Comment la pandémie a changé nos vies sexuelles

il y a une heure

Crédit photo, Alamy

Avant la pandémie, de nombreux couples vivaient comme "deux bateaux qui passent dans la nuit", explique Emily Jamea, sexothérapeute à Houston (Texas).

Alors qu'ils étaient auparavant surchargés d'engagements à l'extérieur de la maison, certains partenaires ont trouvé que le confinement lié à la pandémie leur offraient un répit bien nécessaire. Le fait d'être bloqués à la maison leur a permis de ralentir et de prendre plus de temps pour des moments intimes ensemble - au début.

"Au début, la pandémie a donné aux gens l'occasion de se reconnecter d'une manière qu'ils ne pouvaient peut-être faire auparavant qu'en vacances", explique Jamea.

Toutefois, au fur et à mesure que la pandémie se prolongeait, elle a commencé à "faire des ravages" dans les relations intimes, dit-elle. "Pour la majorité des couples, le désir sexuel s'est en quelque sorte effondré."

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Des études menées dans le monde racontent une histoire similaire. Les recherches menées en Turquie, en Italie, en Inde et aux États-Unis en 2020 soulignent toutes le déclin des rapports sexuels avec des partenaires ainsi que des actes en solo, directement attribué au confinement.

"Je pense que cela s'explique en grande partie par le fait que beaucoup de gens étaient tout simplement trop stressés", explique Justin Lehmiller, psychologue social et chercheur à l'Institut Kinsey, qui a mené l'étude américaine.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La galère des mères célibataires marocaines

Pour la plupart, le confinement induit par la pandémie a créé une atmosphère d'incertitude et de peur. Beaucoup ont connu une anxiété sans précédent liée à la santé, une insécurité financière et d'autres changements de vie importants.

Le stress causé par ces facteurs - sans parler des problèmes qui découlent du fait de passer trop de temps avec une autre personne dans un espace intérieur exigu - a contribué au déclin notable de la vie sexuelle des personnes vivant en partenariat.

D'une certaine manière, le monde de Covid-19 s'est révélé toxique pour la sexualité. Serons-nous capables de retrouver notre sexualité une fois le stress de la pandémie dissipé, ou nos relations auront-elles subi des dommages durables ?

Une baisse du désir

Comme l'a observé Jamea, de nombreux couples ont bénéficié d'un bref regain d'intérêt pour leur vie sexuelle au début du confinement.

Rhonda Balzarini, psychologue sociale et professeur adjoint à la Texas State University (États-Unis), décrit ce pic initial du désir sexuel comme une phase de "lune de miel", au cours de laquelle les gens réagissent de manière plus constructive au stress.

"Pendant cette phase, les gens ont tendance à travailler ensemble. Cela peut être le cas lorsque vous allez chez votre voisin et que vous lui donnez du papier toilette sur le pas de la porte lorsqu'il en a besoin", explique Balzarini.

"Mais au fil du temps, lorsque les ressources se font plus rares, les gens deviennent plus stressés et l'énergie s'épuise, la désillusion et la dépression ont tendance à s'installer. C'est lorsque cela commence à se produire que nous pourrions commencer à voir des couples avoir des problèmes."

Balzarini a observé ce schéma chez des participants âgés de 18 ans et plus, originaires de 57 pays, dans le cadre d'une étude qu'elle et ses collègues ont menée pendant la pandémie.

Au début de la pandémie, Balzarini et ses collègues ont constaté que des facteurs tels que les préoccupations financières étaient associés à un désir sexuel plus élevé entre partenaires.

Cependant, au fil du temps, les personnes ont signalé une augmentation des facteurs de stress liés à la pandémie, notamment la solitude, le stress général et les inquiétudes spécifiques au Covid-19, et ont également signalé une diminution du désir sexuel pour leurs partenaires.

Selon le Dr Balzarini, la principale conclusion de cette étude est le lien entre le stress, la dépression et le désir sexuel.

Au début de la pandémie, les facteurs de stress n'ont peut-être pas encore "déclenché la dépression", explique-t-elle. Mais lorsque ces facteurs de stress se sont prolongés, les gens se sont épuisés. Le stress a été corrélé à la dépression, et "la dépression affecte négativement le désir sexuel", dit-elle.

En plus des facteurs de stress quotidiens engendrés par la pandémie, la menace plus large du virus se profilait, les taux de mortalité et d'hospitalisation augmentant dans le monde entier. Ce danger omniprésent a certainement contribué à tuer l'ambiance dans les couples.

"Vous entendrez des sexologues dire quelque chose du genre : "Deux zèbres ne s'accoupleront pas devant un lion", explique Jamea. "S'il y a une menace massive juste là, cela envoie un signal à notre corps que ce n'est probablement pas le bon moment pour faire l'amour". Pour cette raison, "un stress accru conduit à un faible désir ou à des difficultés d'excitation", dit-elle.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les multiples facteurs de stress de la pandémie ont diminué le désir des partenaires d'avoir des rapports sexuels.

Trop d'intimité

Si, au début de la pandémie, Mme Balzarini a entendu parler de couples prenant des douches dans la journée ou nageant ensemble en milieu d'après-midi, ces expériences plus sexy que la normale ont fini par "perdre de leur attrait", dit-elle.

Elles ont cédé la place à des exigences quotidiennes croissantes, comme des maisons en désordre, et les couples ont commencé à se critiquer mutuellement.

Lehmiller décrit ce phénomène comme "l'effet de surexposition", qui permet aux "petites habitudes de votre partenaire de commencer à vous taper sur les nerfs". (Mme Balzarini se souvient de quelqu'un qui lui a dit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point son partenaire mâchait bruyamment jusqu'à ce qu'il commence à prendre tous ses repas ensemble pendant l'isolement).

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des femmes et un gynécologues parlent de la toilette intime, de la lingerie et des poils pubiens.

Cette augmentation du temps passé ensemble peut aussi sérieusement freiner l'excitation sexuelle.

"L'une des clés pour maintenir le désir dans une relation à long terme est d'avoir un certain sens du mystère sur votre partenaire et une certaine distance", explique Lehmiller. "Quand on se voit tout le temps... le sentiment de mystère disparaît".

Séparés de leur vie sociale et professionnelle d'avant la pandémie, les gens peuvent aussi commencer à perdre le sens de leur identité, ce qui peut affecter la confiance et les performances sexuelles.

Les femmes, en particulier, ont dû mettre leur carrière de côté pendant la pandémie, car les tâches ménagères, la garde des enfants et l'enseignement à domicile leur incombent de manière disproportionnée.

"C'était vraiment, vraiment difficile pour beaucoup de femmes", dit Jamea. "[Les carrières] sont une si grande partie de l'identité, et nous apportons tout ce que nous sommes dans la chambre à coucher. Si nous ne savons pas qui nous sommes, tout d'un coup, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien à apporter."

Peut-on rebondir ?

Le sexe n'est cependant pas nécessairement condamné. Des chercheurs de l'Institut Kinsey ont suggéré un comportement spécifique pour améliorer la vie sexuelle des couples : secouer les choses. Un participant à l'étude sur cinq a essayé quelque chose de nouveau au lit, et cela a permis de raviver le désir et l'intimité.

"Les personnes qui ont essayé de nouvelles choses étaient beaucoup plus susceptibles de faire état d'améliorations", indique M. Lehmiller. Parmi les nouvelles activités qui ont contribué à améliorer la vie sexuelle des partenaires figurent "l'essai de nouvelles positions, la réalisation de fantasmes, la pratique du BDSM et les massages", selon l'étude.

Mais pour les personnes dans des relations où l'activité sexuelle a diminué au cours de l'année écoulée et n'a pas repris, y aura-t-il des dommages durables ? Cela dépend, disent les experts.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, règles

Certaines personnes ne s'en remettront peut-être pas "parce qu'elles ont eu un manque de connexion si prolongé", explique M. Lehmiller. Ses recherches ont également montré que certaines personnes ont trompé leur partenaire pour la toute première fois pendant la pandémie - une indiscrétion dont les partenaires peuvent avoir du mal à se remettre. D'autres continueront à souffrir des pertes d'emploi liées à la pandémie ainsi que des facteurs de stress financier qui pèsent sur les relations et peuvent causer des frictions.

Mais, pour beaucoup, il y a de l'espoir. Grâce au nombre croissant de personnes vaccinées, les entreprises rouvrent leurs portes et certains travailleurs retournent au bureau. "Les gens commencent à retrouver leur ancienne routine", explique Jamea. Elle en constate les effets positifs sur les couples dans son cabinet.