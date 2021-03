John Magufuli : Les dirigeants africains pleurent l'ex président tanzanien

il y a 25 minutes

Son successeur, la présidente Samia Suluhu Hassan , s'est souvenue de lui comme d'un champion des pauvres et d'un homme religieux.

"Il n'était pas seulement notre leader mais aussi un tuteur et un parent pour beaucoup... et un homme honnête", a déclaré la présidente.

Ses détracteurs l'ont toutefois accusé d'être un autocrate et de réprimer la dissidence.

Il a également minimisé les effets du coronavirus et mis fin à la publication du nombre de cas et de décès dans le pays. Les opposants affirment que M. Magufuli est mort du Covid-19, mais cela n'a pas été confirmé.

A lire aussi :

Les dirigeants tanzaniens qui ont assisté aux funérailles et la majorité des milliers de personnes présentes au stade de Dodoma n'ont pas porté de masque facial ni observé la distanciation sociale - des mesures sanitaires dont le défunt président se moquait souvent.

En revanche, les dirigeants en visite et d'autres délégations ont porté des masques.

Durant le week-end, des dizaines de milliers de personnes ont inondé les routes de Dar es Salaam, la plus grande ville du pays, pour lui rendre hommage.

Qu'ont dit les dirigeants africains ?

M. Ramaphosa a rappelé que l'ancien président était un "guerrier" contre la corruption et qu'il travaillait pour son peuple.

Il a également déclaré que le président tanzanien était un champion de la culture et des traditions africaines, notamment pour l'utilisation du swahili et la lingua franca de l'Afrique de l'Est, sur tout le continent.