Nigeria impliquait autrefois un processus compliqué et tortueux.

Interdiction de nouveaux permis de port d'armes

La demande était généralement traitée en six mois environ et comprenait un examen médical obligatoire et une évaluation psychiatrique.