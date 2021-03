Quel est ce fruit médiéval oublié au nom vulgaire ?

Zaria Gorvett

BBC Future

il y a 8 minutes

Crédit photo, Alamy Légende image, Un dessin de fruits de néflier datant d'environ 1600.

En 2011, des archéologues ont trouvé quelque chose d'inhabituel dans des toilettes romaines.

L'équipe fouillait l'ancien village de Tasgetium (aujourd'hui Eschenz, en Suisse), dirigé par un roi celte à qui Jules César avait personnellement donné le terrain. Le village a été construit sur les rives du Rhin, le long de ce qui était alors une importante route commerciale, et ses vestiges ont donc été immergés dans l'eau depuis lors. Ce qui aurait dû pourrir il y a des siècles a été mis au jour dans un état de conservation remarquable, protégé par le manque d'oxygène dans les conditions marécageuses.

C'est là que, nichés parmi les restes d'aliments familiers tels que des prunes, des citrons, des cerises, des pêches et des noix dans une ancienne fosse d'aisance, les archéologues ont trouvé 19 graines d'une taille curieuse. Bien qu'elles aient été, disons, "déposées" là il y a près de 2 000 ans, elles semblaient presque assez fraîches pour avoir été trouvées hier - sauf que le fruit auquel elles appartiennent est aujourd'hui si obscur qu'il peut déconcerter même les botanistes professionnels.

Le nom poli et socialement acceptable sous lequel il est actuellement connu est le néflier. Mais pendant près de 900 ans, le fruit était appelé "open-ass" (terme très grossier), en référence à l'apparence de son grand calice ou fond. Les noms d'emprunt du néflier à l'étranger n'étaient guère plus flatteurs. En France, on l'appelait "la partie postérieure de ce quadrupède", "cul d'singe", "cul d'ane", "cul de chien"... vous voyez le genre.

Et pourtant, l'Europe médiévale raffolait de ce fruit.

Crédit photo, Alamy

La première trace de l'existence de la nèfle est un fragment de poésie grecque datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. On pense que le fruit est ensuite tombé entre les mains des Romains, qui l'ont apporté dans le sud de la France et en Grande-Bretagne.

En 800 après J.-C., Charlemagne l'a inclus dans une liste de plantes obligatoires dans les nombreux jardins du roi, et près de 200 ans plus tard, l'abbé et écrivain anglais Ælfric d'Eynsham a inscrit pour la première fois son sobriquet plutôt grossier dans les archives publiques.

À partir de là, la popularité de ce fruit n'a cessé de croître. Il est devenu un élément essentiel des monastères médiévaux et des cours royales, ainsi que des espaces publics tels que les jardins publics des villages.

Il figure dans les Contes de Canterbury de Chaucer, dans Roméo et Juliette de Shakespeare et dans le livre d'heures de la double reine consort Anne de Bretagne, une sorte de manuscrit religieux illustré très populaire au Moyen Âge. Henri VIII a fait planter des nèfles à Hampton Court et en a offert de grandes quantités à son homologue français.

Le fruit a atteint son apogée dans les années 1600, lorsqu'il était largement cultivé dans toute l'Angleterre - aussi ordinaire que les pommes, les poires, les mûres et les coings. Depuis cette apogée, il a connu un déclin constant. Il était encore largement connu jusqu'au début du XXe siècle, bien que moins célébré. Puis, dans les années 1950, il a brusquement disparu de la conscience publique.

Autrefois très connu, décrit par un commentateur romain comme étant "presque une folie", le néflier est aujourd'hui principalement cultivé comme une relique romantique du passé - une plante de niche pour les jardiniers excentriques et une curiosité historique dans les palais et les musées.

Quelques décennies seulement après sa disparition, il était déjà mystérieux pour de nombreux marchands de fruits et légumes. En 1989, un universitaire américain écrivait que "probablement pas un botaniste sur cent" n'avait vu une nèfle. Aujourd'hui, il n'est plus vendu dans un seul supermarché britannique. Lorsque des plantes poussent encore dans les espaces publics, elles passent souvent inaperçues et sont laissées à l'abandon sur le sol.

Pourquoi ce fruit étrange a-t-il fasciné l'Europe médiévale et pourquoi a-t-il disparu ?

Crédit photo, Alamy Légende image, Les néfliers sont peu exigeants et vivent longtemps, et même les spécimens les plus vénérables produisent des centaines de fruits chaque année.

L'origine de la nèfle n'est pas connue avec certitude, mais certains pensent qu'elle a été domestiquée il y a environ 3 000 ans en Asie occidentale, au bord de la mer Caspienne, où l'on trouve encore aujourd'hui de nombreuses variétés différentes.

Les termes "nèfle" et "open-arse" peuvent être utilisés pour désigner à la fois le fruit et l'arbuste sur lequel il pousse, le Mespilus germanica, un proche parent des roses, des pommes de terre et des coings. Avec un enchevêtrement de branches tordues et contorsionnées à la base et un satisfaisant couvert arrondi de feuilles allongées, il n'était pas seulement réputé pour ses fruits, mais aussi pour son esthétique.

Chaque printemps, il est constellé de fleurs simples, en forme d'étoile, qui apparaissent à intervalles si réguliers qu'on pourrait presque les peindre. À l'automne, l'arbre est un kaléidoscope de couleurs - vert, jaune, brun et rouge sang.

Ces fruits sont inhabituels pour deux raisons. Tout d'abord, ils sont récoltés en décembre, ce qui en fait l'une des rares sources de sucre qui auraient été disponibles pendant les hivers médiévaux. Deuxièmement, elles ne deviennent comestibles que lorsqu'elles sont pourries.

Lorsqu'elles sont cueillies pour la première fois, les nèfles sont d'un brun verdâtre et ressemblent à des oignons de forme bizarre ou à des kakis à l'allure étrangère. Si vous les mangez immédiatement, elles peuvent vous rendre violemment malade - un médecin et botaniste du 18e siècle a dit qu'elles provoquaient la diarrhée.

Mais si vous les mettez dans une caisse de sciure ou de paille et que vous les oubliez pendant plusieurs semaines, ils noircissent progressivement et leur chair dure et astringente se ramollit jusqu'à prendre la consistance d'une pomme cuite.

Le mécanisme chimique exact en cause reste difficile à élucider, mais en gros, les enzymes du fruit décomposent les glucides complexes en sucres simples tels que le fructose et le glucose, et il devient plus riche en acide malique - le principal responsable du goût aigre d'autres fruits comme les pommes. Pendant ce temps, les tanins durs, qui contribuent à l'astringence amère des vins rouges plus jeunes, et les antioxydants comme l'acide ascorbique (vitamine C), sont appauvris.

Crédit photo, Alamy Légende image, La confiture de néflier était un cadeau de Noël populaire à la fin du 19e siècle.

Le processus est connu sous le nom de "bletting" (littéralement "saignée"), un mot inventé par un botaniste qui a remarqué qu'il n'y en avait pas en 1839. Le résultat est un fruit ultra-sucré au goût complexe, comme des dattes trop mûres mélangées à des citrons, et à la texture légèrement granuleuse. "Lorsqu'elles sont parfaitement mûres, elles sont absolument délicieuses à manger seules", explique Jane Steward, qui a planté 120 néfliers dans son verger de Norfolk en 2015 - peut-être la plus grande collection du Royaume-Uni.

Cependant, si les fruits pourris ne vous semblent pas particulièrement alléchants, vous êtes en bonne compagnie. En fait, même lorsque le fruit était au sommet de sa popularité, il divisait encore l'opinion.

Un document de recherche humoristique datant de 1989 a rassemblé quelques critiques classiques, notamment : "au mieux, il n'est qu'un degré meilleur qu'une pomme pourrie" - tiré d'un livre de jardinage du XIXe siècle - et "la nèfle ne vaut pas un clou tant qu'elle n'est pas mûre, et elle a alors un goût de merde" - selon l'opinion d'un auteur médiéval anonyme.

Et puis, il y a la question de savoir comment manger une nèfle. Dans une société moins raffinée, les gens se contentaient d'en porter une à leur visage et d'en sucer directement la chair. En revanche, dans les cercles aristocratiques, le fruit était généralement apporté à table avec le fromage - encore recouvert de la sciure dans laquelle il avait été piqué - et prélevé à la cuillère. On pouvait aussi les cuire au four, les rôtir, en faire de la gelée, les ajouter à des tartes ou les transformer en eau-de-vie ou en cidre.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les médailles étaient de rigueur dans les banquets médiévaux.

Outre les allusions sexuelles évidentes que l'on peut faire avec un fruit portant tant de surnoms vulgaires, on pense que l'étrange besoin de pourrir de la nèfle explique en partie pourquoi elle a été utilisée dans tant d'œuvres littéraires - le public médiéval était friand du symbolisme d'un fruit pourri avant d'être mûr. Dans les Contes de Canterbury, Chaucer établit une comparaison avec le fruit - "But if I fare as dooth an open-ers" (Mais si je suis comme un ouvrier) - pour se plaindre de l'arrivée de la vieillesse et du fait qu'il pense que les hommes n'atteignent pas leur pleine capacité à mentir, se vanter, convoiter et se mettre en colère avant d'être affaiblis et âgés.

Cependant, le bletting a peut-être aussi été la chute de la nèfle. Le fruit était encore un aliment familier de l'hiver à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a encouragé les gens à le cueillir - il est inclus dans ce conseil de confiture "Dig For Victory" (Creusez pour la victoire). Puis, peu après, elle a disparu des magasins pour toujours.

L'une des raisons possibles est que les fruits tropicaux tels que les bananes et les ananas sont devenus moins chers et qu'ils sont récoltés tout au long de l'année, de sorte qu'il n'y avait plus besoin de ce délice hivernal.

Mais l'expérience de M. Steward dans le secteur laisse également entendre que l'étape supplémentaire et gênante de l'épluchage, combinée au fait que personne n'a envie de passer des journées entières dehors à cueillir des fruits en hiver, a peut-être contribué à son élimination. "Dans ce pays, nous avons des notions romantiques des journées ensoleillées, des paniers en osier et des sandales à bout ouvert, mais nous ne sommes pas prêts à passer des journées courtes à récolter des fruits", dit-elle.

Aujourd'hui, on trouve encore des néfliers éparpillés dans toute l'Europe, parfois sous forme de haies dans la campagne ou d'arbres d'ornement dans les jardins - ils sont toujours là, mais il faut les traquer. Le préféré de Steward a été planté à l'abbaye de Langley, dans le Norfolk, vers 1820. "200 ans plus tard, il produit toujours des fruits. Il est d'une beauté à couper le souffle", dit-elle.

Crédit photo, Alamy Légende image, Chaque fruit de nèfle contient quatre ou cinq gros noyaux.

Mais ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire.

Dans le territoire d'origine de la nèfle, près de la mer Caspienne, le fruit reste plus populaire que jamais. Il est encore largement cultivé en Iran, en Azerbaïdjan, au Kirghizstan, en Géorgie et en Turquie, où il est vendu sur les marchés sous le nom de musmula. Mme Steward raconte qu'elle a reçu un jour un message d'une famille kirghize qui avait déménagé en Angleterre et qui voulait absolument recréer l'expérience de la recherche de nèfles sauvages qu'elle avait dû laisser derrière elle.

La plante a également une longue histoire en tant que médecine populaire dans la région. Dans la province rurale de Gīlān, dans le nord de l'Iran, les feuilles, l'écorce, les fruits et le bois de la nèfle sont traditionnellement utilisés pour traiter toute une série d'affections, comme la diarrhée, les ballonnements d'estomac et les irrégularités menstruelles.

Il est intriguant de constater que cette utilisation est similaire à celle de la nèfle dans l'Europe médiévale. Le botaniste et médecin du XVIIe siècle Nicholas Culpeper a écrit que la nèfle pouvait aider les femmes "lorsque leurs cours sont trop abondants", et qu'un cataplasme à base de fruits séchés, battus et mélangés à des clous de girofle, de la muscade, du corail rouge et du jus de roses rouges pouvait être appliqué pour soulager l'estomac.

En 2021, la nèfle n'est plus aussi méconnue en Europe qu'elle ne l'était. Elle a commencé à revenir discrètement dans l'esprit du public, en grande partie grâce aux efforts de passionnés comme Mme Steward, qui commercialise sa propre gamme de produits à base de nèfle, notamment des confitures et du gin.

Si la tendance se poursuit, peut-être le fruit aura-t-il bientôt une nouvelle génération de noms innommables.

