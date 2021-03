Le "business lucratif" de l'enlèvement des écoliers au Nigeria

Depuis décembre, plus de 600 élèves ont été enlevés dans des écoles du nord-ouest du Nigeria, ce qui met en évidence une évolution inquiétante de la crise des enlèvements contre rançon dans le pays.

L'enlèvement vendredi de près de 300 élèves de l'école secondaire scientifique publique pour filles de Jangebe, dans l'État de Zamfara, qui s'est terminé par leur libération, est le deuxième enlèvement en masse dans des écoles en moins de 10 jours. Vingt-sept garçons et leurs enseignants qui avaient été enlevés dans une école de Kagara, dans l'État du Niger, le 17 février, ont été libérés samedi.

Les autorités affirment que les récentes attaques contre des écoles du nord-ouest ont été menées par des "bandits", terme peu précis désignant les kidnappeurs, les voleurs à main armée, les voleurs de bétail, les bergers peuls et autres milices armées opérant dans la région et qui sont largement motivés par l'argent.

Beaucoup ici pensent que la faiblesse des infrastructures de sécurité et les gouverneurs qui ont peu de contrôle sur la sécurité dans leurs états - la police et l'armée sont contrôlées par le gouvernement fédéral - et ont eu recours au paiement de rançons, ont fait des enlèvements massifs une source de revenus lucrative.