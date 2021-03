Cape Town : comment le culte musulman pacifie les gangs sud-africains

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Une équipe d'érudits musulmans en Afrique du Sud est en mission depuis trois ans pour ramener la paix à Manenberg et dans d'autres quartiers du Cap qui connaissent des problèmes de gangs et de drogue.

Le photographe Shiraaz Mohamed les a accompagnés lors d'une de leurs visites hebdomadaires :

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

La plupart des jeudis soirs, les universitaires se rendent dans les gangs du Cap pour une forme de dévotion en plein air connue sous le nom de "dhikr".

Ces séances impliquent une répétition rythmée du nom de Dieu et de ses attributs.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Au cours des trois dernières années, il n'y a jamais eu de bagarre entre gangs pendant l'heure et demie de culte, selon les organisateurs.

En général, entre 100 et 400 personnes y assistent. Un seul culte a été consacré à la lutte contre la violence sexiste - un problème énorme en Afrique du Sud - et près de 2 000 personnes y ont assisté.

"Ce n'est pas une question de chiffres. La partie la plus importante est que, malgré toutes les conditions, nous sommes capables de faire fonctionner le dhikr de manière constante depuis trois ans", explique l'organisateur, le cheikh Mogamad Saalieg Isaacs.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Manenberg est un township créé par le gouvernement de l'apartheid dans les années 1960 pour les personnes de couleur à faible revenu, terme officiel désignant les personnes d'origine raciale mixte dans le pays.

Le régime de la minorité blanche de l'époque a imposé une forte ségrégation raciale aux communautés, permettant aux blancs de vivre dans les quartiers riches des villes.

La population de la ville est estimée à plus de 52 000 personnes, qui sont principalement chrétiennes, et le chômage, la pauvreté, la criminalité et la violence des gangs sont monnaie courante.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Il y a actuellement un cessez-le-feu à Manenberg entre les gangs, qui a suivi une période intense de combats de gangs - bien que quelques heures avant ce dhikr, il y ait eu une fusillade dans ces appartements, et au cours du week-end, quatre hommes sont morts dans une apparente fusillade de gang dans la plaine voisine de Mitchells.

Les organisateurs du dhikr estiment qu'il n'y aura jamais de véritable fin à la violence, car le gouvernement n'a pas fait de véritable tentative pour y faire face.

Pour Sheikh Isaacs, un dialogue impliquant les différents chefs religieux de la communauté serait un bon début : "le crime n'a pas de frontières et ne fait pas de distinction entre les religions".

Il estime également que les autorités devraient s'occuper de la surpopulation - et aider les gens à déménager dans d'autres zones au lieu de construire plus d'appartements dans le township, et accroître la visibilité des forces de sécurité.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Le dhikr est prononcé par les musulmans du monde entier et a un ton spécifique pour les récitations. Il a lieu après le coucher du soleil et avant une prière du soir obligatoire pour les musulmans.

Les Malais du Cap, une communauté d'ethnies asiatiques mixtes qui vivent en Afrique du Sud depuis des générations, ont leur propre mélodie.

Certains chrétiens qui vivent dans le township y assistent également - et suivent les débats depuis leurs appartements voisins.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Le cheikh Sameeg Norodien, un autre des fondateurs des sessions de dhikr de Manenberg, remue une marmite de nourriture pour les fidèles.

Il existe une coutume au Cap selon laquelle les gens reçoivent un gâteau ou quelque chose de sucré à manger - appelé "niyaz" - après le rassemblement.

Mais comme Manenberg est une communauté appauvrie, les fidèles reçoivent un repas chaud après le dhikr.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Manenberg a été déclaré "zone rouge" par les autorités à la mi-2015 et pendant plusieurs mois, les ambulances n'ont pas pu entrer dans le secteur sans être escortées par la police.

Cependant, les gangsters de certaines zones vont maintenant parfois aider les érudits islamiques à disposer les tapis de prière au début des programmes, explique Sheikh Isaacs.

"Il y a eu une période spécifique entre 2018 et 2019 où la criminalité à Manenberg a diminué pendant que nous avions les programmes de dhikr", dit-il.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Les organisateurs ont reçu un prix de la police de Manenberg pour le rôle que les sessions de dhikr jouent dans la communauté.

L'objectif à court terme des organisateurs est d'apporter la paix, le calme et la tranquillité à la commune, leur objectif à long terme est de promouvoir l'engagement avec les autorités compétentes pour la débarrasser de la drogue et du gangstérisme.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Les enfants sont mis en garde contre les effets de la drogue et sont encouragés à participer aux séances de dhikr dans l'espoir qu'ils ne deviennent pas la proie de gangsters et de trafiquants de drogue.

On dit que la communauté chrétienne est très respectueuse des sessions de dhikr et les organisateurs espèrent présenter les musulmans comme calmes et non violents.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

Une personne spéciale ou un universitaire est invité à parler tous les jeudis. Ici, on voit Sheikh Hasan Pandy parler de l'importance des mères.

Les orateurs invités utilisent un système de sonorisation, de sorte que le son de leurs messages - couvrant des sujets allant de l'égalité des sexes à la toxicomanie - peut être entendu par d'autres personnes.

Les organisateurs essaient de faire venir un prêtre chrétien comme orateur invité à certaines des sessions.

Crédit photo, BBC/Shiraaz Mohamed

"Le dhikr a provoqué un calme à Manenberg", dit le cheikh Isaacs.

"Nous ne le faisons qu'une fois par semaine. Si nous pouvions accueillir les programmes du dhikr tous les jours, cela aurait un effet énorme, mais pour des raisons logistiques, nous ne pouvons pas le faire".