La reine Efik du Nigeria: Le parcours impressionnant de cette souveraine nigériane qui veut que les réunions royales se fassent en ligne

il y a 20 minutes

Les politiciens "ne pensent qu'au court terme"

Le rôle des chefs traditionnels au Nigeria n'est pas défini par la constitution et certains les considèrent comme des institutions archaïques qui n'ont plus d'utilité.

Ils ne disposent pas non plus d'une source de financement indépendante.

Cela signifie qu'ils peuvent avoir plus d'impact que la classe politique lorsqu'il s'agit d'aborder des questions telles que la sécurité et la pauvreté, d'autant plus que leur engagement est à plus long terme, dit-elle.