Pr Hulda Swai : "les femmes sont aussi douées que les hommes"

Pr Hulda Swai, professeure tanzanienne de sciences de la vie et de bio-ingénierie, a été désignée lauréate 2020 du prix continental Kwame Nkrumah de l'Union africaine (UA) pour l'excellence scientifique.

Dans un entretien avec Esau Williams de BBC Focus on Africa, elle parle de ce qui l'a motivée à entreprendre une carrière scientifique et de la façon dont elle espère inspirer d'autres femmes dans ce domaine.

Une femme motivée et concentrée

"Je suis une personne très concentrée et je ne crois pas à l'impossible. Ce que les gens considèrent comme impossible est pour moi un défi. Personne ne peut me décourager et je crois toujours qu'il faut se concentrer sur tout ce que je fais pour réaliser que c'est faisable", soutient-elle.