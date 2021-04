Comment les excréments humains peuvent protéger les forêts

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Malawi possède une riche couverture forestière primaire, mais elle diminue rapidement en raison des coupes effectuées pour l'exploitation des terres agricoles et du bois de chauffage.

À la prison de Mulanje, dans le sud du Malawi, le détenu Felix Chimombo se réveille tôt chaque matin pour préparer la nourriture de ses codétenus. Avec une poignée d'autres prisonniers, Chimombo doit s'assurer qu'à 7 heures du matin, ils ont préparé la nourriture pour les quelque 200 détenus de la prison.

Auparavant, la prison utilisait en moyenne deux mètres cubes de bois pour préparer la nourriture du jour, un processus ardu qui pouvait durer cinq heures.Mais le bois a été remplacé par une méthode peu conventionnelle. La prison a été équipée d'un digesteur de biogaz, un système qui transforme les matières organiques - y compris les déchets humains - en énergie.

Fabriqué à partir de feuilles de plastique, le système est doté d'une entrée qui achemine les excréments et autres déchets vers un digesteur, où ils sont immergés dans l'eau. L'eau crée un environnement anaérobie qui permet aux bactéries de décomposer la biomasse en méthane, lequel est acheminé par un système de canalisations vers les cuisinières à gaz de la cuisine de la prison.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Selon M. Chimombo, le digesteur de biogaz a amélioré les conditions de vie des détenus de la prison. Depuis que l'établissement a été équipé du digesteur, les prisonniers n'ont plus à s'acquitter de la fastidieuse tâche quotidienne de couper du bois de chauffage.

"Le système est très propre et efficace", affirme M. Chimombo. Et, heureusement, aucune odeur malsaine n'accompagne le changement de combustible. "Lorsque l'installation a été faite, nous pensions qu'il pouvait y avoir une odeur d'égout dans la cuisine, mais ce gaz est très inodore. Cette initiative nous a vraiment aidés car nous ne prenons plus beaucoup de temps pour cuisiner, la cuisson au gaz étant plus rapide et efficace."

Crédit photo, Madalitso Wills Kateta Légende image, Les conditions de vie se sont améliorées pour les détenus, qui doivent passer moins de temps à préparer du bois de chauffage

Pour garantir la gestion et l'entretien du système de digestion du biogaz, huit gardiens de prison et six prisonniers ont été formés avant que le digesteur ne soit officiellement remis à la prison, explique Esther Mweso, responsable du programme de résilience chez United Purpose, l'organisation caritative internationale qui a installé le digesteur de biogaz à la prison de Mulanje. Cette technologie a également permis d'améliorer les conditions de vie des détenus en réduisant les blocages fréquents du réseau d'égouts.Les responsables de la prison affirment que depuis l'installation du digesteur de biogaz, la maison de correction a réduit sa consommation de bois de chauffage de moitié environ, passant de 60 mètres cubes par mois à environ 29 mètres cubes. Le digesteur a également contribué à réduire les factures d'électricité de la prison, permettant d'économiser en moyenne 310 400 MWK (216 891 FCFA) par mois en bois de chauffage et en électricité.

Jusqu'à présent, le digesteur de biogaz n'est pas encore à pleine capacité, car il a été installé en décembre 2020 lorsque la prison réduisait le nombre de détenus conformément aux mesures de prévention de Covid-19.

À pleine capacité, le digesteur pourrait traiter 230 mètres cubes de matières fécales par jour. Les responsables de la prison espèrent qu'au fil du temps, le digesteur contribuera à réduire les dépenses en électricité et en bois de chauffage jusqu'à 80 %.

Le digesteur de biogaz produit également un sous-produit sous forme de lisier qui est utilisé comme engrais organique dans la petite ferme de la prison, ce qui contribue à stimuler la production de légumes. On espère ainsi réduire les niveaux de malnutrition parmi les détenus, en particulier ceux qui vivent avec le VIH.

Les digesteurs de biogaz alimentés par des déchets humains suscitent un intérêt croissant du Kenya à l'Indonésie, où ils sont particulièrement utiles dans les zones rurales reculées. Au Malawi, ils ont le potentiel de résoudre simultanément plusieurs problèmes environnementaux du pays : ils fournissent un combustible et un engrais propres, tout en réduisant la dépendance excessive vis-à-vis du bois.

Crédit photo, Madalitso Wills Kateta Légende image, Le biogaz peut être exploité à partir du caca humain à l'aide d'un simple digesteur - transformant les déchets en carburant

Le Malawi est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Pas moins de 97 % de la population du pays dépend de la biomasse pour l'énergie, et du bois en particulier. En conséquence, le pays a l'un des taux de déforestation les plus élevés d'Afrique subsaharienne.

La couverture forestière globale du Malawi est passée de 3,5 millions d'hectares de forêt naturelle en 1990 à 2,24 millions d'hectares en 2020, soit une superficie équivalente à la moitié de celle du Massachusetts. La forêt primaire indigène du pays a été particulièrement touchée : elle a diminué de 60 %, passant de 1,7 million à 700 000 hectares. Outre la demande de bois de chauffage, l'expansion des terres cultivées exerce une pression accrue sur les forêts.

Le projet mené à la prison de Mulanje est modeste, mais il est un exemple d'un abandon plus large du bois qui pourrait contribuer à protéger les dernières forêts du Malawi. Tawonga Mbale, directeur des affaires environnementales au ministère de l'environnement et des ressources naturelles, affirme que le gouvernement du Malawi encourage plusieurs alternatives durables.

"Nous produisons beaucoup de déchets organiques qui, malheureusement, ne sont pas transformés en énergie pour éviter qu'ils ne polluent l'environnement", explique-t-elle. "Le gouvernement encourage l'adoption de sources d'énergie respectueuses de l'environnement, comme le biogaz et l'énergie solaire."

Mathews Malata, militant écologiste, affirme que les petites solutions de biogaz sont une option solide pour le Malawi si le pays doit réduire la pression sur les combustibles tels que le charbon de bois et le bois de chauffage. "Au Malawi, nous avons des installations de biogaz, principalement à petite échelle, mais ces derniers temps, nous avons constaté une augmentation des investisseurs intéressés par les installations de biogaz", dit-il.

Des systèmes similaires fonctionnent dans les prisons de Dedza et de Mangochi, dans le centre et le sud du Malawi, car le système fonctionne bien dans les grandes institutions où il y a beaucoup de monde pour fournir le combustible. Mais un établissement aussi grand n'est pas pratique pour les maisons individuelles, dont la plupart dépendent également du bois de chauffage. Mweso espère qu'une version plus petite pourrait être utilisée pour les ménages, et un modèle est en cours d'essai pour cet usage.

Crédit photo, Madalitso Wills Kateta Légende image, En plus du biogaz, le digesteur produit un lisier qui peut être utilisé pour fertiliser le potager de la prison de Mulanje

À Lilongwe, la capitale du Malawi, les déchets sont déjà utilisés pour produire du gaz pour les ménages d'une autre manière - non pas à partir de déchets humains, mais de déchets ménagers généraux.

"Nous collectons les ordures mélangées des ménages et après avoir séparé la biomasse des déchets plastiques, nous introduisons la biomasse dans le digesteur où nous produisons du gaz et un engrais liquide tout usage", explique Rose Muhondo, promotrice de l'hygiène et de l'assainissement à Our World International, une organisation non gouvernementale locale. OWI vend son biogaz au prix d'essai de 950 MWK (650 FCFA) le kilogramme, soit environ la moitié du prix du gaz naturel liquéfié dans le pays.

Qu'il s'agisse de caca, de déchets alimentaires ou de cultures jetées, une grande partie de l'énergie dont le Malawi a besoin pour exercer une pression sur ses forêts pourrait déjà se trouver beaucoup plus près de chez lui que nous ne le pensons.

-----