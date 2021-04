La passionnante histoire d'une réfugiée éthiopienne qui a sauvé une ville italienne

Vittoria Traverso

BBC Travel

il y a 33 minutes

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Le maire de Frassilongo a déclaré que la ferme de Gudeta était "la preuve que tout était possible".

Après ce reportage, Agitu Idea Gudeta a été tragiquement tué. Sa famille a autorisé BBC Travel à publier cette histoire en sa mémoire.

Nichée dans les Dolomites, au nord-est de l'Italie, la ville de Frassilongo, qui compte 350 habitants, est un ensemble de cabanes alpines accrochées à des pentes abruptes qui grimpent vers des sommets enneigés.

La vallée vallonnée de Mòcheni qui entoure la petite ville, la langue germanique médiévale Mòcheno parlée par les 1 900 habitants de la vallée et les robustes Mòcheni qui vivent ici depuis neuf siècles partagent tous leur nom et leur identité uniques avec la chèvre Mòcheno, originaire de ces montagnes. Et aujourd'hui, les habitants de ce coin reculé de l'Europe s'accrochent encore farouchement à un mélange distinct de culture italienne et germanique qui résonne dans la vallée.

Pourtant, la première fois qu'Agitu Idea Gudeta a posé le pied dans cet environnement alpin, après être arrivée d'Éthiopie, elle a dit qu'elle s'y sentait comme chez elle.

"J'ai immédiatement été frappée par la beauté sauvage de cet endroit", a-t-elle confié. "C'est l'une des rares vallées indomptées ici dans [la] province du Trentin".

Crédit photo, Dea Albert Ceolan/Getty Images Légende image, Les habitants de la vallée isolée de Mòcheni en Italie parlent le Mòcheno, une langue germanique médiévale.

Gudeta était l'heureuse propriétaire de "La Capra Felice" (la chèvre heureuse), une exploitation laitière primée située à Frassilongo, à 20 km à l'est de Trente, la capitale du Trentin. Pendant des siècles, le peuple Mòcheni a connu une vie rurale basée sur l'agriculture, l'exploitation minière et le commerce avec les vallées environnantes.

Mais à la suite de l'industrialisation de l'Italie après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux habitants ont quitté leurs masos (fermes alpines) pour chercher du travail dans les villes. Au cours des 50 dernières années, la population de Frassilongo a diminué de près de la moitié et la plupart de ses terres agricoles ont été abandonnées. En fait, ce n'est qu'en 2010 que la première nouvelle entreprise a ouvert ses portes à Frassilongo depuis 30 ans : la ferme "Happy Goat" (la chèvre heureuse) de Gudeta.

La ferme de Gudeta est aujourd'hui l'un des seuls endroits qui apparaissent sur Google Maps lorsque vous recherchez Frassilongo, et les gens visitent souvent la petite ville depuis le Trentin et la province voisine du Tyrol du Sud pour trouver les célèbres produits d'Agitu.

Tout comme les premiers colons Mòcheni qui se sont installés dans la vallée en provenance du sud de l'Allemagne au 12e siècle, Gudeta est arrivé ici à la recherche d'une terre pour recommencer sa vie. Élevée par une famille de bergers nomades à Addis-Abeba, elle a été contrainte de fuir son pays en 2010, lorsque le gouvernement a émis un mandat d'arrêt à son encontre, après qu'elle eut conduit des agriculteurs locaux à protester contre l'appropriation de leurs terres par le gouvernement.

Crédit photo, Agitu Idea Gudeta Légende image, La ferme "Happy Goat" de Gudeta est la première nouvelle entreprise à ouvrir à Frassilongo depuis 30 ans.

"Quatre-vingt pour cent des terres en Éthiopie appartiennent à des multinationales qui cultivent des cultures d'exportation", explique-t-elle. "Lorsque j'ai appris que le gouvernement voulait s'approprier le peu de terres qui restent aux agriculteurs, j'ai commencé à organiser des manifestations publiques."

Face à une possible peine de prison, Gudeta a décidé de fuir. Au début des années 2000, elle avait étudié à l'université de Trente pendant trois ans, et un réseau d'amis locaux a pu l'aider à se réinstaller en Italie.

Abdou Kane, un passionné d'élevage qui a laissé tomber sa carrière administrative pour cette activité qui le passionne

C'est au cours de ses études qu'elle a entendu parler pour la première fois de la chèvre Mòcheno, une espèce menacée d'extinction : une créature aux yeux de biche, au manteau noir et blanc et aux cornes en forme de sabre, que l'on voyait autrefois couramment à Bersntol, le nom local de la vallée.

"Les chèvres étaient utilisées par les familles pour la laine, le beurre et le fromage", explique Leo Toller, conservateur à l'Institut de la culture Mòcheni dans la ville voisine de Palù, qui, avec Fierozzo, Sant'Orsola et Frassilongo, est l'une des quatre villes encore habitées par le peuple Mòcheni.

Crédit photo, Reda & Co Srl/Alamy Légende image, Depuis des siècles, les Mòcheni, peuple indigène de la vallée, dépendent de la chèvre Mòcheno, espèce menacée d'extinction.

Selon Toller, les chèvres Mòcheni faisaient traditionnellement partie intégrante de la vie locale, et leurs modes de pâturage ont façonné les mouvements saisonniers du peuple Mòcheni. Les bergers emmenaient les chèvres dans les pâturages de montagne en été et les descendaient dans la vallée en hiver. Mais l'impact combiné de l'agriculture industrielle et de l'émigration après la Seconde Guerre mondiale a conduit à l'abandon de cette pratique. De plus, de nombreux bergers commerciaux n'étaient pas intéressés par l'élevage des chèvres Mòcheni car elles produisent moins de lait que les autres races.

En 2005, un recensement a révélé qu'il ne restait que sept chèvres Mòcheni et que la race était "sur le point de disparaître". Quatre ans plus tard, un groupe de bergers locaux s'est associé pour créer l'Association des éleveurs de chèvres Mòcheni, une organisation à but non lucratif qui a depuis contribué à repeupler les animaux, qui peuvent se reproduire jusqu'à deux fois par an.

"Lorsque j'ai appris qu'un de mes amis participait aux efforts de repeuplement, j'ai décidé de prendre quelques chèvres [en 2010]", raconte Gudeta. Ayant grandi entourée de bergers de chèvres nomades, elle a estimé qu'elle pouvait contribuer à la renaissance de la population de Mòcheni et rendre service à son nouveau pays. Grâce à une loi locale qui permet aux citoyens de reprendre des terres abandonnées pour y faire de l'élevage ou de l'agriculture, elle a pu obtenir un pâturage de 11 hectares pour sa nouvelle collection de 15 chèvres.

Crédit photo, Agitu Idea Gudeta. Légende image, Ayant grandi entourée de bergers de chèvres nomades, Gudeta a senti qu'elle pouvait contribuer à la renaissance de la population Mòcheni et rendre à son nouveau pays ce qu'il lui avait donné.

Au début, "Agi", comme les gens du coin appelaient Gudeta, se réveillait à 6 heures du matin pour sortir les chèvres pendant quatre heures dans les champs près de Val di Gresta, à 56 km au sud-ouest de Frassilongo, avant de travailler comme serveuse dans un café de la ville voisine de Mori. Après avoir économisé un peu d'argent, elle a décidé de déplacer son troupeau dans la vallée de Mocheni, dans une zone située au-dessus de Frassilongo.

Selon Gudeta, la plupart des bergers de la région avaient pris l'habitude d'élever des chèvres "performantes", gardées à l'intérieur et nourries de fourrage artificiel pour qu'elles produisent plus de lait. Heureusement, les techniques d'élevage de chèvres qu'elle a apprises de sa grand-mère en Éthiopie se sont avérées efficaces pour élever cette race italienne en voie de disparition.

"Les bergers nomades ne gardent jamais les chèvres à l'intérieur et ne les nourrissent qu'avec des herbes trouvées dans les champs", explique-t-elle. "J'ai évité d'utiliser des aliments artificiels et je les ai plutôt emmenées paître dans leur propre environnement indigène."

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Les techniques apprises par Gudeta auprès de sa grand-mère en Éthiopie l'ont aidée à élever cette chèvre italienne en voie de disparition.

Grâce aux herbes sauvages nutritives, à l'abondance d'eau souterraine et au bon dosage entre élevage et repos, les 15 chèvres de Gudeta ont commencé à prospérer. En 2012, Gudeta a décidé de mettre sur le marché le fromage caciotta à pâte molle et au goût doux, le yaourt et d'autres produits qu'elle fabriquait pour sa propre consommation. Elle a étudié les lois commerciales locales et a demandé un permis pour démarrer une ferme laitière, mais son ambition s'est heurtée à la culture traditionnelle locale.

Dans une vallée ethniquement homogène où la main-d'œuvre est historiquement séparée par sexe, l'idée qu'une Éthiopienne fabrique du fromage a fait sourciller.

"Les gens me regardaient comme si j'étais folle", dit Gudeta. "Ils ne pensaient pas qu'une femme pouvait être berger".

Après avoir navigué dans les lois bureaucratiques de la région, Gudeta - qui parle non seulement couramment l'italien mais aussi le dialecte du Trentin - a pu obtenir les permis nécessaires pour exploiter sa ferme. Avec un budget de 200 € ( 131 191 FCFA) et l'aide d'un stagiaire, elle a commencé à fabriquer du fromage dans le sous-sol de l'ancien jardin d'enfants de Frassilongo, qui était vacant depuis des années en raison du manque d'élèves.

Crédit photo, Agitu Idea Gudeta Légende image, Mme Gudeta a déclaré que l'idée qu'une Éthiopienne fabrique du fromage avait suscité quelques réticences.

Elle a baptisé son entreprise La Capra Felice car, comme elle l'affirme, "mes chèvres sont heureuses". En effet, par rapport à la plupart des grandes exploitations, les chèvres de Gudeta bénéficient de grands espaces, d'une alimentation naturelle et d'un traitement très personnalisé. Gudeta appelle chaque chèvre par son nom en fonction de sa personnalité : l'Anarchiste ne suit jamais le reste du troupeau, tandis que la Fripouille se cache souvent.

Depuis la création de sa ferme, Gudeta a accueilli et formé un migrant malien et un réfugié gambien au métier de berger, afin de donner une chance à deux personnes qui, comme elle, ont dû fuir leur pays pour des raisons économiques ou politiques.

Le fromage de Gudeta a fini par lui valoir le respect des locaux, même les plus sceptiques. Selon M. Toller, le lait de chèvre Mòcheni a toujours été un élément de base de la gastronomie locale. De nombreux plats séculaires, dont les kropfens (boulettes remplies de chou et de fromage de chèvre), sont préparés avec du lait Mòcheni.

En suivant les mêmes techniques traditionnelles de fabrication du fromage utilisées par les habitants et sa famille en Éthiopie, à base de lait non pasteurisé, de présure et de sel, Gudeta a pu recréer des saveurs qui font partie de la gastronomie mòcheni depuis des siècles. Très souvent, sa caciotta et son gorgonzola au lait de chèvre incorporent des saveurs saisonnières particulières comme le thym ou le ramson, en fonction des herbes consommées par les chèvres à différentes périodes de l'année.

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Gudeta a commencé à fabriquer du fromage dans le sous-sol de l'école maternelle de Frassilongo, fermée depuis longtemps.

En 2015, ses fromages ont reçu le prix de la Résistance laitière, une récompense accordée par Slow Food aux fromagers pratiquant des techniques traditionnelles. De nombreux habitants âgés admirent Gudeta, et Bruno Groff, qui a été maire de Frassilongo jusqu'en 2020, a déclaré que la ferme de Gudeta était une "bouffée d'air frais et la preuve que tout est possible".

Pourtant, tout le monde n'a pas salué le succès de Gudeta. En 2018, un homme l'a harcelée à plusieurs reprises, elle et ses deux bergers africains.

"Je marchais sur la route qui mène à notre pâturage et j'ai entendu un homme nous crier de rentrer chez nous", a raconté Gudeta. Au début, elle et les autres bergers ont pensé qu'il s'agissait d'un épisode isolé. Mais les attaques verbales ont fini par dégénérer en agressions physiques. Deux des chèvres de Gudeta ont été tuées et sa voiture a été endommagée. Lorsque Gudeta a filmé son agresseur, celui-ci a finalement été poursuivi en justice.

Lorsque la nouvelle de l'agression de Gudeta s'est répandue, de nombreux habitants se sont rendus sur les médias sociaux et les stations de radio locales pour exprimer leur solidarité avec "Agi". Groff a également condamné l'épisode et défendu publiquement Guideta.

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Le maire de Frassilongo a déclaré que la ferme de Gudeta était "la preuve que tout était possible".

"J'ai été dans le Trentin de temps en temps pendant 20 ans et je n'ai jamais perçu une hostilité comme [celle-là]", a-t-elle affirmé.

"La communauté Mòcheno a toujours accueilli Agitu pour son histoire inspirante et son travail acharné", a indiqué Claudia Marchesoni, conservatrice à l'Institut de la culture Mòcheno.

Gudeta est devenue une figure incontournable de la communauté. Elle vendait son fromage et ses lotions corporelles au lait de chèvre dans sa boutique de Frassilongo et sur les marchés de producteurs du Trentin. Elle accueille régulièrement des étudiants désireux d'apprendre les pratiques biologiques en échange du gîte et du couvert et organise des ateliers sur l'agriculture traditionnelle pour les enfants de la région. Son projet suivant était de créer un gîte rural.

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Gudeta vendait son fromage et ses lotions corporelles au lait de chèvre dans sa boutique de Frassilongo et sur les marchés de producteurs du Trentin.

Les hôtes vivront dans des huttes alimentées à l'énergie solaire et participeront à des ateliers de fabrication de fromage, à des cours de recherche de nourriture et à des cours de cuisine. Gudeta espère que le fait d'apprendre comment les aliments sont fabriqués incitera les gens à adopter des pratiques plus durables.

Mais pour l'instant, le rêve ultime de Gudeta a été mis en pause.

L'héritage d'Agi

Tragiquement, après la publication de cette histoire, Gudeta a été tuée par l'un de ses employés, qui a avoué l'avoir assassinée pour des raisons économiques.

La nouvelle de la mort de Gudeta a laissé des millions de personnes sous le choc. Pendant des jours, les photos de l'Ethiopienne entourée de ses chèvres aimantes ont fait la une de tous les grands journaux italiens. Pour une vallée habituée à une criminalité quasi inexistante, le meurtre de Gudeta a été un traumatisme insondable.

"Nous l'avons appris pendant une réunion du conseil municipal, et personne ne pouvait continuer à parler", a déclaré Franco Ianeselli, maire de Trente. Deux jours après sa mort, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de Trente pour une marche aux flambeaux.

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, La nouvelle de la mort de Gudeta a fait la une de tous les grands journaux italiens.

"Il est difficile d'imaginer une telle participation pour la mort d'une femme d'affaires", a confié un homme à la chaîne de télévision nationale RAI. "Mais elle ne vendait pas seulement du fromage, elle partageait l'amour de la vie".

Aujourd'hui, la communauté locale est déterminée à ne pas laisser la mort de Gudeta éclipser son héritage.

En janvier, des millions de personnes du monde entier ont inondé l'internet de poèmes, de dessins et de vidéos inspirés par sa vie. Et moins d'une semaine après son décès, une initiative de collecte de fonds a été lancée pour poursuivre le rêve d'Agitu d'élever des chèvres locales et d'ouvrir une ferme d'accueil. À ce jour, cette initiative a permis de récolter plus de 110 000 euros (72 155 270 FCFA).

Certains des amis les plus proches de Gudeta, dont Manuela Gualdi, consultante pour les entreprises à but non lucratif qui a travaillé avec elle sur des demandes de subventions, travaillent avec un notaire pour trouver un moyen légal d'utiliser les fonds afin de maintenir l'entreprise de Gudeta en vie et de poursuivre son rêve d'ouvrir un gîte rural.

Crédit photo, Reuters/Alamy Légende image, Les habitants de la vallée sont déterminés à ne pas laisser la mort de Gudeta éclipser sa vie.

"Nous discutons des moyens de poursuivre ses projets et d'honorer son héritage", a souligné M. Ianeselli.

M. Gualdi espère que l'argent sera consacré à des projets qui évoquent le sens de l'hospitalité de Gudeta, comme le séjour à la ferme. "Bien sûr, elle aimait ses chèvres, sa ferme laitière et aller sur les marchés", a rappelé M. Gualdi. "Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était d'avoir des gens autour d'elle et de partager son amour des animaux et de la nature".

Parmi les initiatives possibles pour honorer l'héritage de Gudeta, citons la création d'une bourse à son nom, dédiée aux jeunes bergères, et la création d'une journée internationale des bergères.

Stefano Molter, qui dirige l'Association pour la préservation de la chèvre de Mòcheni, affirme que la détermination de Gudeta est ce qui lui restera le plus en mémoire. "Nous avions l'habitude de plaisanter sur son entêtement", dit-il. "Pourtant, c'est précisément sa détermination qui a laissé une trace dans notre communauté". Il explique que l'exemple de Gudeta a changé la façon dont la plupart des gens pensent à la région. "Dans une vallée où la plupart des jeunes partent chercher du travail dans les zones urbaines, il a fallu une femme étrangère pour nous montrer ce qui peut réellement être fait ici."

Crédit photo, Agitu Idea Gudeta Légende image, "Il a fallu une femme étrangère pour nous montrer ce qui peut être fait ici."

"De nombreux journalistes ont présenté l'histoire de Gudeta comme celle d'une intégration réussie", a ajouté Ianeselli, "mais je pense que c'est l'inverse : en choisissant de vivre ici, elle nous a montré le potentiel de cet endroit."

