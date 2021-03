Environnement : comment l'humanité a marqué la surface de la Terre

Depuis que l'homme a compris que le sol recelait des richesses cachées, nous avons creusé pour découvrir ce qui se trouve en dessous de la surface de la terre. L'exploitation minière rend possible presque tous les aspects de notre vie moderne, et les effets sur la nature sont souvent visibles très, très loin de chez nous.

Lorsque vous voyez l'impact d'une mine, cela peut subtilement changer votre façon de considérer vos biens. Même ces mots sont délivrés par des matériaux géologiques - derrière cet écran, enchevêtré dans l'électronique, se trouvent des métaux qui étaient autrefois enfermés pendant des millénaires dans la roche. Et quelque part dans le monde, en ce moment même, notre désir de disposer de toujours plus de cette technologie alimente des recherches souterraines de plus en plus profondes et étendues pour trouver ces ressources.