Covid-19 Afrique : qui se fait vacciner ?

il y a 30 minutes

La Tanzanie et Madagascar ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas d'acquérir des vaccins, et le Burundi affirme qu'il n'a pas besoin de vaccins pour le moment.

Fin février, le Royaume-Uni avait administré plus de 31 doses pour 100 personnes, les États-Unis plus de 22, l'Asie un peu plus de deux et l'Afrique moins de 0,3, selon les statistiques compilées par Our World in Data.