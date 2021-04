Journée internationale de la femme 2021 : celles-là qui se battent pour les droits de propriété foncière

Sandrine Lungumbu

BBC World Service

il y a 21 minutes

Crédit photo, LANDESA Légende image, Rita Massaquoi entre dans l'histoire en devenant la première femme propriétaire dans sa ville.

Le droit d'une femme à utiliser, posséder et hériter de la terre n'est toujours pas un acquis - en fait, selon les Nations unies, moins de 15 % de tous les propriétaires fonciers dans le monde sont des femmes. Bien que des avancées juridiques aient été réalisées dans certains pays pour que les femmes puissent revendiquer ce qui devrait leur revenir de droit, la réalité est que beaucoup d'entre elles doivent encore se battre pour la terre dont elles dépendent pour leur subsistance et leur foyer.

"Je me suis sentie lésée"

Rita Massaquoi est entrée dans l'histoire en tant que première femme propriétaire foncière de sa ville, luttant contre des traditions séculaires pour revendiquer ses droits fonciers en tant que femme.

Elle s'est battue pendant trois ans pour obtenir l'accès et la propriété de la terre de son père à Gbonyea, une petite ville du nord du Libéria.

Après la mort de son père pendant la guerre civile libérienne en 1990, Rita a déménagé pendant plusieurs années. À son retour, elle et ses sœurs se sont entendues dire qu'elles ne pouvaient pas hériter des deux hectares de leur père car les traditions de la ville ne les accordaient qu'aux enfants de sexe masculin.

"Je suis revenue à la maison pour parler avec le chef de la ville et les anciens mais ils m'ont dit que les femmes n'avaient aucun droit sur la propriété de leur père et que nous n'étions que trois filles", raconte la mère de deux filles et d'un fils.

Crédit photo, LANDESA Légende image, Les femmes de la communauté de Rita peuvent désormais se battre pour les droits fonciers

En son absence, les chefs de la communauté avaient donné la terre du père de Rita à un propriétaire masculin - et le chef de la ville avait également donné une part à son fils pour cultiver le caoutchouc.

"Je me suis sentie trompée car si j'étais un homme, j'aurais le droit à la terre de mon père", explique cette agricultrice de 46 ans, qui cultive des haricots et des arachides.

"J'ai même demandé de l'aide à mon oncle après que le chef ait refusé mon droit, mais rien ne s'est passé".

Briser les tabous

En 2018, le président du Libéria, George Weah, a signé le projet de loi sur les droits fonciers, qui reconnaît pour la première fois l'égalité des femmes et des jeunes en matière de droits de propriété.

Cela signifiait que Rita disposait d'une base juridique pour contester la décision des anciens de la ville et elle a demandé l'aide de la Fondation pour les initiatives communautaires, une ONG de défense des droits des femmes.

"Dans ces communautés, il est tabou pour les femmes de parler des affaires foncières et ces conversations sont généralement faites en secret par les hommes qui sont les décideurs dans les communautés", explique sa directrice des programmes, Loretta Pope.

"Le système patriarcal qui existe [au Libéria] est un système où les hommes croient qu'il y a certaines choses qui ne devraient être faites que par eux".

Crédit photo, ALEX WIAPLAH Légende image, Le père de Rita a laissé deux hectares de terre lorsqu'il est mort en 1990

Depuis près de deux décennies, Mme Pope fait campagne pour les droits fonciers des femmes au Liberia et sensibilise les communautés rurales à la violence sexiste.

"La terre a du pouvoir parce qu'elle peut améliorer votre statut économique", explique-t-elle.

"Il y a une résistance au changement car si une femme a un titre ou des titres de propriété sur sa terre, elle peut l'utiliser et la gérer comme elle l'entend, si bien que certains hommes pensent que le pouvoir leur est enlevé".

Fin 2018, Rita a officiellement commencé à se battre pour posséder et utiliser la terre de son père après avoir appris l'existence de la nouvelle loi.

"Je ne savais pas que les femmes avaient des droits à la propriété et à la terre jusqu'à ce que je rencontre l'équipe de Loretta", dit-elle.

Mme Pope dit qu'ils sont en train de faire faire un relevé des terres par l'Autorité foncière libérienne, ce qui permettra de mettre le titre de propriété au nom de Rita et de ses sœurs.

"Rita a décidé de prendre une mesure audacieuse et je vous dis que c'était un processus très difficile, mais qui, je l'espère, ouvrira la voie [à davantage de femmes]", déclare Mme Pope, dont l'équipe a facilité une conversation avec les chefs de la communauté.

Pour Rita, qui est maintenant installée sur ses terres, le résultat a été positif.

"Quand je regarde mes enfants, je sais que mes filles auront la même part et les mêmes droits que mon fils".

'Pas de droits réels'

Crédit photo, FATIMA DA SILVA Légende image, Fatima da Silva est la première personne de sa famille à posséder une terre

Près de 40 % des pays limitent encore les droits des femmes à la propriété et à l'héritage, selon le récent rapport de la Banque mondiale intitulé "Women, Business and the Law", qui examine les lois et réglementations concernant le travail des femmes, la garde des enfants, la santé, la propriété et l'accès à la justice dans 190 pays.

Pour les droits de propriété, chaque pays se voit attribuer une note sur 100 - un chiffre inférieur signifie qu'il existe au moins une restriction légale aux droits de propriété des femmes.

Les pays ayant obtenu les plus mauvais scores se trouvent principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, notamment la Mauritanie, le Niger, le Pakistan et les Tonga.

Dans le rapport de cette année, le Brésil a obtenu la meilleure note, soit 100. Mais il y a une différence entre "avoir le droit et pouvoir le revendiquer - et cet énorme écart s'appelle la réalité", déclare Patricia Chaves, directrice exécutive de l'organisation de défense des droits des femmes, Espaço Feminista.

"Le Brésil est l'un des pays les plus inégaux en termes d'accès à la terre et ce n'est pas un hasard", dit-elle.

"Le fond du problème est que nous avons une énorme concentration de terres dans les zones urbaines, avec de nombreuses personnes dans des établissements informels [qui] n'ont généralement aucun droit légal parce qu'ils occupent des terres publiques ou inappropriées sujettes aux glissements de terrain et aux cours d'eau".

En 2019, près de 87 % de la population brésilienne vivait dans des zones urbaines, selon la Banque mondiale. Mme Chaves travaille dans ces communautés, aidant les femmes à revendiquer leurs droits fonciers et l'accès aux biens de première nécessité pour des conditions de vie adéquates.

"Le premier point est de comprendre que la terre est un pouvoir - et nous voulons notre part de ce pouvoir", ajoute-t-elle.

Fatima da Silva a demandé l'aide de l'association Espacia Feminista pour lutter pour les droits fonciers à Ponte do Maduro, l'une des plus anciennes colonies informelles du Brésil. En 2008, elle a rejoint un groupe de plus de 30 femmes locales pour lutter pour leurs droits fonciers.

"C'est ma maison depuis que j'ai 12 ans, mais je n'avais pas de véritables droits", explique cette travailleuse communautaire de 55 ans.

"La lutte des femmes s'inscrit dans le cadre de la lutte de Ponte do Maduro pour les droits fonciers, qui dure depuis des décennies, mais lors des précédentes procédures judiciaires, les femmes n'étaient pas impliquées et les discussions étaient uniquement centrées sur les hommes".

Crédit photo, FATIMA DA SILVA Légende image, Les habitants de Ponte do Maduro se battent pour les droits fonciers depuis des décennies, déclare Fatima da Silva

Ponte do Maduro a été construit sur une période de 100 ans par des communautés de pêcheurs qui se sont installées sur des terres publiques appartenant au gouvernement.

Après six ans de batailles juridiques, les femmes ont obtenu des titres de propriété foncière aux côtés de la plupart des 9 000 familles vivant sur ce site, qui ont finalement obtenu le droit d'y vivre.

"C'était un moment de grande joie, parce que c'était quelque chose qui n'était auparavant réservé qu'aux hommes", dit Fatima. "Maintenant, je peux dire que j'ai quelque chose à mon nom parce que je me suis battue pour cela".

Julia Braunmiller, spécialiste des questions de genre à la Banque mondiale, affirme qu'il y a moins de réformes dans le domaine des droits de propriété parce que ces lois - surtout en matière d'héritage - sont également dictées par des normes sociales.

Fatima a constaté que c'était le cas à Ponte do Maduro, où elle s'est retrouvée à se battre non seulement avec les autorités locales et les grandes sociétés d'investissement, mais aussi avec les hommes de leur propre communauté.

"C'était une lutte à cause du sexisme [dans notre société], où les hommes croient qu'ils ont droit à tout - même à leurs femmes", dit-elle.

"Je suis la première personne de ma famille à posséder des terres. Mon titre foncier est l'une des choses les plus importantes pour moi et je suis vraiment fière que nous ayons pu le faire ensemble en tant que femmes".

'C'est son droit'

Crédit photo, AFSANA MUSHTAQ Légende image, Le frère d'Afsana Mushtaq a acheté un terrain à son nom en 2016

En Inde, la constitution impose l'égalité des sexes, mais les lois relatives au mariage, à l'héritage et aux droits de propriété sont codifiées dans des lois différentes selon les religions.

Selon la charia, qui régit les musulmans, les frères ont plus de droits en matière d'héritage et les filles n'ont droit qu'à la moitié de ce que reçoivent les frères, y compris la terre et la propriété.

En tant que femme célibataire d'une famille de six frères et sœurs dans l'État d'Uttar-Pradesh, au nord-est du pays, Afsana Mushtaq a hérité automatiquement de peu de choses.

Mais en 2016, son jeune frère, Ishteyaq Ahamad, l'a surprise en lui achetant un terrain de 120 mètres carrés à son nom.

"C'est quelque chose de rare et très minoritaire dans notre société", déclare Afsana, 45 ans. "Je ne savais pas ce qu'il prévoyait, alors ce fut une surprise totale et un choc pour moi".

Crédit photo, AFSANA MUSHTAQ Légende image, Afsana espère emménager dans sa nouvelle maison dans quelques mois

Afsana, qui a perdu un œil à 21 ans, affirme que la société est plus dure pour les femmes seules et surtout celles qui ont un handicap. Elle affirme que sans l'intervention de son frère, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de rester dans la maison familiale pour le reste de sa vie.

"Dans notre société, la terre est quelque chose de très important, mais une femme non mariée n'a pas la même sécurité", dit Ishteyaq. "Et une personne handicapée, surtout une femme, est considérée avec beaucoup de pitié et est généralement marginalisée".

"Ce n'est pas seulement que je voulais aider Afsana, c'est aussi que je me suis rendu compte que c'est son droit et que cela l'aidera à mener une vie digne".

Afsana a passé les cinq dernières années à économiser suffisamment d'argent pour construire sa nouvelle maison. Dans quelques mois, elle s'installera sur un terrain qui lui revient de droit, à environ un kilomètre de l'endroit où elle a grandi.