Décès du président du Tchad, Idriss Deby Itno : quelles sont les réactions ?

Quelle est la réaction de l'opposition tchadienne ?

Saleh Kebzabo de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) et Mahamat Ahmad Alhabo du Parti des libertés et du développement (PLD) ont appelé au respect de la constitution.

"La disparition du Président Idriss Deby Itno est une lourde perte, non seulement pour son pays, le Tchad pour lequel il est allé jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi pour la région sahélienne et l'Afrique. Il s'est illustré dans notre histoire récente qu'il a d'ailleurs contribué à façonner par son engagement et sa vision d'une Afrique unie et forte", a réagi très tôt le président de la Transition malienne, Bah N'daw, dans un communiqué.