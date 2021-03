Le canal de Suez égyptien bloqué par un énorme porte-conteneurs - pourquoi c'est important ?

il y a 39 minutes

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le navire géant provoque un embouteillage sur l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde.

Des dizaines de navires sont bloqués, attendant que des bateaux de secours libèrent le navire de 400 mètres de long, qui a été dévié de sa route par des vents violents.

L'Égypte a rouvert le canal le plus ancien pour détourner une partie du trafic jusqu'à ce que le navire immobilisé puisse repartir.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Pourquoi cela est important"

Theo Legett, correspondant économique

Le canal de Suez est une artère du commerce mondial, reliant la Méditerranée à la mer Rouge, et offrant aux navires une voie de passage entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. La principale alternative, un passage par le cap de Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique, qui prend beaucoup plus de temps.

En moyenne, près de 50 navires par jour empruntent le canal, bien que ce nombre puisse parfois être beaucoup plus élevé, ce qui représente environ 12 % du commerce mondial. Il est particulièrement important en tant que voie d'acheminement du pétrole et du gaz naturel liquéfié, permettant aux cargaisons de passer du Moyen-Orient à l'Europe.

Le scénario catastrophe serait donc que cette route cruciale soit bloquée, ce qui est exactement ce qui s'est produit avec le naufrage de l'Ever Given. La question est maintenant de savoir combien de temps la route restera impraticable, car un long retard créerait de graves problèmes pour les expéditeurs, retardant les envois de marchandises et de carburant.

Dans le cas présent, les rapports suggèrent que le trafic pourrait être rétabli relativement rapidement, auquel cas l'impact sera limité, bien que le prix du pétrole ait augmenté.

Mais l'incident a montré ce qui peut se passer lorsque la nouvelle génération de navires ultra-larges comme l'Ever Given doit passer dans les limites relativement étroites du canal. Bien que certaines parties du canal aient été élargies dans le cadre d'un important programme de modernisation au milieu de la dernière décennie, il reste difficile à naviguer et des accidents peuvent survenir.

Qu'est-ce qui se passe exactement ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Une rafale de vent fort a fait dévier le navire de 200 000 tonnes de sa route, ont déclaré ses propriétaires.

Le navire de 200 000 tonnes, construit en 2018 et exploité par la société de transport taïwanaise Evergreen Marine, s'est échoué et s'est logé latéralement en travers de la voie navigable vers 07h40 heure locale (05h40 GMT) mardi.

D'une longueur de 400 m et d'une largeur de 59 m, le navire a bloqué le passage d'autres bateaux qui sont désormais coincés dans des lignes dans les deux sens.

La société qui gère le porte-conteneurs, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), a démenti les informations précédentes selon lesquelles le navire avait déjà été partiellement renfloué.

Dans un communiqué, elle a déclaré que ses "priorités immédiates sont de renflouer le navire en toute sécurité et de permettre la reprise du trafic maritime dans le canal de Suez".

Les experts ont prévenu que le processus pourrait prendre plusieurs jours.

Crédit photo, PLANET LABS Légende image, Une image satellite montre le Ever Given coincé dans la voie d'eau.

Environ 12 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge et constitue la liaison maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe.

Près de 19 000 navires ont traversé le canal en 2020, selon l'Autorité du canal de Suez - soit une moyenne de 51,5 navires par jour.

L'Ever Given, immatriculé au Panama, se dirigeait vers la ville portuaire de Rotterdam aux Pays-Bas depuis la Chine et traversait le canal vers le nord en direction de la Méditerranée.

Reuters, citant des sources locales, indique qu'au moins 30 navires sont bloqués au nord de l'Ever Given, et trois au sud.

Evergreen Marine a déclaré que le navire "aurait été frappé par un vent fort et soudain, provoquant une déviation de la coque... a touché accidentellement le fond et s'est s'échoué".

BSM a confirmé mercredi que tous les membres de l'équipage étaient "sains et saufs" et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Que fait-on pour remédier à la situation ?

Huit remorqueurs s'efforcent de renflouer le navire, et des pelleteuses sur le terrain retirent le sable là où il est coincé dans le côté de la berge du canal.

En 2017, un porte-conteneurs japonais avait bloqué le canal après s'être échoué à la suite de problèmes mécaniques signalés. Les autorités égyptiennes avaient alors déployé des remorqueurs et le navire avait été remis à flot en quelques heures.

Le Dr Sal Mercogliano, historien maritime basé dans l'État américain de Caroline du Nord, a expliqué à la BBC que les incidents de ce type étaient rares, mais qu'ils pouvaient avoir "d'énormes ramifications pour le commerce mondial".

Crédit photo, Reuters Légende image, Des pelleteuses sur le terrain travaillent également pour libérer le navire.

"C'est le plus grand navire jamais échoué dans le canal de Suez", a-t-il affirmé, ajoutant que le navire s'est logé dans la digue et aurait perdu sa puissance et sa capacité à voguer.

"S'ils ne parviennent pas à le dégager (...) à marée haute, ils vont devoir commencer à retirer la cargaison".