Elections présidentielles au Tchad : jour de vote dans le calme après une campagne sous tension

il y a 11 minutes

Le président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, brigue un sixième mandat de six ans face à six candidats de l'opposition.

"Je n'ai pas voté. D'abord je me suis enrôlé, j'ai cherché ma carte d'électeur en vain, je n'ai pas trouvé. Ça me fait vraiment mal ! J'ai l'âge de voter... vraiment ça me fait mal de voir les autres voter et pas moi", témoigne un jeune homme.