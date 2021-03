Canal de Suez : 4 raisons pour lesquelles son blocage pourrait affecter le commerce mondial

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Canal de Suez est l'une des principales artères économiques du monde, puisque plus de 12% du commerce mondial y transite.

Le Canal de Suez est l'un des principaux passages maritimes du monde pour le transport de marchandises et de matières premières.

C'est pourquoi il suscite l'inquiétude lorsque le cargo Ever Given s'est échoué depuis mardi dans l'infrastructure égyptienne en raison d'une défaillance technique, bloquant le passage d'autres navires.

Si l'Ever Given reste bloqué jusqu'à 48 heures, "l'impact se limitera à une aggravation progressive des retards déjà très importants des navires", indique Niels Madsen, vice-président chargé des produits et des opérations de la société de conseil danoise Sea-Intelligence.

"Si, d'autre part, le Canal de Suez reste bloqué pendant encore 3 à 5 jours, alors cela commencera à avoir des ramifications mondiales très sérieuses", dit-il à Reuters.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le canal de Suez est si important pour le commerce mondial et comment son blocage pourrait vous affecter :

1. Un axe crucial pour relier l'Orient et l'Occident

Le Canal de Suez est un canal navigable de 193 kilomètres situé en Égypte qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge.

Inauguré en 1869, il est l'une des principales routes économiques du monde, puisque plus de 12 % du commerce mondial y transite, selon les données de l'Autorité du Canal de Suez.

Trafic maritime dans le Canal de Suez du 20 au 24 mars

Son intérêt réside dans le fait qu'il offre aux cargos une route entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe sans avoir à passer par le cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique.

Cela permet aux navires d'économiser près de 9 000 kilomètres à l'aller et au retour, réduisant ainsi la distance de 43 %, selon les données du World Shipping Council (WSC), une institution qui représente les principales compagnies de transport de marchandises.

2. Une valeur quotidienne de 9,5 milliards de dollars US (+ de 5 283 billions FCFA)

La file d'attente des navires qui devaient passer par le canal mercredi comprenait plus de 40 cargos, transportant des marchandises allant des grains et céréales aux marchandises dites "sèches" telles que le ciment, et 24 pétroliers, selon Lloyd's List Intelligence.

Il y avait également huit navires transportant du bétail et un navire-citerne, selon Bloomberg.

Le Canal de Suez est l'un des " goulots d'étranglement " de la planète, tel que défini par l'Agence américaine de l'énergie (EIA), " fondamental pour la sécurité énergétique mondiale " et l'approvisionnement en matières premières et en marchandises.

En effet, près de 19 000 navires passent par le canal chaque année, transportant environ 1,2 milliard de tonnes de marchandises.

La Lloyd's List estime que la valeur quotidienne des conteneurs transitant par le canal est de 9,5 milliards de dollars (5 283 134 700 000 FCFA), dont environ 5 milliards (2 780 597 200 000 FCFA) vont vers l'ouest et 4,5 milliards (2 502 537 500 000 FCFA) vers l'est.

3. Vital pour les chaînes d'approvisionnement

Le canal est vital pour les chaînes d'approvisionnement du monde entier, selon les analystes, et son blocage pourrait avoir des conséquences majeures.

Le premier problème se situe au niveau de la congestion des ports, explique Lars Jensen, analyste chez Sea Intelligence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le navire Ever Given (compagnie Evergreen) est bloqué depuis mardi dans le Canal de Suez, empêchant le flux habituel de navires de le traverser.

"Si nous supposons que les navires sont actuellement pleins [...], cela signifie [qu'il y a] 55 000 EVP (conteneurs) par jour de marchandises en provenance d'Asie et à destination de l'Europe [qui passent par le canal]. Selon les prévisions actuelles, il faudra environ deux jours pour que le canal se libère, ce qui entraînera un retard de 110 000 EVP de marchandises et un pic de fret dans les principaux ports européens, car [ces conteneurs] arriveront en même temps que les marchandises qu'ils recevront [au rythme habituel] quelques jours plus tard", explique-t-il dans une analyse qu'il a publiée sur la question.

"En d'autres termes, cela augmente le risque que nous assistions à une congestion des ports européens dans une semaine", prédit-il.

Comment cela pourrait-il se traduire ? Cela pourrait "affecter" l'approvisionnement de "pratiquement tout ce que vous voyez dans les magasins", dit-il dans des déclarations à NBC.

4. Impact sur les prix du pétrole et des autres produits de base

De l'avis de Salvatore R. Mercogliano, expert en affaires maritimes et professeur d'histoire à l'université Campbell de Caroline du Nord (États-Unis), le blocus pourrait avoir "d'énormes ramifications pour le commerce mondial".

"Chaque jour où le canal est fermé, les porte-conteneurs et les pétroliers ne livrent pas de nourriture, de carburant et de produits manufacturés en Europe, et aucune marchandise n'est exportée d'Europe vers l'Extrême-Orient", confie-t-il à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le blocage pourrait avoir "d'énormes ramifications pour le commerce mondial", préviennent les experts.

Le Canal de Suez est "particulièrement important en tant que voie de transport pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié, permettant aux cargaisons d'atteindre l'Europe depuis le Moyen-Orient", explique Theo Leggett, correspondant économique de la BBC.

En fait, 5 163 pétroliers ont traversé le canal l'année dernière, selon les données officielles du canal, transportant près de deux millions de barils de pétrole par jour, selon Lloyd's List Intelligence.

Selon les chiffres de l'EIA, le total des flux de pétrole passant par le canal de Suez et l'oléoduc SUMED (construit dans le golfe de Suez même) représentait environ 9 % du total mondial du pétrole échangé par voie maritime et 8 % du gaz naturel liquéfié.

En raison de leur importance et de l'incertitude générée, les prix mondiaux du pétrole brut ont augmenté de plus de 6 % mercredi après la suspension du trafic par le canal, même s'ils ont à nouveau légèrement baissé jeudi.

Les marchés restent donc sur le qui-vive au fur et à mesure que les événements se déroulent :

"Il est clair que plus cette perturbation durera, plus il est probable que les raffineurs/acheteurs devront se tourner vers le marché au comptant pour s'approvisionner ailleurs. Les expéditeurs devront également décider s'ils doivent attendre que le porte-conteneurs soit dégagé ou s'ils doivent contourner le cap de Bonne-Espérance ; l'une ou l'autre option entraînera des retards", indique ING Bank Research.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "L'incident a montré ce qui peut mal tourner lorsque la nouvelle génération de grands navires, comme l'Ever Given, doit passer dans les limites relativement étroites du canal", indiquent les analystes.

Selon les analystes, le choix du moment sera déterminant pour mesurer l'impact dans le temps.

"L'effet sera probablement faible et transitoire. (...) Mais si le blocage dure plus longtemps que quelques jours, cela pourrait avoir un impact sur le prix et de manière plus durable", explique à l'AFP Bjornar Tonhaugen du cabinet Rystad.

Et le reste des produits et marchandises ?

"Les autres navires transportent des millions de dollars de marchandises et si le canal n'est pas dégagé rapidement, ils chercheront à emprunter d'autres routes, ce qui signifie plus de temps, plus de carburant et plus de coûts qui pourraient être répercutés sur les consommateurs", a déclaré Ian Woods, avocat spécialisé dans le commerce maritime chez Clyde & Co, basé à Londres, dans une interview accordée à NBC.

Alors que les analystes et les marchés attendent avec impatience la résolution de l'incident, des voix s'élèvent déjà pour mettre en garde contre les leçons qui peuvent en être tirées.

"C'est un scénario cauchemardesque", note Leggett, expert de la BBC.

"L'incident a montré ce qui peut se passer lorsque la nouvelle génération de grands navires, comme l'Ever Given, doit passer par les limites relativement étroites du canal", dit-il.