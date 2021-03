Comment étaient l'amour, le sexe et le mariage dans l'Égypte ancienne

Charlotte Booth*

Pour BBC HistoryExtra

Avertissement : cet article comporte un contenu sexuellement explicite.

Bien que vous puissiez penser que le comportement des anciens Egyptiens était très différent du nôtre, ils avaient les mêmes doutes, les mêmes craintes et les mêmes motivations concernant les concepts d'amour, de sexe et de mariage.

La différence réside dans la façon dont ils agissaient face à ces émotions.

Dans le monde moderne, le "sexe vend" et peut parfois être considéré comme gratuit ou même tabou. Ce dernier point est une chose qu'un Égyptien typique de l'Antiquité n'aurait pas comprise.

Pour les Égyptiens, le sexe était un élément de base de la vie, au même titre que manger et dormir, et donc pas quelque chose dont on se moque, dont on a honte ou qu'on évite.

Et pour en parler, la langue égyptienne, comme les langues modernes, avait plusieurs mots pour les relations sexuelles, ainsi que, naturellement, des euphémismes qui pouvaient être utilisés de manière poétique comme "se joindre à", "se rencontrer", "passer une heure agréable ensemble", "entrer dans une maison", "coucher avec" ou "s'amuser avec"....

En fait, la poésie est une source remarquable d'information sur les questions de cœur et de libido dans l'Égypte ancienne.

L'art de l'insinuation

Pour décrire les organes sexuels féminins, ils avaient également différents mots, tels que xnmt (utérus), iwf (chair), kns (région pubienne) ou k3t (vulve). D'autres étaient plus subtils, comme le keniw ou "l'étreinte".

Un poème du Nouvel Empire, par exemple, décrit les relations amoureuses par "elle m'a montré la couleur de son étreinte". Le mot "couleur" était souvent utilisé comme un euphémisme pour désigner la peau, et dans la poésie, on trouve des expressions comme "voir la couleur de tous ses membres" ou "sa couleur était douce".

Cependant, toutes les poésies n'étaient pas aussi subtiles : il y en a une qui décrit un jeune homme désireux de "charger vers sa grotte", une métaphore qui n'a pas vraiment besoin d'être développée.

Les anciens Égyptiens utilisaient également le langage sexuel pour les insultes, les malédictions et les exclamations générales.

Pour presser un collègue de travail, un batelier égyptien aurait pu dire : "Vite, fornicateur !" comme l'atteste le tombeau de Ti de l'Ancien Empire à Saqqarah. L'expression, apparemment, était considérée comme suffisamment inoffensive pour être dans la tombe avec le défunt pour l'éternité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bas-relief avec Ti dans son bateau, Mastaba de Ti, nécropole de Saqqara, Egypte. Les peintures de Saqqara montrent que les anciens Egyptiens utilisaient également un langage sexuel pour insulter.

Si le sexe fait partie de la vie quotidienne, il est préférable dans les limites du mariage, ce qui explique pourquoi la plupart des gens se marient, souvent à un jeune âge.

Comme la poésie d'amour du Nouvel Empire est pleine de désirs sexuels et romantiques, ainsi que d'amour non réciproque, nous trouvons des indices sur les pratiques culturelles de l'époque tout au long des poèmes. Par exemple, "Il ne connaît pas mon désir de l'embrasser, sinon j'écrirais à ma mère", nous fait savoir que si un jeune homme souhaitait se marier, il devait en parler à la mère de la fille pour en obtenir la permission.

Un poème du Nouvel Empire explique comment des tâches simples sont impossibles à cause de l'amour : "Il ne me laissera pas agir raisonnablement".

Les couples amoureux se donnaient également des surnoms affectueux tels que "La Féline", "La Très Recherchée" et "Elle (qui est) de mauvaise humeur comme un léopard".

"Une année à manger".

Le mariage était une affaire simple, sans cérémonie religieuse ou civile ; généralement, la femme - mais parfois aussi l'homme - s'installait simplement dans la maison de son mari, peut-être accompagnée d'une procession dans les rues et d'une fête.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Détail du sarcophage peint de Butehamon. Dans l'acte de création, le dieu de l'air Shu tient en l'air la déesse du ciel Nout, la séparant de Geb. Egypte ancienne. 21e dynastie c 1069 945 av. JC

La plupart des mariages n'ayant rien de cérémonial ou d'officiel, ils se sont déroulés sans papiers. Cependant, les couples riches ont souvent établi des contrats décrivant les conséquences financières d'un divorce.

Mais plus intrigants sont les documents décrivant les mariages temporaires ou à l'essai :

"Tu seras dans ma maison pendant que tu seras ma femme à partir d'aujourd'hui, le premier jour du troisième mois de la saison d'hiver de la seizième année, jusqu'au premier jour du quatrième mois de la saison des inondations de la dix-septième année."

Ce mariage temporaire était connu sous le nom d'"une année à manger" et permettait au couple de tester le mariage, ainsi qu'une sortie rapide au cas où il n'y aurait pas d'enfants pendant cette période ou s'ils décidaient que cela ne fonctionnait pas.

La vie conjugale dans l'Égypte ancienne n'était pas très différente de celle d'aujourd'hui, et les couples mariés avaient beaucoup de préoccupations communes : essentiellement élever, nourrir et fournir un foyer à leur famille.

Cependant, tous les mariages de l'Égypte antique n'étaient pas parfaits, et les papyrus médicaux montrent que les hommes consultaient souvent un médecin en raison de problèmes sexuels au sein de leur mariage.

En cas de problèmes...

De nombreuses prescriptions étaient disponibles pour que le mari puisse séduire sa femme :

"Enlevez les pellicules du cuir chevelu d'un mort qui a été tué et sept grains d'orge, enterrés dans la tombe d'un mort, et broyez-les avec dix onces de pépins de pomme. Ajoutez le sang d'une tique d'un chien noir, une goutte de sang de l'annulaire de la main gauche et votre sperme. Broyez-le en une masse compacte, mettez-le dans un verre à vin... et laissez la femme le boire".

Il serait sans doute difficile de persuader une femme désintéressée de boire une telle potion, mais si elle le faisait, on pensait qu'elle retomberait désespérément amoureuse de son mari.

Dans ce cas, l'étape suivante était à franchir ; elle consistait à moudre des graines d'acacia avec du miel et à "frotter son phallus avec cela et dormir avec la femme". Si cela ne fonctionnait pas, on conseillait à l'homme : "Frotte ton phallus avec la mousse de la bouche d'un étalon et dors avec la femme".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Détail du papyrus de Turin représentant des scènes de prostituées, leurs clients et diverses positions amoureuses. L'Égypte ancienne. XIXe dynastie c 1295 1186 avant J.-C.

Le même niveau d'aide médicale n'était pas disponible pour une épouse, car il était jugé inapproprié pour une femme de consulter un médecin sur de telles questions : "Une femme est une épouse. Elle ne devrait pas faire l'amour. Elle ne doit pas avoir de relations sexuelles.

Cela montre clairement qu'il était considéré comme inapproprié pour une femme de vouloir avoir des relations sexuelles, car elle ne devrait être disponible pour son mari qu'à sa demande.

"Retenez votre cœur hâtif".

Cependant, les mariages ont été dissous pour diverses raisons, la plus courante étant l'absence d'enfant ou l'adultère.

Bien que les femmes ne soient pas censées désirer des relations sexuelles, l'adultère est considéré comme "le grand crime que l'on trouve (généralement) chez une femme".

Mais les hommes et les femmes ont commis l'adultère, et les hommes et les femmes peuvent déclencher le divorce à cause de cela.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Calmez votre cœur qui bat... Une danseuse acrobatique dans une pose élégante sur un ostraca, fragments que les artistes utilisaient pour faire des croquis ou des graffitis. Égypte, 18e dynastie de l'Égypte ancienne, vers 1280 av. JC

L'adultère était si courant qu'il apparaissait dans le Livre des Morts sous la forme d'une "confession négative", dans laquelle le défunt niait avoir fait des choses considérées comme illégales ou socialement inacceptables.

C'est dans cette dernière catégorie que se situe l'adultère, et l'Instruction d'Ani (XXIe ou XXIIe dynastie, vers 1000 avant J.-C.) conseille aux nouveaux maris : "retenez votre cœur hâtif". Ne poursuis pas une femme, ne la laisse pas te voler ton cœur".

Si de tels conseils tombaient dans l'oreille d'un sourd.....

Si le divorce est généralement accordé pour adultère, le mari peut, s'il le souhaite, demander que sa femme adultère soit sévèrement punie, dans certains cas par une mutilation ou une exécution. Cependant, ces punitions sévères faisaient généralement l'objet de contes littéraires, et le divorce était plus facile et plus fréquent dans le monde réel.

Les hommes et les femmes pouvaient divorcer, l'homme disant simplement "Je te jette", ou la femme disant "Je pars", ou l'un des conjoints disant "Je divorce".

Le divorce était généralement aussi simple qu'un mariage, et la femme quittait la maison de son mari, pour retourner chez son père ou chez l'un des siens.

Le divorce n'est pas stigmatisé par la société, les hommes et les femmes se remarient et beaucoup fondent une famille nombreuse.

Cependant, si une femme divorçait à plus de 30 ans, il était rare qu'elle se remarie. À cet âge, elle était considérée comme vieille.

Quand il s'agit de questions de cœur, que ce soit dans le monde moderne ou dans l'Égypte antique, il y a beaucoup d'informations qui ne sont tout simplement pas enregistrées.

Cependant, dans une certaine mesure, nous pouvons avoir une idée de la façon dont les anciens habitants de la vallée du Nil menaient leurs relations et de leur vision du sexe et des relations.

Et même si elle est certainement incomplète, beaucoup de choses nous sont familières : les anciens Egyptiens n'étaient pas si différents de nous en matière de relations... ils vivaient, tombaient amoureux, aimaient, se mariaient, divorçaient et parfois se répétaient.