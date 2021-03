Covid et prison : la vie carcérale pour ces femmes oubliées de la pandémie

"La cellule puait. On m'a donné une natte usagée. Je dormais sur une natte qui avait été utilisée par tant de personnes."

Nous sommes en avril 2020, et cette étudiante indienne de 28 ans a été arrêtée par la police pour avoir participé à une manifestation.

Un confinement national a été mis en place pour combattre la pandémie, et Safoora est sur le point de découvrir comment cela rendra son séjour dans la prison de Tihar à Delhi, le plus grand complexe pénitentiaire d'Asie du Sud, encore plus infernal.