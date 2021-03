Covid-19 : les chefs d'Etat africains vaccinés en direct à la télévision

Certains estiment que le fait que les dirigeants reçoivent publiquement cette dose démontre qu'ils font preuve de leadership et qu'ils assument la responsabilité de répandre la confiance dans les vaccins.

Bien que l'OMS affirme qu'aucun raccourci n'a été pris dans la production et l'approbation des vaccins, cela n'a pas suffi à convaincre certains qui affirment que les vaccins ont été produits à la hâte, et sont donc dangereux.

Et d'autres dirigeants lui ont rapidement emboîté le pas - comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman.

Regardons ceux qui ont suivi cette voie :

Seychelles

L'Afrique du Sud

Dans l'un des townships les plus pauvres du pays, le président Cyril Ramaphosa a pris son vaccin le 17 février à l'hôpital Khayelitsha - un hôpital public.

Ainsi, le président a fait d'une pierre deux coups : il a démontré que le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson est sûr et qu'il est acceptable de se rendre dans un établissement de santé publique pour en recevoir un.

Ramaphosa est ensuite allé sur Twitter pour dire que le processus "était rapide, facile et indolore".

Zimbabwe

On ne sait pas très bien pourquoi le président Mnangagwa a délégué cet acte potentiellement important à son adjoint, mais peut-être le double rôle de Chiwenga en tant que ministre de la Santé du pays y a-t-il contribué.

Sénégal

Il n'était cependant pas le premier à le recevoir dans son pays, puisque le lancement officiel avait commencé deux jours plus tôt avec plus de 4 000 personnes l'ayant reçu avant le premier citoyen sénégalais.

Maroc

Le ministère de la Santé avait clairement indiqué que les personnels de santé, de sécurité et d'enseignement, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus, seraient les prochains bénéficiaires