"Quand j'ai vu la mare de sang, je n'ai eu qu'une idée: mon enfant est mort"

Légende image, Les villageois de Kisamula veulent savoir où se trouvent leurs proches.

En Ouganda, des centaines de personnes sont toujours portées disparues après avoir été arrêtées à la suite de descentes à leur domicile ou après des rassemblements de campagne électorale. Patience Atuhaire, de la BBC, s'est entretenue avec certaines des personnes concernées.

C'est aux premières heures du matin que plus d'une douzaine de personnes - armées, en uniforme et masquées - ont débarqué dans le village de Kisamula, à 150 km au sud-ouest de la capitale, Kampala. Après avoir conduit de maison en maison, ils ont pris 18 jeunes hommes, dont la plupart seraient des partisans de l'opposition.

Deux mois après le raid, qui s'est produit à l'approche des élections générales âprement disputées de janvier, aucune des personnes arrêtées n'est revenue.

Avertissement : Cette histoire contient des témoignages graphiques qui peuvent être choquants.

Ronald Muwonge fait partie des disparus.

Je leur ai crié encore et encore : "Pouvez-vous au moins me dire où vous emmenez mon mari ?" témoigne Teddy Naluswata.

Légende image, Teddy Naluswata, une des nombreux ougandais à avoir perdu un proche

Il était à la maison avec sa femme, Teddy Naluswata, lorsque quelqu'un a commencé à frapper à leur porte à 3 heures du matin.

"Ils ont appelé Muwonge pour qu'il ouvre ou qu'il défonce la porte", se souvient Mme Naluswata.

"Ils ont dit qu'ils étaient de la police. Je me suis précipitée à la porte et lui ai dit de s'habiller. La porte s'est ouverte, et l'un des hommes m'a enfoncé une arme dans les côtes et m'a dit de m'écarter.

"Ils ont traîné Muwonge dehors, l'ont jeté dans l'herbe et l'ont battu".

Les hommes ont ensuite fouillé la maison, méthodiquement.

"Ils étaient peut-être une quinzaine, habillés en uniforme de police noir, avec des masques et des bérets.

"L'un d'eux a trouvé le portefeuille de mon mari. Il y avait environ 70 000 shillings (20 $ ; 14 £) dedans. Je l'ai supplié : "S'il vous plaît, vous avez pris mon mari, laissez l'argent pour moi et mes enfants", raconte la mère qui attend son troisième enfant.

"Il a vidé le portefeuille. Je leur ai crié encore et encore : 'Pouvez-vous au moins me dire où vous l'emmenez ?'".

Ils n'ont pas répondu.

Des échos d'Idi Amin

Ce n'est qu'après le lever du soleil que Mme Naluswata a pris conscience de l'ampleur de ce qui s'était produit dans le village, lorsqu'elle a rencontré au poste de police ses voisins qui lui ont raconté des histoires similaires.

Pour certains, cette situation fait écho au régime d'Idi Amin dans les années 1970, lorsque des milliers de personnes ont été tuées ou ont disparu, certaines ayant été emmenées en plein jour pour ne plus jamais être entendues.

Légende image, Margaret Nalinnya s'inquiète que son neveu ait été tué lors du raid.

John Kiwanuka, le neveu de Margaret Nalinnya, 65 ans, a également été capturé lors du raid sur Kisamula.

La maison était en désordre lorsqu'elle est allée voir ce qui s'était passé.

"Quand j'ai vu la mare de sang sur le sol de sa chambre, je n'ai eu qu'une idée en tête : "Mon enfant est mort. Je me suis assise sur la véranda, incapable de bouger", raconte Mme Nalinnya, prise de violents sanglots, le corps tremblant.

Des villageois ont déclaré à la BBC que M. Kiwanuka avait reçu une balle dans les deux jambes avant d'être embarqué dans une camionnette.

Deux mois plus tard, sa maison est toujours désolée.

Légende image, Une partie de la porte de la maison de John Kiwanuka a été fracassée.

La porte d'entrée en métal cassée, à laquelle il manque les panneaux de verre, et un trou béant dans le plafond témoignent du niveau de force utilisé.

M. Kiwanuka payait la nourriture de sa tante et lui fournissait de l'argent pour ses médicaments contre l'hypertension. La santé de Mme Nalinnya s'est détériorée depuis qu'il a été emmené.

Selon une plainte officielle déposée par des avocats auprès de la police régionale de Masaka au nom de la mère de M. Kiwanuka, les 18 personnes emmenées ont été poussées dans deux mini-bus.

Enlevés par des "drones"

On pense que dans tout le pays, des centaines d'activistes et de militants de l'opposition ont été arrêtés de la même manière.

De nombreux rapports ont fait état d'un certain type de mini-bus, aux vitres teintées et aux plaques d'immatriculation introuvables, préféré par le personnel armé qui procède à ces arrestations, que le véhicule est désormais connu localement sous le nom de "drone".

Crédit photo, Empics Légende image, J'étais sur le sol, un bras menotté à un siège, du sang coulant dans mes yeux. Chaque fois que j'essayais de lever la tête, quelqu'un l'écrasait", témoigne Julius Kiberu

En novembre, deux mois avant le raid de Kisamula, alors que la campagne électorale battait son plein, Julius Kiberu venait de descendre d'un taxi de banlieue à Kisowera, à l'est de Kampala, lorsqu'il a entendu des coups de feu.

Les gens se sont dispersés dans toutes les directions. Il s'est baissé et a couru, espérant se cacher derrière les magasins.

Deux hommes armés en civil ont sauté d'un "drone" et l'ont attrapé par la taille de son pantalon.

"L'un d'eux m'a frappé à la tête avec une matraque. Je me suis évanoui.

Quand je suis revenu à moi, j'étais sur le sol du "drone", un bras menotté à un siège, du sang coulant dans mes yeux. Chaque fois que j'essayais de lever la tête, quelqu'un l'écrasait", raconte cet électricien de 35 ans, en touchant instinctivement la cicatrice.

Quelques heures plus tard, M. Kiberu dit que lui et les autres personnes qui avaient été emmenées de la même manière sont arrivés dans un complexe.

Des cagoules ont été jetées sur leurs têtes avant qu'ils ne soient traînés dans une pièce noire, ajoute-t-il.

La routine monotone de l'interrogatoire était interrompue par des coups.

Ils m'ont demandé encore et encore : "Où est l'arme ? Êtes-vous des rebelles ? Avez-vous déchiré les affiches de campagne du président ?'.

"Je pense que parfois j'étais battu avec un bâton, d'autres fois avec un fil électrique. Parfois, ils nous faisaient allonger en ligne, et marcher sur le dos avec de lourdes bottes. Je priais Dieu."

Abandonnés dans une forêt

M. Kiberu dit que les coups et le fait d'être maintenu dans la même position pendant des heures ont rendu sa jambe gauche engourdie et qu'il marche maintenant en boitant.

Il ne sait toujours pas qui le détenait ni dans quelle partie du pays il se trouvait.

En février, après plus de 11 semaines de détention et après avoir été transféré dans trois endroits différents, il a été abandonné au milieu de la nuit dans une forêt d'eucalyptus, à plus de 100 km de son domicile.

"On m'a poussé hors du fourgon, la tête toujours couverte, les mains liées. Le soldat m'a dit de m'allonger sur le ventre et de ne pas bouger. Il a enlevé la capuche et est parti."

Après avoir réussi à se libérer les mains, il a trouvé un poste de police le long d'un chemin de terre, et a demandé de l'aide.

Ses yeux sont maintenant injectés de sang et sa vue est encore faible après avoir passé des semaines dans l'obscurité.

"Chaque fois que je ferme les yeux pour dormir, tout revient", dit M. Kiberu en regardant nerveusement autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un, ou quelque chose, apparaisse soudainement.

Lors de cette élection, le chanteur Bobi Wine, devenu politicien, a lancé un défi de taille au président Yoweri Museveni, qui a finalement remporté un sixième mandat.

Tout au long de la campagne, les forces de sécurité ont procédé à des arrestations massives en dispersant les rassemblements de l'opposition tout en appliquant les restrictions imposées par la pandémie de coronavirus aux rassemblements de foule.

L'ONG Legal Aid Service Providers Network a documenté 511 cas "d'arrestations arbitraires et de détentions illégales" à travers le pays entre octobre 2020 et janvier de cette année.

"Soixante-cinq (13%) ont été libérés des cellules de la police sans être inculpés, car certains avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant plus de 48 heures", peut-on lire notamment dans son rapport. Selon la loi ougandaise, les suspects doivent être présentés au tribunal dans les 48 heures suivant leur arrestation.

Le 31 décembre, dans le district de Kalangala, sur l'île du lac Victoria, 126 personnes ont été arrêtées lors d'un rassemblement de campagne de Bobi Wine.

Elles ont ensuite été libérées sous caution par un tribunal de première instance, mais 49 d'entre elles ont été arrêtées de nouveau et inculpées de possession de quatre cartouches par un tribunal militaire.

Malgré leur situation critique, leurs amis et leur famille sont réconfortés par le fait qu'ils se trouvent dans une prison désignée.

On ignore toujours où se trouvent des centaines d'autres personnes arrêtées dans des circonstances similaires.

Légende image, La BBC s'est entretenue avec un certain nombre de personnes qui portaient des marques sur le dos qui, selon elles, étaient le résultat de la torture.

Le parti de Bobi Wine, la Plateforme pour l'unité nationale, a publié une liste de 423 de ses partisans, principalement originaires de la région centrale, qui comprend Kisamula, et où le parti a remporté plusieurs sièges parlementaires, qui, selon lui, ont disparu.

Un certain nombre d'entre eux, selon le parti, étaient des agents électoraux en possession de preuves de fraude électorale.

Lorsque des questions ont été posées, les responsables de la sécurité à différents niveaux ont d'abord évité de répondre ou ont semblé nier l'existence d'un problème.

Mais le 4 février, le ministre de l'Intérieur, le général Jeje Odongo, a admis devant le Parlement qu'il y avait eu un "excès de zèle de la part des soldats".

Le président Museveni a ensuite ordonné aux agences de sécurité de produire une liste des personnes détenues, tout en rejetant les allégations selon lesquelles des Ougandais étaient arbitrairement enlevés, affirmant que ceux qui avaient été arrêtés étaient des criminels et des terroristes.

La semaine dernière, le général Odongo a finalement présenté une liste de 176 noms, avec des détails sur la date et le lieu de leur arrestation, les charges retenues contre eux et leur lieu de détention.

Certains avaient été détenus pour avoir prétendument participé à des manifestations, d'autres pour possession de matériel militaire et d'autres encore pour avoir tenu des réunions en vue de planifier des violences post-électorales.

Retour de certains des disparus

La plupart d'entre eux, selon la liste, sont en détention militaire et le ministre a déclaré que les enquêtes se poursuivaient pour savoir s'il y en avait d'autres.

Ces dernières semaines, quelques détenus ont refait surface, certains jetés dans des buissons près de leur village, s'accrochant à peine à la vie. Certains sont en soins intensifs dans des hôpitaux, tandis que d'autres soignent des blessures horribles.

Un ancien détenu a raconté à la BBC que ses testicules ont été étroitement attachés avec des cordes pendant des heures, et à d'autres moments maintenus contre des flammes.

Les médias locaux ont publié une série de témoignages, dans lesquels d'anciens détenus disent avoir été électrocutés ou forcés à manger de la nourriture pourrie.

Mais aucun des 18 disparus de Kisamula n'a réapparu.

Légende image, Si le gouvernement ne veut pas de politique démocratique, pourquoi ne l'abolit-il pas ? s'interroge Francis Luganzi

Les deux fils de Francis Luganzi, un charpentier de 45 ans, figurent également parmi les 18.

Il a abandonné tout espoir de les revoir un jour en vie.

"Je doute qu'ils aient survécu à ces coups", dit-il en se tenant la tête entre les mains.

"J'ai pleuré toute la journée et toute la nuit pendant des semaines. Si nos enfants sont morts, le gouvernement devrait simplement nous donner les corps et nous les enterrer.

"Si le gouvernement ne veut pas de politique démocratique, pourquoi ne l'abolit-il pas ?