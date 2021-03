Les stromatolithes : les plus anciennes formes de vie sur terre

En Australie occidentale, des stromatolithes vieux de 3,5 milliards d'années ont augmenté la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre à environ 20 %, permettant la vie de tout ce qui devait évoluer.

Le toit ouvrant était ouvert et les vitres teintées étaient abaissées. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une immersion dans le désert et la mer sous un ciel couvert.

J'étais sur l'Indian Ocean Drive et je me dirigeais à quelques heures au nord de Perth vers le lac Thetis, sur la côte de corail sauvage de l'Australie occidentale. Comme dans un dessin de M.C. Escher, le paysage se transforme de jardins maraîchers en broussailles calcaires, avec des moulins à vent qui tirent l'eau de l'aquifère de Yarragadee, formé pendant le Jurassique.

Des eucalyptus à tronc blanc et des graminées aux poils hérissés poussent par milliers, des volées de cacatoès noirs en plein vol et, malheureusement, des dizaines de kangourous qui ont fini leurs jours comme animaux d'exhibition.

Un voyage sur la côte du plus vieux continent de la Terre devrait être empreint de mystères. Alors que je passe devant des panneaux verts et jaunes m'avertissant de faire attention aux kangourous, aux émeus et aux échidnés, je cherche à rencontrer une autre forme de vie rare - une forme de vie dont l'origine remonte au début des temps.

Crédit photo, Marian McGuinness Légende image, Le long de l'Indian Ocean Drive en Australie, des milliers de graminées poussent par milliers

Les stromatolites sont des fossiles vivants et les plus anciennes formes de vie de notre planète. Le nom vient du grec stroma, qui signifie "matelas", et lithos, qui signifie "roche". Stromatolithe signifie littéralement "roche stratifiée". L'existence de ces roches anciennes remonte aux trois quarts des origines du système solaire.

Selon la compréhension de la communauté scientifique, les stromatolites sont des structures rocheuses construites par des colonies d'organismes microscopiques issus de la photosynthèse appelés cyanobactéries.

Alors que les sédiments se déposaient en couches dans les eaux peu profondes, des bactéries se sont développées au-dessus, liant les particules sédimentaires et construisant couche après couche millimétrique jusqu'à ce que les couches deviennent des monticules. Avec la construction de leur empire, elles ont joué le rôle le plus important dans l'histoire de la Terre : elles ont permis la respiration.

En utilisant le soleil pour exploiter l'énergie, elles ont produit et augmenté la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre jusqu'à environ 20%, permettant à la vie d'éclore.

Les stromatolithes vivants ne se trouvent que dans quelques lagunes ou baies salées sur Terre.

L'Australie occidentale est importante au niveau international pour sa variété de sites de stromatolithes, tant vivants que fossilisés.

Les fossiles des plus anciens stromatolithes connus, vieux d'environ 3,5 milliards d'années, se trouvent à environ 1 000 km au nord, près de Marble Bar dans la région de Pilbara. L'âge de la Terre étant estimé à 4,5 milliards d'années, il est stupéfiant de constater que nous pouvons voir à quoi le monde ressemblait à l'aube des temps, lorsque les continents se formaient. Avant les plantes. Avant les dinosaures. Avant les humains.

Nous avalons la route de l'Océan indien à toute allure. De temps en temps, j'aperçois à travers les broussailles une eau turquoise écumante. Puis des bribes des dunes de sable blanc et ondulant de la ville de Lancelin.

C'est un littoral d'épaves et de cabanes à homards, au large des Quarantièmes Rugissants, des vents violents d'ouest qui fouettent les latitudes 40 et 50 degrés sud, et des vents apaisants d'été du Fremantle Doctor, affectueusement nommé ainsi pour le soulagement qu'il apporte lors des brûlants après-midis d'été. C'est une côte sauvage et érodée.

Crédit photo, MaXPdia/Getty Images Légende image, Les stromatolites sont des fossiles vivants et les plus anciennes formes de vie sur notre planète

Je suis presque à Cervantes, la capitale de la langouste sur la côte, à la limite nord du parc national de Nambung. A quelques kilomètres sur un chemin de terre, j'atteins le lac Thetis, le foyer des stromatolithes.

Le lac Thetis est petit, peu profond et triangulaire. La piste de brousse serpente à travers des fleurs en éventail à feuilles épaisses et à pétales bleus, des joncs à tête de graine et des éruptions de sampires rouges. De temps en temps, les kangourous locaux relèvent la tête pour nous observer.

Et puis je les ai vus. Il y avait des milliers de stromatolithes à la couleur de la pierre ponce quasi-camouflés sous les ondulations, submergés comme des migrations de tortues anciennes retenant leur souffle sous l'eau légèrement opaque. J'étais stupéfaite. Voilà à quoi ressemblait la vie au début des temps sans oublier le ciel orange méthane par l'activité volcanique.

Crédit photo, Marian McGuinness Légende image, Il y a beaucoup à voir près du lac Thetis et du lac Clifton, y compris le parc national de Nambung

Le lac Thetis a une profondeur d'un peu plus de 2 m et une salinité deux fois supérieure à celle de la mer. Le lac s'est isolé il y a environ 4 800 ans lorsque le niveau de la mer a baissé au cours de la dernière grande époque glaciaire. Les rivages se sont retirés et les dunes côtières ont emprisonné l'eau à l'intérieur des terres, créant ainsi le lac. On estime que ces donneurs d'oxygène pierreux se sont développés pendant environ 3 500 ans.

Une passerelle métallique surplombe le lac pour que vous puissiez voir les stromatolithes qui se trouvent en dessous. Sur la promenade de 1,5 km qui fait le tour du lac, il faut regarder, mais ne pas toucher, car beaucoup de ces anciennes reliques ont été endommagées par des gens qui marchaient imprudemment dessus.

Mais il y a une autre facette de la famille des stromatolithes qui est présente sur cette partie de la côte. Les progrès de l'évolution il y a environ un milliard d'années a vu les stromatolithes stratifiés disparaître au fur et à mesure qu'une autre variante émergeait. Ils étaient leurs cousins plus jeunes : les thrombolites.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les thrombolites du lac Clifton sont estimées à 2 000 ans

A environ une heure de route au sud de Perth, j'ai pris la Old Coast Road dans le parc national de Yalgorup jusqu'au lac Clifton, où se trouvent les plus grandes thrombolites lacustres de l'hémisphère sud.

Lorsque le professeur Brian Cox, présentateur scientifique charismatique et star de la physique des particules de l'université de Manchester, a visité les thrombolites pour sa série de documentaires intitulée "Wonders of the Universe", son admiration pour les "étranges taches rocheuses dans les bas-fonds" a incité de nombreux voyageurs à aller chercher le lac Clifton, pour y voir "la première vie sur Terre".

Thrombolite vient de la même racine que thrombose, qui signifie "caillot". Les thrombolites sont d'apparence coagulée, tandis que les stromatolites sont stratifiées.

Selon la regrettée Dr Linda Moore de l'Université d'Australie occidentale, les stromatolites ont connu un déclin à une époque où la vie marine plus avancée a explosé. Leur écosystème a été mis à mal par l'amibe prédateur et d'autres organismes unicellulaires appelés foraminifères qui ont utilisé leurs extensions en forme de doigts pour engloutir les stromatolites, transformant leurs fines structures en couches en amas.

Pour survivre, les stromatolites avaient besoin d'eau très salée qui limitait les autres formes de vie marine concurrentes, tandis que les thrombolites s'adaptaient. Ils ont survécu et prospéré dans un environnement moins salé que la mer, leur texture coagulée leur offrant un habitat où une faune minuscule pouvait coexister. Avec une impressionnante ascendance linéaire ancienne, les thrombolites du lac Clifton sont estimées à 2 000 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les thrombolites peuvent survivre dans un environnement moins salé que la mer

Ici aussi, une promenade s'aventure à travers les roseaux et au-dessus du lac saumâtre, où l'on peut voir les thrombolites en dessous. En observant attentivement, on peut voir de minuscules ficelles d'oxygène monter à la surface de l'eau. Elles respirent.

Pour le peuple Noongar de cette région, l'histoire du Temps du Rêve raconte l'origine des thrombolites. La terre étant sèche, les Noongars priaient la mer pour que l'eau devienne douce. Leur créateur a quitté la mer sous la forme du serpent, Woggaal Maadjit.

La divinité s'est glissées à travers les dunes de sable, créant ainsi un bras de mer. Elle a pondu ses oeufs (les thrombolites) et s'est recroquevillée pour les protéger (les dunes de sable protégeant le lac). Le bébé serpent à partir des œufs qui ont éclos et a creusé des rivières, puis, en mourant, il a creusé un tunnel souterrain formant des sources souterraines sur le chemin du retour au Temps du Rêve.

Ces sources fournissaient de l'eau douce au peuple Noongar. D'un point de vue scientifique, les thrombolites microbiennes utilisent la lumière du soleil pour faire la photosynthèse de l'énergie et pour précipiter le carbonate de calcium (calcaire) des sources d'eau douce qui jaillissent de l'aquifère sous-jacent. Un débit d'eau souterraine faible en salinité et en nutriments et élevé en alcalinité fait partie intégrante de leur croissance et de leur survie ; tout changement remet en question leur existence.

Crédit photo, Marian McGuinness Légende image, Les thrombolites peuvent être vues en toute sécurité depuis une promenade au lac Clifton

Le lac Clifton est un environnement fragile. En 2009, les thrombolites ont été inscrites sur la liste des espèces en danger critique d'extinction et sont désormais protégées par la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, ce qui place cette zone dans la même catégorie que le parc national de Kakadu, inscrit au patrimoine mondial de Ramsar, le plus grand parc national d'Australie qui préserve la plus grande variété d'écosystèmes sur le continent.

Les mesures de conservation pour le lac Clifton comprennent désormais la construction d'une promenade pour empêcher l'écrasement des thrombolites, la surveillance de la qualité et du niveau de l'eau, la protection de la zone tampon de la végétation indigène qui aide à filtrer les nutriments et les polluants, la surveillance de la santé de la communauté des thrombolites et la liaison avec les propriétaires fonciers urbains et agricoles pour gérer et protéger la qualité de l'eau.