Hollywood est-il prêt à cesser de stéréotyper l'Afrique ?

Sorti en 1988, Coming to America était une comédie romantique audacieuse, un jalon du box-office pour l'acteur comique hollywoodien Eddie Murphy. Mais, malgré son intrigue inventée et ses schmaltz féeriques, elle était, à sa manière, révolutionnaire.

Toujours l'un des plus grands succès de Murphy, il raconte l'histoire d'Akeem Joffer, le prince de la nation africaine fictive de Zamunda, alors qu'il se dirige vers les États-Unis pour trouver une femme et éviter un mariage arrangé.

À la fin des années 1980, il était remarquable parmi les films occidentaux grand public pour sa représentation de Zamunda : un pays africain riche et entièrement autonome, loin des stéréotypes opprimés que l'on trouve ailleurs.

Aujourd'hui, 33 ans après la sortie de la suite du film Coming 2 America, il est étonnant de constater à quel point la situation a peu changé. Dans les années qui ont suivi, seul un autre film américain, largement diffusé, a dépeint une société africaine autonomisée de cette manière : La Panthère noire de Marvel (2018), qui mettait à nouveau en scène un royaume fictif, le Wakanda.

"Coming to America" n'a été commandée qu'en raison de la puissance vedette qu'Eddie Murphy a imposée après une série de succès, dont Beverly Hills Cop (1984) et 48 Hours (1982). Il a engagé le réalisateur John Landis par l'intermédiaire de sa propre société de production et s'est battu avec la Paramount pour le casting car le studio restait sceptique quant à l'acceptation par le grand public d'un film avec des personnages africains.

Cette semaine encore, Murphy a révélé sur le chat show américain Jimmy Kimmel Live qu'on lui avait dit qu'"il doit y avoir une personne blanche dans le film", ce qui a amené le comédien Louis Anderson à rejoindre le casting noir.

Comment "Coming to America" a changé la donne

Après tout, le cinéma occidental a une longue histoire de relégation des Africains à l'écart des films sur l'Afrique, utilisant le continent comme toile de fond pour les voyages de découverte de soi ou de reconnaissance morale des personnages blancs, de La Reine africaine (1951) à Out of Africa (1985) en passant par des thrillers plus modernes comme Blood Diamond (2006) et The Constant Gardener (2005). Ou, si les films se sont concentrés sur des personnages africains, ils l'ont fait principalement dans des histoires de détresse et de souffrance, comme les drames de génocide comme Hotel Rwanda (2004) et Beasts of No Nation (2015).

Mais Murphy était déterminé à dépeindre les Africains comme des gens riches, égaux aux blancs et fiers de leurs racines. Il a réuni autour de lui un casting de stars, bien qu'entièrement afro-américain, qui comprenait des talents noirs en herbe comme Arsenio Hall et Eriq La Salle aux côtés des pionniers James Earl Jones et John Amos.

Le film a connu un tel succès que, avec une recette brute mondiale de 288 millions de dollars (+ de 158 milliards FCFA), il reste l'un des films les plus réussis sur le plan commercial à avoir une distribution à prédominance noire (un record détenu aujourd'hui par Black Panther) et il est encore apprécié aujourd'hui par de nombreuses personnes de couleur pour son humour et ses personnages puissants. Il a certainement montré que le public mondial voulait voir plus d'histoires sur un type d'Afrique différent de celui qu'il avait l'habitude de voir à l'écran.

"Venir en Amérique a donné le ton [au sein du cinéma occidental] pour Black Panther avec les vêtements et la culture africains", déclare Gabrielle Tesfaye, une réalisatrice américaine d'origine éthiopienne et jamaïcaine dont le film Yene Fikir, Ethiopie (My Love, Ethiopie) a été nominé pour un prix Film Africa en 2019. "C'était le film noir le plus rentable, car les Noirs ont besoin de cette représentation. Ils veulent se voir plus que travailler dans une plantation. Et ils veulent aussi se voir dans un état d'être imaginé qui est aussi lié à la vérité, comme l'était Black Panther. C'était passionnant pour nous et nous méritons d'avoir ce type de contenu".

Aujourd'hui, l'intrigue de Coming 2 America ne tourne pas autour de la recherche d'une épouse, mais plutôt d'un nouvel héritier de Zamunda. Murphy's Akeem, qui est retourné à Zamunda et a épousé Lisa (Shari Headley), une femme de New York, à la fin du premier film, est désormais roi, mais la tradition veut que la couronne soit transmise à un fils et qu'il n'ait que des filles. Cependant, il découvre qu'il a un successeur masculin, Lavelle (Jermaine Fowler), qui est le résultat d'une aventure d'une nuit qui a eu lieu lorsque Akeem et son meilleur ami Semmi (Hall) ont visité New York dans le premier film.

(La technologie de vieillissement du visage est utilisée pour dépeindre cette époque en flashbacks). L'intrigue inventée permet plus d'allers-retours entre les continents que dans le premier film, qui se déroulait principalement aux États-Unis, Akeem visitant la Grosse Pomme avant de revenir avec son nouveau fils à la cour royale de Zamunda.

Le problème persistant de la généralisation

Une partie du plaisir de la section new-yorkaise de la suite, qui se déroule comme auparavant dans l'arrondissement du Queens, consiste à voir l'effet de l'embourgeoisement sur les procédures. Mais les fans de l'original peuvent pousser un soupir de soulagement car le barbier My-T-Sharp du Queens a en quelque sorte résisté aux forces du marché et le barbier Clarence (un des nombreux personnages joués par Murphy) est toujours sur place en train de se disputer la boxe avec le client juif Saul (également Murphy). Mais ce qui n'a pas changé non plus au cours des dernières décennies, c'est l'attitude rétrograde du contingent de personnages du Queens vis-à-vis de l'"Afrique" : ils la considèrent toujours comme une entité homogène et, là encore, beaucoup d'humour découle de leurs suppositions sur le continent. Par exemple, lorsque les serviteurs de la cour de Zamundan ont pour ordre de nettoyer et de baigner les visiteurs américains, ils acceptent cette coutume comme "africaine".

On peut débattre de l'interprétation de ces blagues : d'un côté, elles peuvent sembler exploiter des stéréotypes bon marché, mais selon Tesfaye, la perception de l'Afrique comme un monolithe reflète sans doute une partie de la psyché afro-américaine lorsqu'il s'agit du continent.

"Pour la diaspora noire", dit Tesfaye, "l'Afrique devient un seul mot pour tout un continent. Il est important de comprendre que les gens qui font partie de l'histoire de la traite transatlantique des esclaves ne savent pas d'où ils viennent en Afrique. Et c'est pourquoi le mot Afrique est une chose vague pour eux, parce qu'ils ne savent pas".

Cependant, plus largement, Tesfaye estime que "l'Afrique" est encore constamment mal comprise et généralisée sur ce sujet, au cinéma et ailleurs, parce qu'elle reste un lieu si peu connu de la plupart des Occidentaux. "Ils ne la voient jamais par eux-mêmes, dit-elle, ils ne savent pas vraiment à quel point elle est diverse. Aux États-Unis, il n'est pas aussi fréquenté qu'en Asie, en Amérique du Sud ou même en Europe". Cette ignorance est manifestement ce à quoi jouent les deux films de la série "Coming to America", qui fustigent les préjugés des gens sur ce "mystérieux" continent.

Et pourtant, se complaisent-ils dans une telle "altérité" ? Il est peut-être révélateur que, contrairement à Black Panther, Coming 2 America, tout comme sa suite, ait été entièrement tourné aux États-Unis, le palais de Zamunda étant en fait le manoir du rappeur Rick Ross en Géorgie.

Lindiwe Dovey, professeur de cinéma à l'université SOAS de Londres, où elle dirige le projet African Screen Worlds, estime que de telles représentations inauthentiques et généralisées sont indéfendables en 2021. "L'Afrique est souvent présentée comme monolithique", dit-elle. "Et je ne pense pas qu'il y ait d'excuse pour un cinéaste de traiter le continent africain de cette façon".

En plus de passer plus de temps en "Afrique" que dans le premier film, Coming 2 America revendique également des rôles féminins plus forts et des acteurs originaires du continent, comme Nomzamo Mbatha et Trevor Noah, tous deux nés en Afrique du Sud. Entre-temps, l'équipe de scénaristes (qui comprend cette fois un écrivain afro-américain, le créateur noir Kenya Barris, aux côtés des scénaristes blancs originaux, Barry W Blaustein et David Sheffield) a évidemment essayé de donner plus de profondeur à Zamunda en incluant plus de détails sur la société africaine et la façon dont elle est gouvernée.

Malheureusement, ces détails dépeignent le royaume comme un royaume régressif, dans lequel les femmes ne peuvent pas posséder d'entreprises et où la royauté est réservée aux hommes. "Il semble que Zamunda pourrait remplacer l'Afrique en tant qu'entité homogène", déclare Dovey, "et je crains que de telles idées ne se traduisent par la confirmation de stéréotypes erronés sur le continent africain".

Des représentations plus progressistes

En revanche, les Black Panthers ont abordé de front ce genre de stéréotypes, et les ont subvertis, en dépeignant le Wakanda comme un royaume progressiste qui accordait un rôle important aux femmes dans sa hiérarchie. Le Wakanda ne pouvait pas non plus être considéré comme le représentant de toute l'Afrique. Il s'agit plutôt d'une nation dont les dirigeants l'ont coupée du reste du continent, tout en prétendant au monde extérieur qu'elle est pauvre pour empêcher d'autres pays de lui voler ses stocks de ce précieux minéral qu'est le vibranium - un autre commentaire sur les attentes occidentales. En même temps, contrairement à Akeem de Zamunda, le roi T'Challa, alias le super-héros titulaire, comprend les pays occidentaux et se considère comme un acteur mondial.

Une autre tentative récente et notable pour combattre les stéréotypes sur l'Afrique a été le film de Beyoncé, Black is King (2020), qui accompagne visuellement la bande sonore de son film The Lion King (2019). Le film emploie habilement les meilleurs talents de nombreux pays d'Afrique - dont le réalisateur ghanéen Blitz Bazawule - pour tisser ensemble une comédie musicale épique célébrant l'identité noire et l'autonomisation des femmes, en particulier, et sert de manifeste aux Noirs américains pour récupérer leur héritage.

Cependant, Black Panther et Black is King sont tous deux des fantasmes allégoriques, ce qui amène à la question suivante : où trouver des représentations inspirantes de l'Afrique dans un contexte réel ?

Il convient de mentionner Queen of Katwe (2016), sur le prodige ougandais des échecs Phiona Mutesi, qui a été réalisé par la cinéaste indienne Mira Nair et dont l'équipe est entièrement noire, y compris Lupita Nyong'o. Malheureusement, contrairement à Black Panther et Black is King, ce film de bien-être n'a pas eu un grand retentissement mondial.

La vraie réponse, bien sûr, est de se tourner vers le cinéma africain lui-même. Comme le dit Tesfaye, "il y a beaucoup de films qui se déroulent en Afrique et qui sont réalisés par de vrais cinéastes africains qui dépeignent leur peuple dans leur pays sous un jour si imaginatif et si puissant".

Et si le profil donné au cinéma africain sur une plateforme internationale est encore dérisoire par rapport à ce qu'il mérite, alors les choses pourraient bien changer avec l'avènement des services de streaming qui permettent une plus large diffusion des grands nouveaux films du continent tels que les œuvres ghanéennes The Burial of Kojo (réalisé par Bazawule) et Azali, le film nigérian The Delivery Boy et le film sénégalais Atlantique, tous sur Netflix.

L'élargissement du nombre de membres votants pour les Oscars à un plus grand nombre de membres africains est également positif, notamment l'an dernier, l'acteur, réalisateur et scénariste d'origine nigériane Akin Omotoso et le réalisateur franco-sénégalais d'Atlantique Mati Diop. Avec de telles mesures prises pour amplifier la voix des cinéastes africains, l'espoir est que les fausses représentations générales du continent puissent devenir une relique du passé.

