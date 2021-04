Santé mentale : "traumatisme, génocide et ma maladie invisible"

Par Victoria Uwonkunda

The Comb podcast, BBC Africa

il y a 22 minutes

Crédit photo, Victoria Uwonkunda Légende image, Victoria est née au Rwanda en 1981 et a grandi dans la capitale, Kigali.

Je souffre d'un problème de santé invisible dont on ne parle pas souvent.

C'est la première fois que je décris mon problème, qui est profondément personnel et qui est resté caché à beaucoup de mes amis et collègues pendant des années.

Mais la vérité est que, pendant une grande partie de ma vie, je ne savais pas que j'avais ce problème ou comment il s'appelait.

Je reconnais aujourd'hui qu'après avoir vécu le génocide pendant mon enfance au Rwanda, ainsi que d'autres événements troublants, je souffre du syndrome de stress post-traumatique, également appelé SSPT.

Il déclenche des crises de panique qui peuvent survenir à tout moment et qui m'empêchent de respirer. Lorsqu'elles se calment, je suis généralement couverte d'une fine couche de sueur froide, alors que je me bats pour retrouver mon état "normal".

En rétrospective, j'étais un enfant heureux comme les autres, qui a grandi dans les années 1980 au sein d'une famille modeste mais solidaire de Kigali, la capitale du Rwanda.

Crédit photo, Victoria Uwonkunda Légende image, Victoria, photographiée ici avec ses deux parents, a été élevée par sa mère.

En fait, il y avait moi, ma mère et mon petit frère, Junior.

Mais ce petit ange ne vivra pas jusqu'à son premier anniversaire, et sa mort, alors que j'avais environ deux ans, à la suite d'une grave maladie de la toux, sera mon premier véritable sentiment de perte.

Je ne pouvais pas comprendre le vide que je ressentais, car j'étais moi-même un enfant, mais avec le temps, j'en suis venu à considérer cela comme le début possible de mon voyage, la genèse de mon SSPT.

Le deuxième événement déchirant est survenu lorsque j'ai perdu ma mère à la suite d'une maladie, deux mois avant mon dixième anniversaire.

Légende vidéo, Voici comment une émission de la BBC a réuni des familles rwandaises il y a 25 ans.

Je me souviens encore d'avoir été dans son lit à l'hôpital, voulant être proche d'elle parce que j'aimais son odeur de soleil. Mais quand je touchais sa peau, elle était très sèche. C'était comme s'il ne restait plus rien d'elle, car elle avait perdu beaucoup de poids.

Après sa mort, mon monde tel que je l'avais connu jusque-là s'est écroulé, mais je n'ai pas fait de deuil, car je devais continuer à vivre. J'ai emménagé chez ma tante - que j'appelle maintenant ma mère - et cinq cousins, qui m'ont tous beaucoup soutenue.

Crédit photo, Victoria Uwonkunda Légende image, Victoria avait neuf ans lorsque sa mère, photographiée ici, est morte et qu'elle a emménagé chez une tante et sa famille.

Puis, en avril 1994, alors que j'avais 12 ans, ma vie a été complètement bouleversée par le génocide.

En 100 jours seulement, 800 000 personnes allaient être tuées par des extrémistes hutus qui s'en prenaient aux membres de la communauté minoritaire tutsie, ainsi qu'à leurs opposants politiques, quelle que soit leur origine ethnique.

Au son des tirs, nous avons quitté Kigali pour Gisenyi, une ville proche de la frontière avec la République démocratique du Congo.

Mais la violence nous a suivis et lorsque nous voyagions dans la région de Gisenyi, nous étions souvent arrêtés aux barrages routiers par des miliciens. Une fois, ils ont attrapé ma petite sœur Nelly, mais ma mère a réussi à les dissuader de la tuer.

C'était un moment effrayant, quand j'ai réalisé que ces gens - qui semblaient ivres et fous - pouvaient nous faire n'importe quoi.

Certains étaient assez jeunes, mais ils avaient des machettes, des massues en bois et certains avaient du sang sur eux.

C'est quelque chose qui restera avec moi pour toujours.

Nous avons ensuite traversé la frontière et sommes devenus des réfugiés dans la ville congolaise de Goma. Là-bas, j'ai été témoin d'encore plus de morts : les gens mouraient du choléra et de la dysenterie et les corps s'empilaient sur le bord de la route.

Pendant toute cette période, puis notre déménagement au Kenya et enfin, à l'âge de 16 ans, en Norvège, où nous avons été réinstallés, j'étais en mode survie.

Il s'agit d'un état psychologique qui permet aux gens de faire face au stress, mais si vous le vivez trop longtemps, il peut être dommageable.

Cependant, une fois en Norvège, alors que je commençais à me sentir plus détendue, les crises de panique ont commencé et un psychologue a identifié que je souffrais de SSPT.

Bien sûr, je ne suis pas seule.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'une personne sur cinq ayant vécu une guerre au cours de la dernière décennie souffrirait d'un certain type de trouble mental, dont le SSPT.

Et ce trouble peut être le résultat de différents types d'événements traumatiques.

Selon la revue médicale Public Library of Science, les personnes vivant en Afrique subsaharienne sont exposées de manière disproportionnée aux traumatismes et peuvent présenter un risque accru de SSPT.

Mais dans de nombreux pays, les soins et l'aide en matière de santé mentale font souvent défaut ou sont très limités.

Crédit photo, Victoria Uwonkunda Légende image, Victoria a compris plus tard dans sa vie que son traumatisme avait commencé à un jeune âge.

Prenons l'exemple de la Sierra Leone, qui a traversé tant d'épreuves - une guerre civile qui a duré dix ans, des catastrophes naturelles qui ont tué des centaines de personnes et une épidémie d'Ebola en 2015 qui a fait près de 4 000 morts.

L'OMS estime que 10 % des sept millions d'habitants du pays ont des problèmes de santé mentale, mais seul un pourcentage infime peut accéder aux services de santé mentale.

"[Lorsque la guerre a pris fin], on a beaucoup parlé de réconciliation, et de consolidation de la paix", explique le Dr Rebecca Esliker, psychologue clinicienne à l'Université de Makeni, dans la province du nord du pays.

"Mais nous n'avons pas abordé les états mentaux que beaucoup de gens avaient, les événements traumatiques que les gens ont traversés, et ces atrocités que les gens ont vécues, et ce qui reste dans leur esprit."

S'adressant au podcast The Comb de la BBC, le Dr Esliker a ajouté que peu après la guerre, des ONG et d'autres organisations internationales se sont rendues en Sierra Leone et ont organisé pendant deux ou trois semaines ce qu'elle appelle des "cours accélérés" pour former les gens à l'accompagnement psychologique.

Elle a fait valoir que cela n'aurait pas suffi pour aider les Sierra-Léonais à faire face aux traumatismes qu'ils ont subis et que, par conséquent, le pays continue de supporter les conséquences de tous les traumatismes non traités, même à ce jour.

"Nous voyons des gens qui essaient de s'en sortir, en particulier ceux qui étaient jeunes pendant la guerre. Nous voyons beaucoup de gens qui ont affaire à de graves troubles mentaux, ce qui entraîne parfois beaucoup d'agressivité, de bagarres et de violence domestique."

Quand j'entends cela, je me dis que j'ai de la chance.

Je n'ai pas présenté les symptômes décrits par le Dr Esliker, mais je connais beaucoup de personnes qui les présentent.

Je fais également partie des chanceux qui ont vécu dans des pays où les soins de santé mentale sont facilement accessibles et parfois peu coûteux.

Mais même dans la plupart des pays développés, la stigmatisation des troubles de la santé mentale reste très répandue.

Dans une étude réalisée en 2015 au Royaume-Uni, près de neuf personnes sur dix souffrant de problèmes de santé mentale ont déclaré que la stigmatisation dont elles étaient victimes avait un impact négatif sur leur vie.

Cela conduit souvent les personnes vivant avec une maladie mentale à ne pas chercher l'aide dont elles ont besoin. Nous devons tout simplement cesser de traiter les personnes atteintes de troubles mentaux de "fous".

Il m'a fallu plus de 30 ans pour dire haut et fort que je souffre de SSPT, et si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas su.

Il est important de parler de ces choses avec honnêteté et sans ressentir de honte. Alors peut-être que davantage de personnes chercheront l'aide dont elles ont besoin.Regarder :