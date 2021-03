John Magufuli : ce qu'il savoir de la "disparition" du président tanzanien ?

Le pays d'Afrique de l'Est ne publie plus ses cas de coronavirus depuis mai.

Son président, âgé de 61 ans, appelle à des prières et à une thérapie à la vapeur infusée de plantes pour lutter contre le virus.

Au début du mois, lors des funérailles d'un collaborateur présidentiel de premier plan, M. Magufuli affirme que la Tanzanie a vaincu le Covid-19 l'année dernière et qu'elle le referait cette année.

"Un silence irresponsable"

Selon le chef de l'opposition, le président a subi un arrêt cardiaque et se trouve dans un état critique.

Il n'y a pas eu de réponse officielle du gouvernement, qui met en garde contre la publication d'informations non vérifiées sur le dirigeant tanzanien, qui a été aperçu pour la dernière fois lors d'un événement officiel à Dar es Salaam le 27 février.

M. Lissu a signalé à la BBC que le silence du gouvernement alimente les rumeurs et est irresponsable, et que la santé du président ne devrait pas être une affaire privée.

"C'est quelqu'un qui a à plusieurs reprises et publiquement mis à la poubelle la médecine établie, il s'est appuyé sur des prières et des concoctions à base de plantes à la valeur non prouvée", précise l'opposant.