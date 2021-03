Nawal El Saadawi : une féministe incendiaire qui a osé écrire dangereusement

Nawal el Saadawi dans sa maison en septembre 2015 au Caire, en Égypte.

"Ils disent que 'vous êtes une femme sauvage et dangereuse'.

"Je dis la vérité. Et la vérité est sauvage et dangereuse".

C'est ce qu'a écrit Nawal El Saadawi, qui est décédée à l'âge de 89 ans, selon les médias égyptiens.

Cette pionnière égyptienne, médecin, féministe et écrivain, a passé des décennies à partager sa propre histoire et ses perspectives - dans ses romans, ses essais, ses autobiographies et ses conférences très suivies.

Son honnêteté brutale et son dévouement inébranlable à l'amélioration des droits politiques et sexuels des femmes ont inspiré des générations.

Mais en osant parler dangereusement, elle a également fait l'objet d'outrages, de menaces de mort et d'emprisonnement.

"Elle est née avec un esprit combatif", confie Omnia Amin, son amie et traductrice, à la BBC en 2020.

"Les gens comme elle sont rares".

Née dans un village des environs du Caire en 1931, deuxième d'une famille de neuf enfants, El Saadawi a écrit son premier roman à l'âge de 13 ans. Son père était un fonctionnaire du gouvernement, avec peu d'argent, tandis que sa mère était issue d'un milieu aisé.

Sa famille a essayé de la marier à l'âge de 10 ans, mais lorsqu'elle a résisté, sa mère l'a soutenue.

Ses parents ont encouragé son éducation, écrit El Saadawi, mais elle a compris très tôt que les filles étaient moins appréciées que les fils. Plus tard, elle racontera qu'elle a tapé du pied avec fureur lorsque sa grand-mère lui a dit : "un garçon vaut au moins 15 filles... Les filles sont un fléau".

"Elle a vu quelque chose de mal et elle a parlé", dit le Dr Amin. "Nawal ne peut pas tourner le dos".

L'une des expériences d'enfance qu'El Saadawi a documentées avec une clarté désagréable a été d'être soumise à une mutilation génitale féminine (MGF) à l'âge de six ans.

Dans son livre, "The Hidden Face of Eve" (La face cachée d'Eve), elle décrit l'agonie qu'elle a subie sur le sol de la salle de bain, sous le regard de sa mère.

Elle a fait campagne contre les MGF tout au long de sa vie, affirmant qu'il s'agissait d'un outil d'oppression des femmes. Les mutilations génitales féminines ont été interdites en Égypte en 2008, mais Mme El Saadawi a condamné leur persistance.

El Saadawi, photographiée en 1986, était une farouche critique de la religion.

El Saadawi a obtenu un diplôme de médecine à l'université du Caire en 1955 et a travaillé comme médecin, se spécialisant finalement en psychiatrie.

Elle est ensuite devenue directrice de la santé publique pour le gouvernement égyptien, mais a été licenciée en 1972 après la publication de son livre documentaire, "Women and Sex", qui dénonçait les mutilations génitales féminines et l'oppression sexuelle des femmes.

Le magazine Health, qu'elle avait fondé quelques années auparavant, a été fermé en 1973.

Elle continue néanmoins à s'exprimer et à écrire. En 1975, elle publie "Woman at Point Zero", un roman basé sur le récit réel d'une femme dans le couloir de la mort qu'elle avait rencontrée.

Ce roman est suivi en 1977 par "The Hidden Face of Eve", dans lequel elle relate ses expériences en tant que médecin de village, témoin d'abus sexuels, de "crimes d'honneur" et de prostitution. Ce livre a suscité l'indignation, les critiques l'accusant de renforcer les stéréotypes sur les femmes arabes.

En septembre 1981, El Saadawi est arrêtée dans le cadre d'une rafle de dissidents menée par le président Anwar Sadat et emprisonnée pendant trois mois. Elle y a écrit ses mémoires sur du papier toilette, à l'aide d'un crayon à sourcils que lui avait fait passer une prostituée emprisonnée.

"Elle a fait des choses que les gens ne s'aventuraient pas à faire, mais pour elle c'était normal", dit le Dr Amin.

"Elle ne pensait pas à enfreindre les règles ou les règlements, mais à dire sa vérité."

Après l'assassinat du président Sadate, El Saadawi a été libérée. Mais son travail a été censuré et ses livres interdits.

Dans les années qui ont suivi, elle a reçu des menaces de mort de la part de fondamentalistes religieux, a été poursuivie en justice et s'est finalement exilée aux États-Unis.

Là-bas, elle a continué à lancer des attaques contre la religion, le colonialisme et l'hypocrisie occidentale. Elle s'en prend au voile musulman, mais aussi au maquillage et aux vêtements révélateurs, ce qui dérange même ses collègues féministes.

Lorsque la présentatrice de la BBC Zeinab Badawi a suggéré, lors d'une interview en 2018, qu'elle atténue ses critiques, El Saadawi a répondu : "Non. Je devrais être plus franche, je devrais être plus agressive, parce que le monde devient plus agressif, et nous avons besoin que les gens parlent fort contre les injustices".

"Je parle fort parce que je suis en colère."

El Saadawi a visité le camp "Occupez Londres" à St Paul's le jour de son 80e anniversaire en 2011.

En plus de susciter l'indignation, El Saadawi a acquis une grande reconnaissance internationale, ses livres étant traduits dans plus de 40 langues.

"Je sais que les gens ne sont pas toujours d'accord avec sa politique, mais ce qui m'inspire le plus, c'est son écriture, ce qu'elle a accompli et ce que cela peut apporter aux femmes", explique l'auteur et éditrice britannique Kadija Sesay, qui a été son agent à Londres.

"Surtout si vous êtes une femme africaine, ou une femme de couleur, vous serez touchée par son travail", dit-elle.

Elle a reçu de nombreux diplômes honorifiques d'universités du monde entier. En 2020, le magazine Time l'a désignée comme l'une de ses 100 femmes de l'année, lui consacrant une couverture.

Mais une chose restera hors de portée.

"Son seul rêve ou espoir était d'obtenir une reconnaissance de l'Égypte", explique le Dr Amin. "Elle disait avoir reçu des honneurs dans le monde entier, mais n'avait jamais rien reçu de son propre pays".

El Saadawi est retournée dans sa chère Égypte en 1996 et a rapidement fait sensation.

Elle s'est présentée comme candidate à l'élection présidentielle de 2004 et était présente sur la place Tahrir du Caire lors du soulèvement de 2011 contre le président Hosni Moubarak.

Elle a passé ses dernières années au Caire, auprès de son fils et de sa fille. Alors que les journaux égyptiens annonçaient sa mort, le simple message (en arabe) "Nawal Al-Saadawi........ au revoir" est apparu sur sa page Facebook.

"Elle a traversé beaucoup d'épreuves", renseigne le Dr Amin. "Elle a touché des générations".

"Les jeunes essaient de chercher des modèles à suivre. Elle se lève."

Kadija Sesay se souvient de l'écrivain pour sa volonté d'écouter les histoires des autres femmes et de leur parler de leurs dures expériences.

"Je ne connais pas beaucoup de gens, surtout quand ils sont aussi connus, qui sont aussi généreux", dit-elle.

"Mais elle ne voulait pas être l'héroïne de qui que ce soit - elle disait : "Sois ton propre héros".

