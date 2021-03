Enlèvements au Nigeria : comment une "fille de Chibok" a défié Boko Haram

il y a 49 minutes

"Message de Noël à mon père"

"Bring Back Our Girls" (Ramener nos filles) des journalistes Joe Parkinson et Drew Hinshaw est basé sur des centaines d'entretiens avec les élèves enlevées, leurs familles et d'autres personnes liées à leur histoire.

Le livre explore en détail le temps passé par les filles en captivité et montre comment la campagne de médias sociaux qui les a rendues célèbres a également rendu plus difficile leur libération.

"Papa, je veux te voir, je suis si inquiète pour toi et maman et pour le reste des gens à la maison.

En plus d'être séparées de leurs proches et de ne pas savoir comment elles allaient ou si elles étaient encore en vie, les filles ont subi de nombreuses épreuves.

Chanter des hymnes à Boko Haram

Lorsque les militants l'ont tenue à l'écart de ses camarades, elle et certains des élèves les plus têtues, privant les filles les plus faibles de nourriture afin de les forcer à se marier, Naomi et ses amies leur ont fait parvenir de la nourriture en cachette.