Samia Suluhu Hassan : la femme qui devrait devenir présidente de la Tanzanie

D'abord élue en tant que colistière de Magufuli en 2015, elle a été réélue l'année dernière en même temps que lui et, selon la constitution, elle devrait gérer le reste du mandat de cinq ans à la tête du pays.

Elle est la seule femme chef d'État actuelle en Afrique - la présidence éthiopienne est un rôle largement cérémoniel - et rejoindre une courte liste de femmes du continent qui ont atteint le sommet.

Mais elle a été un choix surprise pour une colistière en 2015, sautant par-dessus plusieurs autres politiciens plus importants du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), qui a été au pouvoir sous une forme ou une autre depuis l'indépendance en 1961.

Alors qu'il semblait impulsif, n'ayant pas peur de parler sans réfléchir et de faire part de ses sentiments, elle est plus réfléchie et posée.