La santé bucco-dentaire en cinq points

il y a 49 minutes

Beaucoup de personnes ne consultent le dentiste que lorsqu'elles ressentent des douleurs à la dent pourtant l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que "les maladies et affections bucco-dentaires sont à l'origine d'une importante charge de morbidité dans de nombreux pays et font ressentir leurs effets tout au long de la vie, en provoquant une gêne, des douleurs, des lésions défigurantes, voire même la mort.

Les facteurs de risque sont les mêmes que pour d'autres grandes maladies non transmissibles".

- la carie de l'émail : à ce stade un petit trou se forme. Ici on ne ressent pas la douleur.

- la carie de la dentine touche la sensibilité dentaire. Dans cette deuxième phase, la dent devient sensible au froid, au chaud ainsi qu'aux aliments sucrés et acides. Les douleurs dues à la carie sont inconstantes, d'intensité variable et localisées à la dent concernée.