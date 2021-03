Afrique Avenir : Des tiges de bananier en papier biodégradable, le Biopackaging d’Armelle Sidje Tamo

Protéger l’environnement, créer de l’emploi et inspirer d’autres jeunes…Nous sommes au Cameroun pour ce numéro d’Afrique Avenir à la rencontre d’une jeune entrepreneure qui transforme des tiges de bananier et de plantain en produits d'emballage en papier biodégradable.

Armelle Sidje Tamo, ingénieure en réseaux et télécommunication est la fondatrice de PRA (Products Related to Agricultural sector). La start-up fabrique des sacs à provisions, des cartons, des rouleaux de papier biodégradables qui remplacent le papier à base de bois et les emballages en plastique.