Mutilations génitales féminines : ces mères qui protègent leurs filles des MGF

Par Saroj Pathirana

BBC World Service

il y a 27 minutes

Crédit photo, Jilla Dastmalchi

"Ils m'ont maintenue au sol et elle a coupé cette partie de mon corps - je ne savais pas pourquoi. C'était le premier traumatisme de ma vie : je ne savais pas ce que j'avais fait de mal à ces personnes âgées - que j'aimais - pour qu'elles soient sur moi et ouvrent mes jambes pour me faire mal. C'était psychologiquement comme une dépression nerveuse pour moi".

Layla (ce n'est pas son vrai nom) n'avait que 11 ou 12 ans lorsqu'elle a subi une mutilation génitale féminine (MGF).

Parmi les communautés musulmanes conservatrices d'Égypte, en particulier dans les zones rurales, les femmes sont considérées comme "impures" et "pas prêtes à se marier" si elles ne subissent pas de MGF.

Cette pratique est interdite en Égypte depuis 2008. Les médecins reconnus coupables de l'avoir pratiquée sont passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à sept ans. Toute personne qui la demande peut être condamnée à trois ans de prison.

A ne pas surtout manquer sur BBC Afrique :

Pourtant, le pays affiche toujours l'un des taux les plus élevés au monde pour cette pratique. Elle est souvent pratiquée sous le prétexte de "chirurgie plastique", selon Reda Eldanbouki, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme qui dirige un centre qui défend gratuitement les intérêts des femmes.

Le Centre des femmes pour l'orientation et la sensibilisation juridique (WCGLA), basé au Caire, a jusqu'à présent déposé environ 3 000 dossiers au nom de femmes, et en a gagné environ 1 800, dont au moins six cas de MGF.

La loi peut sembler être de leur côté, mais obtenir justice est une toute autre affaire. Même s'ils sont pris, les tribunaux et la police sont très indulgents envers les coupables, dit Eldanbouki.

Il a expliqué à la BBC comment le centre fait campagne contre cette pratique et a présenté trois femmes qui ont parlé de leur expérience personnelle et des raisons pour lesquelles elles veulent protéger la prochaine génération.

L'histoire de Layla : " elles m'ont maintenue au sol et m'ont coupée... Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal à ces personnes âgées "

Crédit photo, Jilla Dastmalchi

Près de trois décennies plus tard, ce jour fatidique est encore frais dans la mémoire de Layla. Elle venait de passer ses examens scolaires.

"Au lieu de me récompenser pour mes bonnes notes, ma famille m'a trouvé une sage-femme, s'est habillée tout en noir, m'a enfermée dans une pièce et m'a entourée", se souvient Layla.

Le tabou qui entoure le fait de parler des MGF est si fort pour elle que Layla, une mère de quatre enfants âgée de 44 ans, ne veut même pas révéler où elle vit en Égypte.

Sa grand-mère et deux voisines faisaient partie des femmes qui se sont rassemblées autour d'elle ce jour-là (les voisines s'arrangent souvent pour que la sage-femme effectue le rituel sur leurs filles le même jour).

"Vivant dans un village, comme tout le monde, nous gardions des poulets à la maison. Lorsque cette femme a coupé cette partie de mon corps, elle l'a jetée aux oiseaux, qui se sont rassemblés autour pour la manger", se souvient Layla.

Depuis ce jour, Layla n'a pas pu manger de poulet, ni même garder les oiseaux dans son jardin.

"J'étais une enfant et c'était la période des vacances. Je voulais jouer et me sentir libre, mais je n'étais même pas capable de marcher, si ce n'est avec les jambes écartées", raconte Layla.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Au Kenya, le programme "Tumdo ne leel" dit non à l'excision

Layla a mis longtemps à comprendre ce qui lui était arrivé, mais lorsqu'elle a grandi et s'est mariée, elle dit avoir compris les conséquences de ne pas être circoncise.

"Pour les villageois, une femme qui n'est pas circoncise est forcément une femme pécheresse, et une femme circoncise est une femme bien. Comment cela peut-il avoir un sens ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de bien se comporter ? Ils suivent une tradition qu'ils ne comprennent même pas", explique-t-elle.

Lorsqu'elle a donné naissance à sa première fille, Layla ne voulait pas qu'elle subisse la même douleur, mais elle n'a pas pu empêcher son mari de l'organiser. Le mari voulait faire plaisir à sa famille.

Mais au moment où les autres filles de Layla devaient être circoncises, la pratique avait été interdite dans le pays et Layla avait vu des conférences en ligne et des publicités télévisées de la WCGLA.

Layla a commencé à assister aux conférences organisées par Eldanbouki, qui lui ont donné le courage de protéger sa deuxième fille.

Elle savait comment certaines filles de sa communauté s'étaient vidées de leur sang à la suite de cette pratique séculaire.

"Pourquoi devrais-je exposer ma fille à un tel risque ? À cause d'une tradition ignorante ?

"J'ai toujours su que c'était mal, mais je n'avais pas d'argument pour convaincre les autres. Et ce n'est pas seulement mon mari que j'ai dû convaincre, mais aussi ma belle-famille et ma propre famille. Ils sont tous passés par là, ils pensent tous que c'est bien, et ils ont tous une attitude de "qui crois-tu être pour changer le monde" à mon égard".

Elle a posé un ultimatum à son mari - abandonner tout projet de circoncision des filles restantes, ou divorcer.

"Nous avons quatre enfants, donc il ne voulait pas quitter la maison", dit-elle.

"Mais mon cœur va toujours à ma fille aînée. Elle a beaucoup saigné et je n'ai pas pu la protéger. Je ne pouvais même pas être là avec elle quand c'est arrivé".

L'histoire de Sharifa : " j'ai saigné et j'ai été emmenée d'urgence à l'hôpital après une MGF "

Crédit photo, Jilla Dastmalchi

Sharifa (nom fictif) avait environ dix ans lorsque son père a décidé de la circoncire.

"Ma mère était contre le fait que je subisse une MGF et donc mon père, qui voulait faire plaisir à sa mère et à ses sœurs et prouver qu'il était le chef de famille, m'a emmenée chez le médecin sans lui dire."

Sharifa pense que le médecin a pu utiliser un anesthésiant local, ce qui n'est pas la pratique habituelle selon les témoignages entendus par la BBC.

"Je pleurais et je ne comprenais pas pourquoi mon père voulait me faire ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais nerveuse à l'idée de découvrir cette partie de mon corps devant le médecin - quelque chose me semblait anormal.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Ouganda, la pratique des MGFs a la peau dure

"Il a utilisé une sorte d'épingle et j'ai senti une petite piqûre. J'ai saigné et il a fallu m'emmener d'urgence à l'hôpital", se souvient Sharifa. "Mon père a eu peur et a dû le dire à ma mère - il se sentait coupable que quelque chose de terrible puisse m'arriver."

"Ma mère - qui avait des problèmes cardiaques et une pression artérielle élevée - s'est évanouie immédiatement en entendant la nouvelle", se souvient-elle. "Elle a été transférée dans le même hôpital où je me trouvais et y est morte. Je vis maintenant avec ma grand-mère maternelle."

Le père de Sharifa s'est remarié après le décès de sa mère.

"Il m'envoie de l'argent. J'ai insisté pour étudier le droit en raison de mon expérience et de celle de ma mère."

Avec ses amis, Sharifa a également assisté à des ateliers de sensibilisation aux MGF et à des conférences menées par Eldanbouki et son équipe.

"Je veux me spécialiser dans la sensibilisation contre les MGF", déclare Sharifa.

Eldanbouki affirme qu'il y a beaucoup de travail à faire.

En 2013, un médecin a été envoyé en prison pendant trois mois pour avoir pratiqué des MGF sur une fille de 13 ans. Eldanbouki a rencontré la mère de la fille et le médecin qui l'a pratiquée.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Tout savoir sur l'excision

"Les gens ont confiance en ce médecin. Il pratique l'opération pour deux dollars. Il dit qu'il le fait pour rendre Dieu heureux", explique Eldanbouki.

"Le médecin dit qu'il n'y a pas eu de crime. Il dit qu'il y avait une excroissance entre ses jambes, et il fait de la chirurgie plastique, pas de la MGF".

L'avocat dit que même après que la fille soit morte des suites de la MGF, sa mère a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal.

"Nous sommes allés voir la mère et lui avons demandé : 'Si votre fille était encore en vie, est-ce que vous feriez encore des MGF ?'. La mère a répondu : 'Oui, après avoir fait les MGF, elle est prête à se marier'".

L'histoire de Jamila : " j'avais peur de la sage-femme après ma MGF - je pensais qu'elle allait me le refaire ".

Crédit photo, Jilla Dastmalchi

Jamila, (nom fictif), 39 ans, a été excisée à l'âge de neuf ans.

"C'était les vacances d'été, et ma mère a fait venir une vieille sage-femme et deux de nos voisins à la maison. Elle a tout préparé et m'a laissée seule avec eux dans la pièce", se souvient Jamila.

"Je suis entrée, elles ont enlevé mon short, et chacune d'elles a tenu une de mes jambes. La sage-femme avait une petite lame qu'elle a utilisée pour couper cette partie de moi, et c'est tout", dit-elle. "Ma mère n'était pas là parce qu'elle avait trop peur pour regarder ce qui se passait".

En plus de la douleur insupportable et de la cicatrice psychologique créée par l'opération, Jamila dit que cette expérience l'a changée.

Avant, elle était franche, courageuse et intelligente à l'école, mais tout cela a changé après l'opération, dit-elle. Elle évitait les femmes adultes par la suite.

"Malheureusement, j'avais l'habitude de rencontrer cette sage-femme sur le chemin de l'école primaire. Après ce qui s'est passé, j'ai commencé à prendre un chemin différent pour l'éviter. Je pensais qu'elle me referait le même coup."

Jamila ressent encore la douleur lorsqu'elle a des rapports sexuels avec son mari.

"La vie est déjà assez stressante, et le sexe peut être ressenti comme un fardeau. Peut-être que si c'était agréable pour moi, cela m'aiderait au moins à me détendre. Maintenant, c'est juste plus de tracas".

Jamila était déterminée à ce que sa fille ne subisse pas la même expérience. Après avoir assisté à plusieurs ateliers de la WCGLA, elle a même accueilli des conférences d'Eldanbouki chez elle.

"Je pense qu'il est la principale raison pour laquelle j'ai pu éviter de le faire à ma fille. Mon mari assistait aussi avec nous, et sa famille a cessé de faire cette procédure à ses jeunes filles."

Pendant ce temps, Eldanbouki dit qu'il est confronté à beaucoup de harcèlement et d'obstacles dans sa campagne contre la tradition.

"Lorsque nous organisions un atelier de sensibilisation aux MGF, un homme est venu me cracher dessus et m'a dit : "vous essayez de faire de nos filles des prostituées, comme en Amérique."

Mais le changement est déjà en marche, affirme Jamila.

"Je peux voir que le nombre de personnes qui font cela à leurs filles diminue. Je parle de tout cela à ma fille qui est en troisième année. Je l'encourage même à écrire des dissertations scolaires sur les MGF."

La fille de Jamila écoutait à côté d'elle pendant que sa mère parlait à la BBC.

Selon l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, 87 % des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans en Égypte ont subi une MGF, 50 % des Égyptiens estimant qu'il s'agit d'une "exigence religieuse".

Ce texte a été écrit avec l'aide de Reem Fatthelbab de BBC Arabic. Les illustrations sont de Jilla Dastmalchi.

Regarder :