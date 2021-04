Elections présidentielles au Bénin : les électeurs votent ce dimanche

il y a 17 minutes

Les électeurs doivent choisir parmi les candidats en lice, leurs futurs présidents et vice-président.

Selon Emmanuel Tiando, le Président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), ce sont au près de 5 millions d'électeurs répartis dans plus de 15 mille postes de vote qui choisiront parmi les trois duos de candidats en lice.

Le président sortant, Patrice Talon qui brigue un second mandat a pour collistière Mariam Talata. En face d'eux, deux autres duo, Alassane Djemba-Paul Hounkpè, et Corentin Kohoué-Irénée Agossa.

Une modification du calendrier électoral introduite pour favoriser l'alignement des mandats (députés, maires et président) a permis à Patrice Talon de bénéficier de 50 jours de mandat supplémentaire. Selon les leaders de l'opposition, celui-ci a officiellement expiré le 5 avril 2021 .

Suffisant pour que l'opposition appelle les populations à descendre dans les rues. Le mouvement de protestation marqué par des violences, notamment dans le centre-nord du pays. Au moins deux personnes sont mortes, et plusieurs autres ont été blessées lorsque les forces de sécurité ont eu recours à la violence pour disperser les foules.

Lors de la présidentielle de ce dimanche, les électeurs béninois ont le choix entre Patrice Talon, le président sortant, Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, deux figures politiques peu connues dans le pays.

Ce casting est le résultat de la révision constitutionnelle de 2019 qui a institué le parrainage pour être candidat. Il fallait obtenir les parrainages d'au moins 10 % du total des députés et des maires, soit 16 parrainages. Mais les 159 élus (82 députés et 77 maires) appartiennent en majorité au camp du pouvoir. Il n'y a que six maires qui sont de l'opposition.