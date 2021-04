FACT : qui sont les rebelles tchadiens et que veulent-ils ?

il y a 56 minutes

Avec mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le groupe rebelle Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact) menace d'attaquer la capitale. Qui sont les hommes qui dirigent ce groupe et quelles sont leurs revendications?

"C'est ce qui se produit dans un contexte autocratique. Quand vous avez un régime autoritaire qui consolide et centralise le pouvoir entre les mains d'un individu ou de groupes d'individus, le résultat est que les autres groupes ressentent que le seul moyen pour eux de prendre le pouvoir c'est par la force et cela provoque plus d'instabilité et de conflits", observe le Dr. Daniel Eizenga, Research Fellow à l'Africa Center for Strategic Studies.