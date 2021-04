Suspension du Tchad par la Fifa: quel impact sur le football local?

il y a une heure

En effet, tout est parti d'une décision du ministre de la Jeunesse et des Sports du pays de dissoudre la Fédération des associations de football du Tchad en mars, de mettre sur place un comité national pour la gestion temporaire du football et de prendre le contrôle des locaux de la Fédération de football.

"Les équipes représentatives et les équipes de club de la FTFA n'ont donc plus le droit de participer à des compétitions internationales jusqu'à ce que la suspension soit levée", renseigne la Fifa dans son communiqué.

"On s'attendait à cette sanction", Japhet N'Doram, ancien international

"L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de mettre une équipe qui va relancer ce championnat pour permettre aux équipes de compétir pour être compétitif. Et à partir du moment qu'on est compétitif, on peut se qualifier à une phase finale", poursuit-il.

Cette nouvelle approche ne pourra être possible selon Japhet N'Doram sans la formation des jeunes et des éducateurs.

"Nous avons la capacité mais je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la compétition. Ce qui fait que tous les ans, on est éliminé aux tours préliminaires. Pour que le football puisse exister et perdurer, on a de la jeunesse. Il va falloir rouvrir les centres de formation qui existent mais qui n'ont jamais fonctionné, il faut donc remettre la jeunesse dans la compétition, mais former aussi les éducateurs", dit-il.