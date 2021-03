Pourquoi Dan Gertler est l'homme au centre des allégations de corruption en RD Congo

Crédit photo, Bloomberg via Getty Images

Le journaliste Franz Wild fait le point sur son ascension remarquable, et son alliance avec l'ancien président Joseph Kabila qui l'a même vu être nommé diplomate congolais.

Les sanctions avaient été introduites pour sa relation prétendument corrompue avec l'ancien président de la RD Congo, Joseph Kabila, l'aidant à faire une vaste fortune grâce à des contrats de cuivre et de cobalt dans le pays, ce que les deux hommes nient.

Un porte-parole de M. Gertler affirme que les allégations "ont été portées injustement et à tort contre [lui]", ajoutant qu'"il n'existe pas la moindre preuve fiable pour les étayer".

Un sursis de la part de Trump

En deux décennies, M. Gertler, qui n'avait que 47 ans, est devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la RD Congo.

Il a eu la mainmise sur les multinationales minières qui ont eu la chance d'exploiter les extraordinaires réserves de cuivre, de cobalt, d'étain, d'or et de diamants du pays. À l'occasion, M. Gertler est également devenu un émissaire diplomatique clé pour M. Kabila.

Dans ses derniers jours, l'administration Trump a accordé à M. Gertler une licence dite de sanctions, qui lui a donné accès à ses fonds gelés et au système bancaire international pendant un an.

Après le tollé suscité par la licence de sanctions de la part des militants anticorruption, des membres du Congrès américain et d'anciens fonctionnaires du département d'État, M. Gertler est devenu un exemple précoce de l'engagement déclaré du président Joe Biden en faveur d'une politique étrangère fondée sur des principes, y compris la répression de la corruption internationale. L'administration a retiré la licence.

M. Dershowitz s'est plaint que les États-Unis avaient retiré la licence de sanctions "unilatéralement", sans donner à M. Gertler l'occasion de prouver qu'il respectait les engagements qu'il avait pris de permettre à un observateur extérieur d'observer ses activités et de rendre compte de ses transactions financières.

Le pouvoir et l'influence qu'exerce l'homme d'affaires et le symbolisme des sanctions ont été saisis par la déclaration américaine.

Les sanctions étaient nécessaires "pour contrer la corruption et promouvoir la stabilité en République démocratique du Congo", poursuit M. Price.

"Les États-Unis continueront à promouvoir la responsabilisation des acteurs corrompus avec tous les outils à leur disposition afin de faire progresser la démocratie, de faire respecter les normes internationales et d'imposer des coûts tangibles à ceux qui cherchent à les bouleverser", ajoute-t-il.

La RD Congo possède d'énormes ressources minérales, dont plus de 60 % du cobalt mondial.

En RD Congo, M. Gertler a agi comme un intermédiaire entre le pays et les multinationales et a également géré des entreprises pour le compte de M. Kabila, selon l'annonce des sanctions américaines. Maintenant que le président Felix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, est en train d'arracher progressivement le contrôle de M. Kabila sur l'establishment politique de la RD Congo, les États-Unis veulent que M. Gertler soit lui aussi contenu.

Obtention du soutien de Bush pour Kabila

En 2000, alors que la guerre civile risquait de mettre fin au règne de Kabila aussi soudainement qu'il avait commencé, M. Gertler a promis des millions de dollars et, selon un rapport des Nations unies, un accès aux armes - les deux choses qui pouvaient le mieux aider le nouveau dirigeant à rester au pouvoir. En contrepartie, il a obtenu le monopole des importantes exportations de diamants de la RD Congo.

M. Gertler a gagné la confiance du plus jeune des Kabila, qui a pris le pouvoir lorsque son père a été assassiné en 2001.

Après de longues discussions avec M. Gertler, l'administration Bush a accepté de soutenir le président Kabila, contribuant ainsi à ouvrir la voie à un accord de paix entre les parties belligérantes et à asseoir le pouvoir de M. Kabila.

M. Gertler est également devenu le consul honoraire du pays en Israël et a reçu un passeport diplomatique.

"Plus de 55 milliards FCFA versés en pots-de-vin"

Souvent, il a aidé des multinationales, comme le négociant suisse en matières premières Glencore et la société new-yorkaise de fonds spéculatifs Och-Ziff Capital Management, à investir dans de grands projets miniers, empochant au passage ses propres bénéfices énormes.

Il a un jour envoyé des hélicoptères transportant des foreuses dans la jungle congolaise à la recherche de minerai de fer. Il s'est avéré que le projet aurait été beaucoup trop coûteux et compliqué pour en valoir la peine.

Selon le ministère américain de la Justice, qui a par la suite accepté un plaidoyer de culpabilité et une amende de la part d'Och-Ziff pour des délits de corruption, M. Gertler "a été disposé à utiliser son importante influence politique auprès de [M. Kabila]... et de sa clique pour faciliter les acquisitions, régler les différends et frustrer les concurrents".