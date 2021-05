Pourquoi un "super aliment" riche en protéines est-il si négligé ?

Crédit photo, Cqpture d'écran / BBC Légende image, Des vers tenus par un chercheur.

Il faudra peut-être s'habituer à l'idée de manger un hamburger à base de grillons écrasés ou de mélanger des vers de farine à votre riz frit. Mais même si l'idée de manger des insectes vous retourne l'estomac, les insectes pourraient - et, selon certains chercheurs, devraient - constituer une part importante de notre alimentation.

Bien que l'Occident puisse être inhabituellement dégoûté par les insectes, les gens les mangent depuis des milliers d'années et, dans de nombreuses régions du monde, cette pratique est courante. Environ 2 000 espèces d'insectes sont consommées dans le monde entier, dans des pays d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique. En Thaïlande, des plateaux remplis de sauterelles frites et croustillantes sont vendus sur les marchés et au Japon, les larves de guêpes - consommées vivantes - sont un mets délicat.

Pourtant, en Europe, seuls 10 % des gens seraient prêts à remplacer la viande par des insectes, selon une enquête de l'Organisation européenne des consommateurs. Pour certains, cette réticence à manger des insectes est une occasion manquée.

"Les insectes sont une pièce manquante vraiment importante du système alimentaire", déclare Virginia Emery, directrice générale de Beta Hatch, une start-up américaine qui crée des aliments pour le bétail à partir de vers de farine. "[Ils] sont définitivement un super aliment. Très riches en nutriments, ils offrent une grande quantité de nourriture dans un tout petit emballage."

Légende image, Dans les installations de son entreprise, Virginia Emery élève des centaines de milliers de vers de farine destinés à l'alimentation du bétail.

De ce fait, les insectes d'élevage pourraient contribuer à résoudre deux des plus grands problèmes du monde à la fois : l'insécurité alimentaire et la crise climatique. (Regardez notre vidéo sur la façon dont les insectes sont le maillon manquant de notre chaîne alimentaire ci-dessus ou sur BBC Reel)

L'agriculture est le principal facteur de perte de biodiversité dans le monde et l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. L'élevage du bétail représente 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

"Nous sommes au milieu d'une extinction massive de la biodiversité, nous sommes au milieu d'une crise climatique, et pourtant nous devons en quelque sorte nourrir une population croissante en même temps", explique l'entomologiste Sarah Beynon, qui développe des aliments à base d'insectes à la Bug Farm à Pembrokeshire, au Pays de Galles. "Il faut que nous fassions un changement et un grand changement".

La culture des insectes utilise une fraction de la terre, de l'énergie et de l'eau nécessaires à l'agriculture traditionnelle, et son empreinte carbone est nettement inférieure. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, les grillons produisent jusqu'à 80 % moins de méthane que les vaches et 8 à 12 fois moins d'ammoniac que les porcs. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant qui, bien que sa durée de vie dans l'atmosphère soit plus courte, a un impact sur le réchauffement climatique 84 fois plus élevé que le CO2 sur une période de 20 ans. L'ammoniac est un gaz piquant et un polluant atmosphérique qui provoque l'acidification des sols, la pollution des eaux souterraines et des dommages aux écosystèmes.

L'élevage d'insectes dans le monde entier permettrait de libérer de vastes étendues de terres actuellement utilisées pour l'élevage d'animaux et la production d'aliments pour le bétail. En remplaçant la moitié de la viande consommée dans le monde par des vers de farine et des grillons, on pourrait réduire d'un tiers l'utilisation des terres agricoles et libérer 1 680 millions d'hectares de terres, soit environ 70 fois la superficie du Royaume-Uni. Selon une étude de l'université d'Édimbourg, cela pourrait réduire les émissions mondiales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans de nombreuses régions du monde, la consommation d'insectes est courante, voire délicate.

"Si l'on considère le rendement en protéines par surface, l'élevage d'insectes utilise environ un huitième des terres par rapport au bœuf", explique l'auteur principal, Peter Alexander, chercheur principal en sécurité alimentaire à l'université d'Édimbourg. Malgré ces résultats, M. Alexander affirme que manger un hamburger aux haricots est l'option la plus durable, car il faut moins d'énergie pour cultiver les plantes que pour élever des insectes.

Cependant, Tilly Collins, chargée d'enseignement au Centre de politique environnementale de l'Imperial College de Londres, soutient que les insectes peuvent répondre à certains besoins que les aliments d'origine végétale ne peuvent satisfaire. "Les régimes à base de plantes s'accompagnent souvent d'un important bilan carbone. Un grand nombre de plantes que les gens veulent manger ont des conséquences environnementales désastreuses", explique-t-elle. "Il est préférable d'élever des insectes de manière efficace".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Après les chenilles, Kahitouo Hien étend son business aux criquets

Selon Mme Collins, les insectes pourraient constituer une source de nutrition particulièrement importante dans les pays en développement. "Nous avons un très bon régime alimentaire au Royaume-Uni. Nous manquons rarement de nutrition. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas", dit-elle, notant que de nombreux pays africains augmentent rapidement la production d'insectes pour nourrir les humains et les animaux.

À bien des égards, l'élevage d'insectes est un exemple d'efficacité transformée en art. Tout d'abord, il y a la vitesse à laquelle les insectes se développent, atteignant leur maturité en quelques jours, au lieu des mois ou des années qu'il faut au bétail, et ils peuvent produire des milliers de descendants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'élevage des insectes est beaucoup plus efficace que celui du bétail, car il nécessite moins de terres et de temps pour produire la même quantité de nourriture.

Ensuite, il y a le fait que les insectes sont 12 à 25 fois plus efficaces que les animaux pour convertir leur nourriture en protéines, explique Beynon. Les grillons ont besoin de six fois moins de nourriture que les bovins, quatre fois moins que les moutons et deux fois moins que les porcs, selon la FAO. L'une des principales raisons de cette efficacité est que les insectes ont le sang froid et gaspillent donc moins d'énergie pour maintenir leur chaleur corporelle, explique M. Alexander, bien que certaines espèces doivent être élevées dans un environnement chaud.

L'élevage d'insectes produit également beaucoup moins de déchets. "Avec les animaux, une grande partie de la viande est gaspillée. Avec les insectes, nous mangerions le tout", explique M. Alexander.

En plus de produire moins de déchets, les insectes peuvent également se nourrir d'aliments et de biomasse qui seraient autrement jetés, explique M. Collins, contribuant ainsi à l'économie circulaire, où les ressources sont recyclées et réutilisées. Les insectes peuvent être nourris avec des déchets agricoles, tels que les tiges des plantes que les gens ne mangent pas, ou des restes de déchets alimentaires. Pour compléter la chaîne de recyclage, leurs excréments peuvent être utilisés comme engrais pour les cultures.

Malgré les solides références en matière de développement durable et la valeur nutritionnelle associée à la consommation d'insectes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'ils ne figurent en bonne place dans les régimes alimentaires occidentaux.

"Nous associons les insectes à tout sauf à la nourriture", explique Giovanni Sagari, chercheur en consommation alimentaire. "Je veux dire avec la saleté, le danger, avec quelque chose de dégoûtant, avec quelque chose qui nous rend malade".

Mais les attitudes commencent à changer. D'ici 2027, le marché des insectes comestibles devrait atteindre 4,63 milliards de dollars (2 510 487 500 000 FCFA) et les entreprises européennes investissent dans les insectes comestibles suite à l'approbation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Légende image, D'autres aliments ayant un problème d'image, comme le homard, ont surmonté le dédain populaire pour devenir à la mode.

"La perception que les gens ont de la nourriture change, mais lentement", affirme M. Alexander. Il cite l'exemple du homard, qui a longtemps été considéré comme un aliment hautement indésirable et souvent servi dans les prisons, avant de devenir un produit de luxe. "Il était si abondant qu'une loi interdisait aux gens de donner du homard aux prisonniers plus de deux fois par semaine".

Selon Sagari, la meilleure proposition commerciale consiste à broyer les insectes en poudre et à les inclure dans les aliments transformés, plutôt que de les servir entiers comme en-cas. Le chef Andy Holcroft, qui dirige le premier restaurant d'insectes comestibles du Royaume-Uni, à la Bug Farm, est d'accord avec cette évaluation.

"Plutôt que de saupoudrer des insectes entiers sur une salade [...] Je me suis dit que si nous voulions les faire accepter dans la culture alimentaire traditionnelle, le meilleur moyen était de les incorporer en tant que pourcentage du produit entier global", explique Holcroft.

"En fin de compte, vous pouvez avoir le produit le plus sain, le plus nutritif, le plus durable, mais à moins qu'il n'ait bon goût et que les gens soient prêts à l'accepter, il peut être beaucoup plus difficile de le faire comprendre."

