Cinq choses à savoir sur la méningite

il y a 31 minutes

Crédit photo, oms Légende image, Au Niger, la dernière campagne de vaccination de masse contre la méningite a été organisée en 2019.

La méningite toujours d'actualité

La méningite à méningocoques est une ''une forme de méningite bactérienne, une grave infection des méninges qui affecte la membrane du cerveau et la moelle épinière" selon l'organisation mondiale de la santé.

Vingt six pays africains situés dans la zone appelée la ceinture de la méningite qui part de l'Est de l'Ethiopie jusqu'à l'Ouest du Sénégal sont les plus touchés et connaissent sporadiquement des épidémies de méningite.

Ce qui explique des campagnes de vaccination de masse dans ces pays, au Niger par exemple, la dernière campagne a eu lieu en 2019.

Les symptômes

La méningite survient brutalement avec de fortes céphalées et une fièvre allant jusqu'à 40 degrés explique Dr Chaibou Maidokalé médecin nigérien infectiologue et spécialiste des maladies tropicales.

Les autres symptômes constatés sont: une raideur du cou du malade qui peut aussi présenter un état confusionnel. Des vomissements peuvent également survenir.

Selon les experts, les enfants sont les plus exposés à la méningite à cause de leur constitution physique et la fragilité de leurs voies respiratoires très exposées comparativement à celles des adultes.

A ne pas manquer sur bbcafrique.com

Les causes

La méningite est causée par la bactérie Neisseria meningitidis qui ne s'attaque qu'aux humains.

"Ces bactéries peuvent être présentes dans le pharynx et, pour des raisons non encore complètement élucidées, submergent parfois les défenses de l'organisme, permettant ainsi à l'infection de se propager dans la circulation sanguine et d'atteindre le cerveau" selon l'oms.

Crédit photo, Dr Chaibou Maidakoualé Légende image, La prise en charge de la méningite en tant qu'urgence médicale permet de sauver des vies selon le Dr Chaibou Maidakoualé

La méningite apparait souvent pendant la saison sèche, entre décembre et juin. Une période où surviennent des vents chargés de poussière et les nuits y sont froides entrainant un épaississement ou un affaiblissement des voies respiratoires supérieures.

A lire aussi

La méningite peut tuer

En absence d'une bonne prise en charge, la méningite peut causer de graves lésions cérébrales et même se révéler mortelle dans 50% des cas selon l'oms.

Le Dr Maidokalé ajoute que "les conséquences de la méningite vont de la simple altération de l'état conscient jusqu'au coma voire la mort. La méningite peut également entrainer l'épilepsie, la surdité".

La méningite à méningocoque, une urgence médicale

En cas de suspicion de méningite, on effectue une ponction lombaire pour confirmer le diagnostic. Dans la l'attente des résultats, Dr Chaibou Maidokalé souligne qu'il faut commencer un traitement antibiotique.

L'organisation mondiale de la santé recommande "d'utiliser toute une série d'antibiotiques pour traiter l'infection, notamment la pénicilline, l'ampicilline, le chloramphénicol et la ceftriaxone".

Le traitement antibiotique précoce est la principale mesure disponible pour sauver des vies et réduire les complications.