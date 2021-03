Burna Boy et Wizkid récompensés au Grammys 2021

Les stars nigérianes de la musique afrobeats, Burna Boy et Wizkid, ont toutes deux été récompensées lors des Grammys 2021.

Burna Boy a remporté la catégorie du meilleur album de musique globale, tandis que Wizkid a remporté le prix du meilleur clip vidéo pour sa chanson avec Beyoncé, Brown Skin Girl, tirée de l'album Lion King : The Gift.

La fille de Beyoncé, Blue Ivy, a également été récompensée pour cette chanson.

Le prix de la meilleure vidéo musicale est décerné à l'artiste, au réalisateur et au producteur de la vidéo.

Burna Boy, de son vrai nom Damini Ogulu, nominé pour la deuxième année consécutive, a gagné avec son album Twice As Tall.

La 63e cérémonie des Grammy Awards se déroule à Los Angeles. Traditionnellement présentée comme "la plus grande nuit de la musique", la cérémonie de cette année est différente en raison de la pandémie de coronavirus.

Il n'y a pas de public, et les artistes ont été répartis sur cinq scènes, disposées en cercle à l'intérieur du Los Angeles Convention Center, afin de maintenir une distance sociale.

Burna Boy, 29 ans, a battu quatre autres personnes dont le groupe malien, Tinariwen.

L'album Made In Lagos de Wizkid, sorti en 2020, a remporté un franc succès auprès des fans

Le jury des Grammys décrit Twice As Tall comme "un cours magistral sur les vibrations et l'agitation qui ont fait de Burna Boy une force musicale internationale".

"Il continue de repousser les limites, en mélangeant les styles et les genres et en alimentant sans crainte le feu qui réchauffe le melting-pot de la pop, de l'afrobeat, du dancehall, du reggae et bien d'autres choses encore.

L'album fait appel à un large éventail d'artistes internationaux tels que Stormzy, Youssou Ndour, Naughty By Nature et Chris Martin de Coldplay, et a eu Sean Combs comme producteur exécutif.

La vidéo qui a vu Wizkid gagner a été décrite comme "une fête pour les passionnés de mode et une célébration de la beauté féminine noire et brune partout dans le monde".

Burna Boy a été nommé dans la même catégorie en 2019 - alors connue sous le nom de meilleur album de musique du monde - mais a perdu face à Angelique Kidjo lors de la cérémonie de remise des prix en 2020.

Cependant, Kidjo lui a dédié sa victoire, en disant : "Burna Boy fait partie de ces jeunes artistes qui viennent d'Afrique et qui changent la façon dont notre continent est perçu et la façon dont la musique africaine est le socle de toute musique."

Né à Port Harcourt au Nigeria, Burna Boy a sorti son premier album, LIFE, acronyme de Leaving an Impact For Eternity, en 2013.

Cet album a été suivi par la sortie de Redemption en 2015 et Outside en 2018 qui comprenait le titre à succès international, Ye.

Mais c'est avec l'album African Giant de 2019 que Burna Boy a véritablement percé sur la scène internationale et a obtenu sa première nomination aux Grammys.

Souvent comparé à la superstar nigériane Fela Ransome-Kuti, dont Burna a généreusement samplé les chansons, il s'exprime de plus en plus sur les causes sociales en Afrique.

Au plus fort des attaques xénophobes en Afrique du Sud en 2019, il a menacé de ne plus jamais remettre les pieds dans le pays si le gouvernement ne prenait pas de mesures, bien qu'il se soit depuis produit dans le pays.

Il a également été étroitement impliqué dans les manifestations #EndSARS contre la brutalité policière au Nigeria l'année dernière, créant un fonds pour les victimes et publiant une chanson à la mémoire des personnes tuées le 20 octobre 2020 au péage de Lekki à Lagos.