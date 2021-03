Pourquoi certains pays africains continuent d'utiliser le vaccin Oxford AstraZeneca alors que plusieurs pays européens l'ont suspendu

Les pays africains comptent beaucoup sur le vaccin Oxford AstraZeneca, moins cher et plus facile à stocker, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Quelque 24 nations africaines ont reçu environ 14 millions et demi de doses dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX et beaucoup ont commencé à vacciner.

Selon Dr El hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention et porte-parole du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, "il n'y a pas d'arguments scientifiques avérés par rapport à un quelconque effet secondaire indésirable".

"Ce qui est valable en Europe ou aux Etats-Unis ne l'est pas au Sénégal. Nous n'avons pas le même environnement, le même écosystème, le même phénotype. Donc il ne faut pas suivre à l'aveuglette, il faut continuer jusqu'à ce que les spécialistes ici fassent les mêmes constations et aller vers un arrêt suspensif si le pronostic vital était engagé ce qui n'est pas le cas encore", affirme le spécialiste.

Selon AstraZeneca, environ 17 millions de personnes dans l'UE et au Royaume-Uni ont reçu une dose du vaccin, et moins de 40 cas de caillots sanguins ont été signalés jusqu'à la semaine dernière. Le laboratoire affirme que dans l'UE et au Royaume-Uni, 15 cas de thrombose veineuse profonde (TVP) - un caillot de sang dans une veine - et 22 cas d'embolie pulmonaire - un caillot de sang qui pénètre dans les poumons - ont été signalés parmi les personnes vaccinées.